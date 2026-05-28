Pet razlogov za prekomerno izpadanje las (in kako si lahko pomagate)

Če ste opazili, da so vaši lasje povsod: v odtoku, na tleh, pod prho … brez skrbi. Povprečno človeku dnevno izpade od 60 do 100 las, pravi trihologinja (strokovnjakinja za lase in lasišče) Anabel Kingsley. A če menite, da je izpadlih las nenadoma več, kot običajno, za to obstajajo posebni razlogi.

Škoduje jim pričeska

Ste posebej navezani na svoj likalnik za lase? Ali ste dolga leta zvesti platinasto svetli barvi? Močni izdelki in pripomočki za oblikovanje pričeske so včasih preveč agresivni, še posebej če na že poškodovanih laseh kombinirate različne tretmaje. To povzroča lomljenje las in slabljenje korenin. Pomagate si lahko tako, da lase pobarvate v odtenek, ki je bližje vaši naravni teksturi in barvi las. Uporabljajte nežnejši šampon brez sulfatov, ki lase očisti brez dodatnega izsuševanja, in opustite likalnike ter kodralnike. Prav tako se izogibajte pričeskam, ki lase preveč zategujejo, denimo visokim čopom ali figam. Tudi te spodbujajo izpadanje las.

Imate težave s ščitnico

Tako hipotiroza (premalo aktivna ščitnica) kot hipertiroza (preveč aktivna ščitnica) lahko povzročita nenadno izpadanje las, ki je opazno tudi na drugih poraščenih delih telesa, kot so obrvi. Do tega pride zaradi hormonskega neravnovesja, ki vpliva na rast telesnih dlak. To pomeni, da lasje izpadajo znatneje kot običajno, vendar ne rastejo nazaj. Ko se težave s ščitnico uredijo, ta težava praviloma izgine. Za hitrejšo rast las si lahko pomagate s prehrano, bogato z beljakovinami, kot so piščanec, tofu, grški jogurt in oreščki.

Pod stresom ste

Je služba trenutno zadnje mesto, kjer bi želeli biti? Ste pred kratkim doživeli težak razhod? Ste bili bolni in imate občutek, da telesa nimate pod nadzorom? Vse te situacije povzročajo velik stres za telo, kar lahko vodi do izpadanja las zaradi stresa. Slaba novica je, da lahko traja več mesecev, preden izpadanje preneha. Ključ je v tem, da je za izboljšanje stanja treba odpraviti vir stresa, pravi dermatologinja Deanne Mraz Robinson iz bolnišnice Yale New Haven. Poiskati morate svoj način za prehod v mirnejši življenjski ritem. Če vam ne uspe z meditacijo, ustvarjalnostjo ali podobnimi dejavnostmi, poiščite pomoč strokovnjaka.

Pred kratkim ste rodili

Zaradi vseh hormonskih sprememb imajo novopečene mamice pogosto težave z lasmi. Med nosečnostjo raven estrogena v telesu močno naraste, kar spodbuja rast las. Nekaj mesecev po porodu pa začne raven estrogena padati, kar povzroči izpadanje las.

Imate sindrom policističnih jajčnikov

Tako kot pri nekaterih prej omenjenih stanjih so tudi v tem primeru glavni krivci hormoni. Pri sindromu policističnih jajčnikov se poveča raven testosterona. Drugi simptomi sindroma so povečanje telesne teže, akne, izostanek menstruacije, težave z zanositvijo in povečana poraščenost telesa. Če sumite, da imate ta sindrom, obiščite zdravnika, ki vam predpisal primerno terapijo, kar bo pomagalo ponovno vzpostaviti normalno rast las, piše miss zdrava.