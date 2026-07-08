To je pet rastlin, ki jih je poleti dobro imeti pri roki (FOTO)

Poletni dopust naj bi bil čas sprostitve, vendar visoke temperature, dolga potovanja in spremembe vsakodnevne rutine pogosto prinesejo manjše zdravstvene težave, pri katerih si lahko pomagamo tudi z zdravilnimi rastlinami. Zato je vse več takšnih, ki poleg osnovne prve pomoči v potovalni kovček pospravijo tudi naravne pripravke. Nekatere rastline se že stoletja uporabljajo za lajšanje blagih zdravstvenih težav in danes jih lahko zaradi praktičnih oblik, kot so geli, čaji, kapsule in eterična olja, brez težav vzamemo s seboj na pot. Strokovnjaki opozarjajo, da so rastlinski pripravki primerni le za blažje težave in pri resnejših zdravstvenih stanjih ne morejo nadomestiti zdravniške pomoči.

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Zakaj so poleti zdravstvene težave pogostejše?

Poleti je telo izpostavljeno številnim obremenitvam. Visoke temperature povzročajo močnejše potenje in izgubo tekočine, že blaga dehidracija lahko vodi do glavobola, utrujenosti, omotice in slabše koncentracije. Potovanja neredko pomenijo tudi drugačno prehrano, neredne obroke in spremembo pitne vode, kar lahko povzroči napihnjenost, drisko ali občutek teže v želodcu. Poleg tega pogosti prehodi iz klimatiziranih prostorov na vročino obremenjujejo organizem, koža je izpostavljena močnemu UV-sevanju, morski soli, kloru in pikom žuželk. Vse to so razlogi, da mnogi pred odhodom pripravijo majhno potovalno lekarno, v kateri poleg zdravil, ki jih redno jemljejo, najdejo prostor tudi za nekaj preverjenih naravnih pomočnikov.

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Ingver: prva pomoč proti potovalni slabosti

Če vam vožnja z avtomobilom, avtobusom, ladjo ali letalom pogosto povzroča slabost, je ingver eden najbolj uporabnih naravnih pripravkov. Njegova korenina pomiri želodec, lajša slabost, koristi pa tudi pri napihnjenosti in občutku teže po obilnih obrokih. Na voljo je v obliki kapsul, bonbonov, čaja ali sveže korenine, ki jo lahko med potovanjem žvečite. Njegova prednost je, da za razliko od nekaterih zdravil proti potovalni slabosti, ne povzroča zaspanosti.

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Poprova meta: pomoč pri prebavnih težavah in glavobolu

Poprova meta je ena najbolj znanih rastlin za lajšanje prebavnih težav. Njen osvežujoč vonj pomaga pri slabosti, metin čaj blaži krče, napihnjenost in nelagodje v želodcu. Razredčeno eterično olje poprove mete se pogosto uporablja tudi za nežno masažo senc pri glavobolu, ki ga povzročita vročina ali utrujenost. Pri uporabi je treba upoštevati navodila proizvajalca ter se izogibati stiku z očmi in občutljivo kožo.

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Aloe vera: nepogrešljiva po sončenju

Poletna kozmetična torbica je skoraj nepredstavljiva brez gela aloe vere. Rastlina je znana po hladilnem in vlažilnem učinku, zato jo mnogi uporabljajo po sončenju ali kadar koža postane pordela in občutljiva. Gel aloe vere prijetno hladi, pomirja zaradi sonca razdraženo kožo, uporaben je tudi po depilaciji ali britju. Pri nakupu je priporočljivo izbrati izdelke z visokim deležem čiste aloe vere ter čim manj dodanih dišav in alkohola.

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Sivka: vsestranska spremljevalka poletja

Sivka marsikoga spominja na poletje, a njena uporabnost sega precej dlje od prijetnega vonja. Tradicionalno se uporablja za sproščanje, boljši spanec in pomirjanje kože. Pri pikih komarjev ali drugih žuželk pomaga ublažiti srbenje in neprijeten občutek, nekaj kapljic eteričnega olja na blazini ali v difuzorju pa številnim med potovanji olajša spanje. Eterična olja je treba uporabljati previdno in v skladu z navodili.

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Kamilica: nežna pomoč za vso družino

Kamilica je ena najbolj razširjenih zdravilnih rastlin in je uporabna tudi poleti. Ohlajen kamilični čaj mnogi uporabljajo za obkladke utrujenih oči po dolgem dnevu na soncu ali vetru, skodelica toplega čaja zvečer pomaga sprostiti telo in pomiriti želodec po obilnem obroku. Prav zaradi svoje nežnosti je praviloma primerna tudi za otroke, vendar je pred uporabo rastlinskih pripravkov pri najmlajših priporočljiv posvet z zdravnikom ali farmacevtom.

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Kaj še sodi v potovalno lekarno?

Rastlinski pripravki so lahko koristna dopolnitev, ne morejo pa nadomestiti osnovne potovalne lekarne. Strokovnjaki priporočajo, da na pot vedno vzamete zdravila, ki jih redno uporabljate, razkužilo za rane, sterilne povoje in obliže, toplomer, zdravila proti bolečinam in povišani telesni temperaturi, sredstva za zaščito pred soncem ter repelent proti pikom žuželk. Če imate kronično bolezen ali alergije, pred odhodom preverite, ali imate dovolj predpisanih zdravil.

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Previdnost na prvem mestu

Zdravilne rastline lahko učinkovito ublažijo številne manjše poletne težave in so dobrodošel del potovalne lekarne. Ob hujših opeklinah, resnih alergijskih reakcijah, dolgotrajni driski, visoki vročini ali drugih izrazitih simptomih pa je nujno čim prej poiskati zdravniško pomoč. Najboljša zaščita ostaja preventiva: zadosten vnos tekočine, ustrezna zaščita pred soncem, lahka prehrana, dobra higiena rok in zmerno zadrževanje na vročini lahko preprečijo večino poletnih težav. Z nekaj načrtovanja in nekaj preverjenimi naravnimi pomočniki bo poletni dopust veliko bolj brezskrben, navaja 24sata.hr.