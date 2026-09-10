Paradoks seksualne lenobe: želimo si seksa, a za vse okoli njega nimamo več energije

Želja po seksu ni nujno izginila, vse manj pa se nam ljubi ukvarjati z vsem, kar pripelje do njega. Francozi so pojav poimenovali kar seksualna lenoba – utrujenost od osvajanja, zapeljevanja, zmenkov in truda, ki ga zahteva intimnost.

Sodobni zmenki naj bi iskanje seksa in ljubezni olajšali, a neskončno pregledovanje profilov, dopisovanje in zmenki z neznanci imajo lahko nasproten učinek. Dve tretjini uporabnic aplikacije Bumble je denimo povedalo, da jim je pravilo, po katerem so morale prve poslati sporočilo, povzročalo dodaten pritisk. Aplikacija je zato uvedla možnost, da ženska vnaprej nastavi vprašanje, na katero lahko moški odgovori in tako začne pogovor.

Naporno zapeljevanje

Podobno se lahko zgodi v dolgotrajnih zvezah. Na začetku za poželenje pogosto zadostujeta novost in zaljubljenost, pozneje pa je treba zanj ustvariti prostor. Toda po službi, otrocih, gospodinjstvu in večeru pred zaslonom se lahko že zapeljevanje partnerja zdi kot le še ena naloga na seznamu. Seks tako čaka na trenutek, ko bosta oba spočita, razpoložena in spontano vzburjena, kar pa se lahko zgodi tudi zelo redko.

Težava je tudi prepričanje, da mora biti dober seks spontan. Seksologi že dolgo opozarjajo, da se želja ne pojavi vedno pred vzburjenjem. Tako imenovana odzivna spolna želja se lahko prebudi šele po dotikih, poljubljanju ali erotični bližini. Če čakamo, da bomo najprej začutili silovito poželenje in šele nato ukrepali, lahko čakamo precej dolgo.

Paradoks seksualne lenobe je, da smo pripravljeni načrtovati treninge, dopuste, večerje in celo čas pred zaslonom, seks pa naj bi se zgodil sam od sebe. Toda tudi erotika potrebuje pozornost, radovednost in nekaj pobude. Včasih to pomeni zmenek, včasih novo igračko ali fantazijo, včasih pa zgolj odločitev, da telefon ostane zunaj spalnice.