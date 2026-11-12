Otrok kašlja in težko diha: ker bolezen povzročajo virusi, antibiotiki ne pomagajo

NA ZDRAVJE

Bronhiolitis je virusno vnetje najmanjših dihalnih poti, ki najpogosteje prizadene dojenčke; sprva je podoben prehladu, nato pa lahko povzroči tudi težave z dihanjem.

Izcedek iz nosu, kihanje, zamašen nos in nekoliko povišana temperatura – takšne težave v zimskih mesecih dobro poznamo. Navadno jih pripišemo prehladu, ki v nekaj dneh mine. Pri dojenčkih in majhnih otrocih pa se lahko okužba razvije drugače: kašelj postane vztrajnejši, dihanje hitrejše in težje, otrok se slabše hrani. Takšen potek je značilen za bronhiolitis, akutno virusno vnetje bronhiolov, najmanjših dihalnih poti v pljučih. Bronhiolitis je virusno vnetje najmanjših dihalnih poti. FOTO: Virojt Changyencham/Getty Images Ker so dihalne poti dojenčkov zelo ozke, jih otekanje sluznice in ...