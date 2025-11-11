Pet vsakodnevnih navad, ki slabo vplivajo na moško plodnost

Ko gre za plodnost in načrtovanje družine, je pozornost pogosto samodejno usmerjena na ženske. Statistika pa kaže drugače: pri približno polovici primerov je vzrok neplodnosti pri moških. Raziskave kažejo, da se je kakovost sperme v zadnjih desetletjih znatno znižala.

Neplodnost pri moških je lahko posledica različnih dejavnikov: od genetskih predispozicij in zdravstvenih stanj do vsakodnevnih življenjskih navad.

Dobra novica je, da lahko moški velikokrat aktivno vplivajo na svojo reproduktivno sposobnost. Proces zorenja spermijev traja dva do tri mesece, kar pomeni, da pozitivne spremembe življenjskega sloga prinesejo vidne rezultate v razmeroma kratkem času.

Prehrana: temelj kakovostnih spolnih celic

Tisto, kar je na jedilnikih, neposredno vpliva na kakovost spermijev. Med procesom zorenja telo potrebuje posebna hranila, kot so aminokisline, mikrohranila in vitamini.

Vitamini in mikrohranila sodelujejo pri encimskih reakcijah in ščitijo spermije pred oksidativnim stresom. Še posebej pomembna sta selen, ki prispeva k normalnemu razvoju spolnih celic, in cink, ki podpira plodnost in reprodukcijo.

Selen je predvsem v živilih rastlinskega in živalskega izvora, pri čemer je njegova količina v rastlinah odvisna od vsebnosti tega minerala v tleh. Najbogatejši vir so brazilski oreščki: že z enim do dvema oreščkoma ga telo dobi dovolj. Dobri viri so še morska hrana, denimo tuna, sardine, rakovice in kozice, pa tudi jajca, govedina, perutnina in polnozrnata žita.

Cink je prisoten v številnih živilih, med katerimi izstopajo meso, zlasti govedina, svinjina in perutnina, je še v ribah, morskih sadežih, jajcih in mlečnih izdelkih.

Med rastlinskimi viri prednjačijo bučna semena, oreščki, stročnice, ovseni kosmiči in polnozrnati izdelki, čeprav telo cink iz rastlinskih živil nekoliko slabše absorbira.

Za uravnotežen vnos je priporočljivo kombinirati različne vire in skrbeti za pestro prehrano, ki zagotavlja tako selen kot cink.

Zanemarjanje telesne aktivnosti in previsoka telesna teža

Prekomerna telesna teža je eden najpomembnejših dejavnikov, ki negativno vpliva na moško plodnost. Raziskave kažejo, da že devet kilogramov viška za deset odstotkov poveča tveganje za neplodnost.

Razlog je v tem, da povečanje maščobnega tkiva zmanjšuje količino biološko aktivnega prostega testosterona, ključnega hormona za tvorbo spermijev.

Zmerna, redna telesna aktivnost je idealna za ohranjanje optimalne telesne teže in hormonskega ravnovesja. Ekstremno intenzivna telesna dejavnost ima lahko nasproten učinek.

Primerne so aktivnosti, kot so hitra hoja, plavanje ali vožnja s kolesom nekajkrat na teden.

Zanemarjanje pomena spanca

Spanec ima ključno vlogo pri uravnavanju hormonov, odgovornih za tvorbo spermijev. Premalo spanja ali slaba kakovost spanca motita izločanje teh hormonov in negativno vplivata na zdravje spermijev.

Kronično pomanjkanje spanja povečuje oksidativni stres, ki neposredno škoduje spermijem. Priporoča se sedem do osem ur kakovostnega spanca vsako noč.

Ohranjanje rednega ritma spanja in prijetno okolje v spalnici znatno izboljšata reproduktivno zdravje.

Stres: tihi sovražnik plodnosti

Kronični stres je pomemben dejavnik, ki zmanjša tvorbo in kakovost spermijev. Telo pod stresom proizvaja več kortizola, ki poruši pravilno ravnovesje spolnih hormonov, potrebnih za normalen razvoj moških spolnih celic.

Žal se neplodnost pogosto sama po sebi spreminja v vir stresa, kar ustvarja začaran krog.

Zato je pomembno najti zdrave načine obvladovanja stresa: meditacija, joga, čas v naravi ali druge sprostitvene dejavnosti.

Škodljive navade

Kajenje vpliva na gostoto, gibljivost in obliko spermijev ter neposredno na delovanje testisov. Poškodbe DNK v spermijih so pri kadilcih precej pogostejše kot pri nekadilcih.

Prekomerno uživanje alkohola ima toksičen učinek na moške spolne celice. Pomembno je poudariti, da ni govora o občasnem pitju, temveč o rednem in prekomernem uživanju.

Opustitev kajenja in zmanjšanje zaužitega alkohola lahko že v nekaj mesecih znatno izboljšata kakovost spermijev, povzema T-portal.