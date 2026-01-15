  • Delo d.o.o.
DOBRODOŠLA POMOČ

Pet vrst čajev, ki pomagajo pri migreni

Ob tišini in miru lahko prinesejo določeno mero olajšanja.
M. Fl.
 15. 1. 2026 | 15:00
4:11
A+A-

Migrena je veliko več kot navaden glavobol, saj lahko povsem ohromi, izčrpa telo in zamegli misli. Čeprav mnogi ob napadih posežejo po kavi, strokovnjaki opozarjajo, da ima kofein pri migreni pogosto nasproten učinek. Pri nekaterih sicer kratkoročno omili simptome, vendar lahko pri številnih kava migreno celo poslabša, opozarja Zadovoljna.hr. Zato se kot nežnejša in pomirjujoča alternativa vse pogosteje priporočajo čaji, predvsem tisti, ki blagodejno vplivajo na živčni sistem in pomagajo telesu, da se sprosti.

Pri migreni je ključno poslušati svoje telo in izbirati napitke, ki ne spodbujajo dodatne živčne napetosti. Topla skodelica čaja, tišina in kratek predah so pogosto učinkovitejši kot še ena skodelica kave. Čeprav čaji niso zdravilo, so lahko dragocen del preproste rutine samopomoči, ki pomaga ublažiti simptome. Tisti, ki lahko pomagajo pri migreni, so:

Kamilični čaj

Kamilica je znana po svojem pomirjujočem učinku, saj pomaga pri napetosti, stresu in nemiru ter lahko ublaži glavobol, povezan z utrujenostjo. Deluje blago sproščujoče in je še posebej primerna, kadar migreno spremljata tesnoba ali nespečnost. Redno pitje kamiličnega čaja lahko dolgoročno prispeva k večji sproščenosti živčnega sistema.

Priprava:

Žličko posušenih cvetov kamilice prelijte z 2 do 2,5 decilitra vroče (ne vrele) vode. Pokrijte, počakajte pet do deset minut, nato precedite. Po želji sladite z medom.

Ingverjev čaj

Ingverjev čaj je zelo cenjen zaveznik pri migrenah, zlasti kadar jih spremljata slabost ali občutljiv želodec. Ingver deluje protivnetno in lahko zmanjša intenzivnost bolečine. Prav tako spodbuja prekrvavitev in pomaga pri občutku mrzlih okončin med napadom migrene.

Priprava:

Narežite nekaj tankih rezin svežega ingverja in jih prelijte z vrelo vodo. Kuhajte ali namakajte pet do deset minut, nato precedite. Po želji lahko dodate malo medu.

Metin čaj

Meta ima osvežujoč, a hkrati pomirjujoč učinek. Pomaga pri slabosti, ki pogosto spremlja migreno, in deluje blago protibolečinsko. Poleg tega sprošča mišice in zmanjša občutek pritiska v glavi.

Priprava:

Žličko posušenih ali nekaj svežih metinih listov prelijte z vročo vodo. Pokrijte in počakajte sedem do deset minut, nato precedite. Pijte počasi, v manjših požirkih.

Melisin čaj

Melisa je odlična izbira za tiste, pri katerih migreno sprožata stres in čustvena napetost. Pomirja živčni sistem, zmanjšuje notranji nemir in pomaga telesu, da se lažje izklopi. Posebej koristna je ob migrenah, povezanih z napetostjo in preobremenjenostjo.

Priprava:

Žličko posušenih listov melise prelijte z vročo vodo. Pokrijte in pustite stati približno deset minut, nato precedite. Čajkeje nabolje piti v mirnem okolju.

Sivkin čaj

Sivka je znana po svojem značilnem pomirjujočem vonju in sposobnosti, da sprošča napetost ter spodbuja sprostitev. Sivkin čaj  pomaga umiriti živčni sistem, zmanjšati stres in ublažiti migreno, zlasti v večernih urah. Koristen je tudi za izboljšanje kakovosti spanja po napadu.

Priprava:

Pol žličke posušenih sivkinih cvetov prelijte z vročo vodo. Pokrijte, počakajte pet do osem minut, nato precedite. Ne pretiravajte s količino, saj je okus sivke zelo izrazit.

V času migrene si privoščite mir, zatemnjen prostor in topel napitek, ki telesu pomaga, da se umiri. Majhne, nežne navade lahko v takšnih trenutkih pomenijo veliko razliko.

