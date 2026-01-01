  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
REKREACIJA IN GIBANJE

Ostanite mladostni z vadbo moči

Ameriška študija je pokazala, da je dvigovanje uteži povezano z nižjo biološko starostjo.
Za mišice je pomembna predvsem vadba za moč. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Za mišice je pomembna predvsem vadba za moč. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Uporabimo lahko tudi elastiko. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

Uporabimo lahko tudi elastiko. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

Za zdravje in za videz: vadba moči je pomembna. FOTO: Nastco/Getty Images

Za zdravje in za videz: vadba moči je pomembna. FOTO: Nastco/Getty Images

Vadimo lahko tudi doma. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Vadimo lahko tudi doma. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Za mišice je pomembna predvsem vadba za moč. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images
Uporabimo lahko tudi elastiko. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images
Za zdravje in za videz: vadba moči je pomembna. FOTO: Nastco/Getty Images
Vadimo lahko tudi doma. FOTO: Prostock-studio/Getty Images
U. S.
 1. 1. 2026 | 15:20
3:28
A+A-

Dvigovanje uteži je že dolgo povezano z boljšim zdravjem kosti in mišic, nedavna raziskava, objavljena v publikaciji Biology, pa je pokazala še, da imajo tisti, ki vsaj trikrat na teden dvigajo uteži oziroma delajo druge vaje za moč, tudi nižjo biološko starost. Raziskava, v kateri je sodelovalo 4800 ljudi, se je osredotočila na vpliv vadbe moči na telo in analizirala dolžino telomerov. To so proteinske kapice na koncu človeškega kromosoma kot plastični ovoj na vezalkah in preprečujejo, da bi se genski material razpletel in poškodoval; veljajo za označevalce staranja in splošnega zdravja: daljši ko so, bolj smo mladostnega videza. Dosedanje študije so pokazale, da ljudje z daljšimi telomeri živijo dlje kot tisti s krajšimi in tudi, da se telomeri s starostjo krajšajo. Analiza vzorcev krvi je pokazala, da so imeli tisti, ki so se največ gibali, najdaljše telomere, pogosta vadba pa pomeni večje koristi.

Trening moči upočasni biološki proces staranja in staranje celic.

Odrasli naj za znatne koristi za zdravje čez teden izvajajo vsaj 150–300 minut zmerno intenzivne, aerobne telesne dejavnosti ali vsaj 75–150 minut visoko intenzivne, aerobne telesne dejavnosti oziroma enakovredno kombinacijo telesne dejavnosti obeh intenzivnosti, svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Odrasli naj dva- ali večkrat na teden izvajajo vaje za krepitev mišic zmerne do večje intenzivnosti, ki vključujejo večje mišične skupine, saj to zagotavlja dodatne koristi za zdravje, še priporočajo strokovnjaki z NIJZ. Vadba moči, in sicer 90 minut na teden, je v povprečju povezana s 3,9 leta nižjo biološko starostjo, so dognali ameriški raziskovalci; koristi so opazili tako pri moških kot pri ženskah ter pri ljudeh vseh starosti. Pa ne gre le za dvigovanje uteži, je dejal Larry Tucker, avtor študije in profesor na Univerzi Brigham Young v ZDA: »Vključene so bile vse vrste treninga moči in vse vrste vadbe so bile očitno povezane z daljšimi telomeri.« 90 minut treninga moči na teden je povezanih s povprečno 3,9 leta nižjo biološko starostjo, ura treninga moči trikrat na teden (skupaj 180 minut) pa s kar 7,8 leta nižjo biološko starostjo.

Odrasli naj dva- ali večkrat tedensko izvajajo vaje za krepitev mišic zmerne do večje intenzivnosti.

Znanstveniki pravijo, da je vadba moči, tudi z utežmi, še kako koristna za zdravje, saj zmanjšuje in preprečuje debelost, preprečuje izgubo mišic, pospeši presnovo in krepi kosti ter zdravje srca in ožilja. »Z zmanjševanjem učinkov kroničnih bolezni in presnovnih dejavnikov tveganja trening moči upočasni biološki proces staranja in zmanjša staranje celic, kar dokazujejo daljši telomeri,« pravi Tucker. In ker vadba sprošča endorfine, ki nas sproščajo in umirjajo, bomo z gibanjem izboljšali razpoloženje, ublažili stres, izboljšali pozornost in produktivnost. Po izsledkih neke raziskave naj bi vadba moči tudi ublažila simptome depresije. In kot da vse našteto ne bilo dovolj, je neka druga raziskava pokazala, da lahko vadba moči izboljša tudi videz (ter zdravje) kože in vpliva na našo mladostnost. Torej: zgrabite elastike ali uteži, lahko tudi plastenke vode, in – akcija.

Uporabimo lahko tudi elastiko. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images
Uporabimo lahko tudi elastiko. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

Vadimo lahko tudi doma. FOTO: Prostock-studio/Getty Images
Vadimo lahko tudi doma. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Za zdravje in za videz: vadba moči je pomembna. FOTO: Nastco/Getty Images
Za zdravje in za videz: vadba moči je pomembna. FOTO: Nastco/Getty Images

Več iz teme

zdravjevadbastarostmočmišična masa
ZADNJE NOVICE
15:31
Novice  |  Slovenija
UKC LJUBLJANA

Silvestrska noč v znamenju petard: mladoletniki brez prstov, številne opekline in zlomljene kosti

Silvestrsko noč je zaznamovalo povečano število opitih, med katerimi so izstopali mladoletni.
1. 1. 2026 | 15:31
15:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REKREACIJA IN GIBANJE

Ostanite mladostni z vadbo moči

Ameriška študija je pokazala, da je dvigovanje uteži povezano z nižjo biološko starostjo.
1. 1. 2026 | 15:20
15:00
Bulvar  |  Zanimivosti
DESET NAJBOLJ BRANIH

Da so Slovenijo na Evroviziji zamenjali z državo, ki sploh ni nastopala, vam je vzelo dih

Teh 10 bizarnih zgodb je leta 2025 najbolj potegnilo bralce.
1. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
POSKUSIMO

Kaj se zgodi s telesom, če 30 dni ne pijemo alkohola? Rezultati presenetijo tudi zdravnike

Mesec dni brez alkohola se morda zdi majhna sprememba, a telo jo zazna zelo hitro.
Miroslav Cvjetičanin1. 1. 2026 | 15:00
14:56
Novice  |  Slovenija
POLITIKA

Karl Erjavec: »Robert Golob je izredno neodgovorna oseba!« (VIDEO)

Nekdanji minister brez olepševanja kritizira delo aktualne vlade in opozarja na posledice, ki čakajo državo.
Kaja Grozina1. 1. 2026 | 14:56
14:18
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGIČNO

Pirotehnika zahtevala dve smrtni žrtvi, umrla 18-letnika

V dveh ločenih incidentih na različnih krajih sta sprožila pirotehnične naprave, ki sta jih izdelala sama.
1. 1. 2026 | 14:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki