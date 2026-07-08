  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POLETNA NARAVNA LEKARNA

To je pet rastlin, ki jih je poleti dobro imeti pri roki (FOTO)

Pri nekaterih poletnih tegobah si lahko pomagamo z zdravilnimi rastlinami.
FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages

FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Marrakeshh/Gettyimages

FOTO: Marrakeshh/Gettyimages

FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages

FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages

FOTO: Viktoriia Bincheva/Gettyimages

FOTO: Viktoriia Bincheva/Gettyimages

FOTO: Evgenia Gordienko/Gettyimages

FOTO: Evgenia Gordienko/Gettyimages

FOTO: Zhanna Danilova/Gettyimages

FOTO: Zhanna Danilova/Gettyimages

FOTO: Lightfieldstudios/Gettyimages

FOTO: Lightfieldstudios/Gettyimages

FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Marrakeshh/Gettyimages
FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages
FOTO: Viktoriia Bincheva/Gettyimages
FOTO: Evgenia Gordienko/Gettyimages
FOTO: Zhanna Danilova/Gettyimages
FOTO: Lightfieldstudios/Gettyimages
M. Fl.
 8. 7. 2026 | 15:00
5:33
A+A-

Poletni dopust naj bi bil čas sprostitve, vendar visoke temperature, dolga potovanja in spremembe vsakodnevne rutine pogosto prinesejo manjše zdravstvene težave, pri katerih si lahko pomagamo tudi z zdravilnimi rastlinami. Zato je vse več takšnih, ki poleg osnovne prve pomoči v potovalni kovček pospravijo tudi naravne pripravke. Nekatere rastline se že stoletja uporabljajo za lajšanje blagih zdravstvenih težav in danes jih lahko zaradi praktičnih oblik, kot so geli, čaji, kapsule in eterična olja, brez težav vzamemo s seboj na pot. Strokovnjaki opozarjajo, da so rastlinski pripravki primerni le za blažje težave in pri resnejših zdravstvenih stanjih ne morejo nadomestiti zdravniške pomoči.

FOTO: Zhanna Danilova/Gettyimages
FOTO: Zhanna Danilova/Gettyimages

Zakaj so poleti zdravstvene težave pogostejše?

Poleti je telo izpostavljeno številnim obremenitvam. Visoke temperature povzročajo močnejše potenje in izgubo tekočine, že blaga dehidracija lahko vodi do glavobola, utrujenosti, omotice in slabše koncentracije. Potovanja neredko pomenijo tudi drugačno prehrano, neredne obroke in spremembo pitne vode, kar lahko povzroči napihnjenost, drisko ali občutek teže v želodcu. Poleg tega pogosti prehodi iz klimatiziranih prostorov na vročino obremenjujejo organizem, koža je izpostavljena močnemu UV-sevanju, morski soli, kloru in pikom žuželk. Vse to so razlogi, da mnogi pred odhodom pripravijo majhno potovalno lekarno, v kateri poleg zdravil, ki jih redno jemljejo, najdejo prostor tudi za nekaj preverjenih naravnih pomočnikov.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Ingver: prva pomoč proti potovalni slabosti

Če vam vožnja z avtomobilom, avtobusom, ladjo ali letalom pogosto povzroča slabost, je ingver eden najbolj uporabnih naravnih pripravkov. Njegova korenina pomiri želodec, lajša slabost, koristi pa tudi pri napihnjenosti in občutku teže po obilnih obrokih. Na voljo je v obliki kapsul, bonbonov, čaja ali sveže korenine, ki jo lahko med potovanjem žvečite. Njegova prednost je, da za razliko od nekaterih zdravil proti potovalni slabosti, ne povzroča zaspanosti.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Poprova meta: pomoč pri prebavnih težavah in glavobolu

Poprova meta je ena najbolj znanih rastlin za lajšanje prebavnih težav. Njen osvežujoč vonj pomaga pri slabosti, metin čaj blaži krče, napihnjenost in nelagodje v želodcu. Razredčeno eterično olje poprove mete se pogosto uporablja tudi za nežno masažo senc pri glavobolu, ki ga povzročita vročina ali utrujenost. Pri uporabi je treba upoštevati navodila proizvajalca ter se izogibati stiku z očmi in občutljivo kožo.

FOTO: Marrakeshh/Gettyimages
FOTO: Marrakeshh/Gettyimages

Aloe vera: nepogrešljiva po sončenju

Poletna kozmetična torbica je skoraj nepredstavljiva brez gela aloe vere. Rastlina je znana po hladilnem in vlažilnem učinku, zato jo mnogi uporabljajo po sončenju ali kadar koža postane pordela in občutljiva. Gel aloe vere prijetno hladi, pomirja zaradi sonca razdraženo kožo, uporaben je tudi po depilaciji ali britju. Pri nakupu je priporočljivo izbrati izdelke z visokim deležem čiste aloe vere ter čim manj dodanih dišav in alkohola.

FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages
FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages

Sivka: vsestranska spremljevalka poletja

Sivka marsikoga spominja na poletje, a njena uporabnost sega precej dlje od prijetnega vonja. Tradicionalno se uporablja za sproščanje, boljši spanec in pomirjanje kože. Pri pikih komarjev ali drugih žuželk pomaga ublažiti srbenje in neprijeten občutek, nekaj kapljic eteričnega olja na blazini ali v difuzorju pa številnim med potovanji olajša spanje. Eterična olja je treba uporabljati previdno in v skladu z navodili.

FOTO: Viktoriia Bincheva/Gettyimages
FOTO: Viktoriia Bincheva/Gettyimages

Kamilica:  nežna pomoč za vso družino

Kamilica je ena najbolj razširjenih zdravilnih rastlin in je uporabna tudi poleti. Ohlajen kamilični čaj mnogi uporabljajo za obkladke utrujenih oči po dolgem dnevu na soncu ali vetru, skodelica toplega čaja zvečer pomaga sprostiti telo in pomiriti želodec po obilnem obroku. Prav zaradi svoje nežnosti je praviloma primerna tudi za otroke, vendar je pred uporabo rastlinskih pripravkov pri najmlajših priporočljiv posvet z zdravnikom ali farmacevtom.

FOTO: Evgenia Gordienko/Gettyimages
FOTO: Evgenia Gordienko/Gettyimages

Kaj še sodi v potovalno lekarno?

Rastlinski pripravki so lahko koristna dopolnitev, ne morejo pa nadomestiti osnovne potovalne lekarne. Strokovnjaki priporočajo, da na pot vedno vzamete zdravila, ki jih redno uporabljate, razkužilo za rane, sterilne povoje in obliže, toplomer, zdravila proti bolečinam in povišani telesni temperaturi, sredstva za zaščito pred soncem ter repelent proti pikom žuželk. Če imate kronično bolezen ali alergije, pred odhodom preverite, ali imate dovolj predpisanih zdravil.

FOTO: Lightfieldstudios/Gettyimages
FOTO: Lightfieldstudios/Gettyimages

Previdnost na prvem mestu

Zdravilne rastline lahko učinkovito ublažijo številne manjše poletne težave in so dobrodošel del potovalne lekarne. Ob hujših opeklinah, resnih alergijskih reakcijah, dolgotrajni driski, visoki vročini ali drugih izrazitih simptomih pa je nujno čim prej poiskati zdravniško pomoč. Najboljša zaščita ostaja preventiva: zadosten vnos tekočine, ustrezna zaščita pred soncem, lahka prehrana, dobra higiena rok in zmerno zadrževanje na vročini lahko preprečijo večino poletnih težav. Z nekaj načrtovanja in nekaj preverjenimi naravnimi pomočniki bo poletni dopust veliko bolj brezskrben, navaja 24sata.hr.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Potovalna lekarna po meri posameznika. Razkrivamo, česa ne smete pozabiti

Ne smemo pozabiti na zalogo zdravil, ki jih redno uživamo, in veljavno zdravstveno zavarovanje.
Ema Bubanj23. 6. 2026 | 16:41
Poletje s SN
PRED DOPUSTOM

Potovalna lekarna naj ne bo stvar improvizacije, prilagodimo jo destinaciji

Pomemben je tudi dostop do zdravstvene oskrbe, upoštevati moramo posebna tveganja, kot so lokalne nalezljive bolezni, izbruhi bolezni, potrebe po cepljenjih.
Ema Bubanj24. 6. 2025 | 08:02

Več iz teme

poletjedopustizdravjezdravilne rastlinepotovalna lekarna
ZADNJE NOVICE
15:21
Novice  |  Slovenija
MESTNI SVETNIK

Umrl je Anton Iskra, z žalno sejo se bo mu poklonil tudi kamniški župan

Bil je dolgoletni mestni svetnik ter prejemnik bronastega znaka Nove Slovenije.
8. 7. 2026 | 15:21
15:15
Poletje s SN
MED NAVDUŠENJEM IN STRAHOM

V Tržaškem zalivu opazili doslej največjo jato teh zaščitenih živali

Gojitelji klapavic so zaskrbljeni, da bi jim lahko povzročili gospodarsko škodo.
8. 7. 2026 | 15:15
15:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
PLANINA SLEME

Na Tolminskem krava poškodovala otroka, odpeljal ga je helikopter (FOTO)

Na težko dostopen teren so nemudoma odhiteli tolminski gorski reševalci in člani dežurne ekipe z Brnika.
8. 7. 2026 | 15:11
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POLETNA NARAVNA LEKARNA

To je pet rastlin, ki jih je poleti dobro imeti pri roki (FOTO)

Pri nekaterih poletnih tegobah si lahko pomagamo z zdravilnimi rastlinami.
8. 7. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
POZOR VELJA

Ta živila lahko zmanjšajo tveganje za srčno popuščanje za skoraj četrtino

Takšna prehrana prispeva k višjemu krvnemu tlaku, večjemu tveganju za srčno-žilne bolezni in slabšemu zdravju nasploh.
Miroslav Cvjetičanin8. 7. 2026 | 15:00
14:55
Bulvar  |  Domači trači
MELODIJA ČUSTEV

Z novo polko so se poklonili ljubezni, ki daje moč, navdih in občutek, da je življenje lepše, ko ga lahko deliš (VIDEO)

Ob izidu nove pesmi so predstavili tudi videospot.
8. 7. 2026 | 14:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Ko električni doseg zadošča tudi za Dalmacijo

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ODDIH NA SLOVENSKI OBALI

Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 11:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Ste ob nakupu rastline prejeli tudi njen rastlinski potni list?

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Ste ob nakupu rastline prejeli tudi njen rastlinski potni list?

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
USPEH

Ko prezračevanje postane naložba v zdravje, trajnost in prihodnost bivanja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice8. 7. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POČITNICE BREZ SKRBI

Naj vas po dopustu ne pričaka visoka položnica

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki