Ostanite mladostni z vadbo moči

Dvigovanje uteži je že dolgo povezano z boljšim zdravjem kosti in mišic, nedavna raziskava, objavljena v publikaciji Biology, pa je pokazala še, da imajo tisti, ki vsaj trikrat na teden dvigajo uteži oziroma delajo druge vaje za moč, tudi nižjo biološko starost. Raziskava, v kateri je sodelovalo 4800 ljudi, se je osredotočila na vpliv vadbe moči na telo in analizirala dolžino telomerov. To so proteinske kapice na koncu človeškega kromosoma kot plastični ovoj na vezalkah in preprečujejo, da bi se genski material razpletel in poškodoval; veljajo za označevalce staranja in splošnega zdravja: daljši ko so, bolj smo mladostnega videza. Dosedanje študije so pokazale, da ljudje z daljšimi telomeri živijo dlje kot tisti s krajšimi in tudi, da se telomeri s starostjo krajšajo. Analiza vzorcev krvi je pokazala, da so imeli tisti, ki so se največ gibali, najdaljše telomere, pogosta vadba pa pomeni večje koristi.

Trening moči upočasni biološki proces staranja in staranje celic.

Odrasli naj za znatne koristi za zdravje čez teden izvajajo vsaj 150–300 minut zmerno intenzivne, aerobne telesne dejavnosti ali vsaj 75–150 minut visoko intenzivne, aerobne telesne dejavnosti oziroma enakovredno kombinacijo telesne dejavnosti obeh intenzivnosti, svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Odrasli naj dva- ali večkrat na teden izvajajo vaje za krepitev mišic zmerne do večje intenzivnosti, ki vključujejo večje mišične skupine, saj to zagotavlja dodatne koristi za zdravje, še priporočajo strokovnjaki z NIJZ. Vadba moči, in sicer 90 minut na teden, je v povprečju povezana s 3,9 leta nižjo biološko starostjo, so dognali ameriški raziskovalci; koristi so opazili tako pri moških kot pri ženskah ter pri ljudeh vseh starosti. Pa ne gre le za dvigovanje uteži, je dejal Larry Tucker, avtor študije in profesor na Univerzi Brigham Young v ZDA: »Vključene so bile vse vrste treninga moči in vse vrste vadbe so bile očitno povezane z daljšimi telomeri.« 90 minut treninga moči na teden je povezanih s povprečno 3,9 leta nižjo biološko starostjo, ura treninga moči trikrat na teden (skupaj 180 minut) pa s kar 7,8 leta nižjo biološko starostjo.

Odrasli naj dva- ali večkrat tedensko izvajajo vaje za krepitev mišic zmerne do večje intenzivnosti.

Znanstveniki pravijo, da je vadba moči, tudi z utežmi, še kako koristna za zdravje, saj zmanjšuje in preprečuje debelost, preprečuje izgubo mišic, pospeši presnovo in krepi kosti ter zdravje srca in ožilja. »Z zmanjševanjem učinkov kroničnih bolezni in presnovnih dejavnikov tveganja trening moči upočasni biološki proces staranja in zmanjša staranje celic, kar dokazujejo daljši telomeri,« pravi Tucker. In ker vadba sprošča endorfine, ki nas sproščajo in umirjajo, bomo z gibanjem izboljšali razpoloženje, ublažili stres, izboljšali pozornost in produktivnost. Po izsledkih neke raziskave naj bi vadba moči tudi ublažila simptome depresije. In kot da vse našteto ne bilo dovolj, je neka druga raziskava pokazala, da lahko vadba moči izboljša tudi videz (ter zdravje) kože in vpliva na našo mladostnost. Torej: zgrabite elastike ali uteži, lahko tudi plastenke vode, in – akcija.

Uporabimo lahko tudi elastiko. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

Vadimo lahko tudi doma. FOTO: Prostock-studio/Getty Images