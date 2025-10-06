Ozempic penis navdušuje moške, vendar ...

Izraz ozempic penis je v zadnjih mesecih na družbenih omrežjih postal viralen, strokovnjaki pa zavračajo z njim povezane bizarne teorije.

Nedavna raziskava je pokazala, da se je povprečna velikost moškega spolnega organa v Veliki Britaniji med letoma 2022 in 2024 povečala za 1,2 centimetra.

To je takoj sprožilo govorice, da bi lahko priljubljeno zdravilo za sladkorno bolezen in hujšanje, ozempic, povzročalo povečanje penisa.

A resnica je drugačna, poroča Uniland. Ozempic, ki se sicer primarno uporablja pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 za uravnavanje krvnega sladkorja in ga mnogi uporabljajo tudi za hujšanje, na moški ponos in na njegovo velikost nima nobenega čarobnega učinka.

»Nisem seznanjena z nobenimi podatki, ki bi kazali, da ta zdravila povečujejo penis. Kar se dogaja, je to, da penis pri moških po izgubi telesne teže videti večji.

Maščoba, ki se nabira okoli sramne kosti, se zmanjša, in tako se razkrije več organa,« je pojasnila ameriška družinska zdravnica Jen Caudle.

Optična prevara

»Penis se z leti zaradi maščobnih oblog in povečane prostate, ki ga vleče proti telesu, optično krajša. Torej, ko ljudje shujšajo, je preprosto videti večji,« je za Diabetes.co.uk dodal urolog Richard Viney.

Z drugimi besedam: ni čudežnega povečanja, vse je zgolj optična iluzija.