  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POZOR

Pet vsakodnevnih navad, ki slabo vplivajo na moško plodnost

Pri približno polovici primerov neplodnosti je vzrok pri moških.
FOTO: Milkos/Gettyimages

FOTO: Milkos/Gettyimages

FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages

FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages

FOTO: Rido Franz/Gettyimages

FOTO: Rido Franz/Gettyimages

FOTO: Kuppa_rock/Gettyimage

FOTO: Kuppa_rock/Gettyimage

FOTO: Monticelllo/Gettyimages

FOTO: Monticelllo/Gettyimages

FOTO: Milkos/Gettyimages
FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages
FOTO: Rido Franz/Gettyimages
FOTO: Kuppa_rock/Gettyimage
FOTO: Monticelllo/Gettyimages
M. Fl.
 11. 11. 2025 | 19:48
4:42
A+A-

Ko gre za plodnost in načrtovanje družine, je pozornost  pogosto samodejno usmerjena na ženske. Statistika pa kaže drugače: pri približno polovici primerov je vzrok neplodnosti pri moških. Raziskave kažejo, da se je kakovost sperme v zadnjih desetletjih znatno znižala.

Neplodnost pri moških je lahko posledica različnih dejavnikov: od genetskih predispozicij in zdravstvenih stanj do vsakodnevnih življenjskih navad.

Dobra novica je, da lahko moški velikokrat aktivno vplivajo na svojo reproduktivno sposobnost. Proces zorenja spermijev traja dva do tri mesece, kar pomeni, da pozitivne spremembe življenjskega sloga prinesejo vidne rezultate v razmeroma kratkem času.

FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages
FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages

Prehrana: temelj kakovostnih spolnih celic

Tisto, kar je na jedilnikih, neposredno vpliva na kakovost spermijev. Med procesom zorenja telo potrebuje posebna hranila, kot so aminokisline, mikrohranila in vitamini.

Vitamini in mikrohranila sodelujejo pri encimskih reakcijah in ščitijo spermije pred oksidativnim stresom. Še posebej pomembna sta selen, ki prispeva k normalnemu razvoju spolnih celic, in cink, ki podpira plodnost in reprodukcijo.

Selen je predvsem v živilih rastlinskega in živalskega izvora, pri čemer je njegova količina v rastlinah odvisna od vsebnosti tega minerala v tleh. Najbogatejši vir so brazilski oreščki: že z enim do dvema oreščkoma ga telo dobi dovolj. Dobri viri so še morska hrana, denimo tuna, sardine, rakovice in kozice, pa tudi jajca, govedina, perutnina in polnozrnata žita.

Cink je prisoten v številnih živilih, med katerimi izstopajo meso, zlasti govedina, svinjina in perutnina, je še v ribah, morskih sadežih, jajcih in mlečnih izdelkih.

Med rastlinskimi viri prednjačijo bučna semena, oreščki, stročnice, ovseni kosmiči in polnozrnati izdelki, čeprav telo cink iz rastlinskih živil nekoliko slabše absorbira.

FOTO: Monticelllo/Gettyimages
FOTO: Monticelllo/Gettyimages

Za uravnotežen vnos je priporočljivo kombinirati različne vire in skrbeti za pestro prehrano, ki zagotavlja tako selen kot cink.

Zanemarjanje telesne aktivnosti in previsoka telesna teža

Prekomerna telesna teža je eden najpomembnejših dejavnikov, ki negativno vpliva na moško plodnost. Raziskave kažejo, da že devet kilogramov viška za deset odstotkov poveča tveganje za neplodnost.

Razlog je v tem, da povečanje maščobnega tkiva zmanjšuje količino biološko aktivnega prostega testosterona, ključnega hormona za tvorbo spermijev.

Zmerna, redna telesna aktivnost je idealna za ohranjanje optimalne telesne teže in hormonskega ravnovesja. Ekstremno intenzivna telesna dejavnost ima lahko nasproten učinek.

Primerne so aktivnosti, kot so hitra hoja, plavanje ali vožnja s kolesom nekajkrat na teden.

FOTO: Kuppa_rock/Gettyimage
FOTO: Kuppa_rock/Gettyimage

Zanemarjanje pomena spanca

Spanec ima ključno vlogo pri uravnavanju hormonov, odgovornih za tvorbo spermijev. Premalo spanja ali slaba kakovost spanca motita izločanje teh hormonov in negativno vplivata na zdravje spermijev.

Kronično pomanjkanje spanja povečuje oksidativni stres, ki neposredno škoduje spermijem. Priporoča se sedem do osem ur kakovostnega spanca vsako noč.

Ohranjanje rednega ritma spanja in prijetno okolje v spalnici znatno izboljšata reproduktivno zdravje.

Stres: tihi sovražnik plodnosti

Kronični stres je pomemben dejavnik, ki zmanjša tvorbo in kakovost spermijev. Telo pod stresom proizvaja več kortizola, ki poruši pravilno ravnovesje spolnih hormonov, potrebnih za normalen razvoj moških spolnih celic.

Žal se neplodnost pogosto sama po sebi spreminja v vir stresa, kar ustvarja začaran krog.

Zato je pomembno najti zdrave načine obvladovanja stresa: meditacija, joga, čas v naravi ali druge sprostitvene dejavnosti.

FOTO: Rido Franz/Gettyimages
FOTO: Rido Franz/Gettyimages

Škodljive navade

Kajenje vpliva na gostoto, gibljivost in obliko spermijev ter neposredno na delovanje testisov. Poškodbe DNK v spermijih so pri kadilcih precej pogostejše kot pri nekadilcih.

Prekomerno uživanje alkohola ima toksičen učinek na moške spolne celice. Pomembno je poudariti, da ni govora o občasnem pitju, temveč o rednem in prekomernem uživanju.

Opustitev kajenja in zmanjšanje zaužitega alkohola lahko že v nekaj mesecih znatno izboljšata kakovost spermijev, povzema T-portal.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NOVA RAZISKAVA

Bolni zaradi mikroplastike: ne boste verjeli, koliko je je v litru ustekleničene vode

Več raziskav je že potrdilo prisotnost plastičnih delcev v krvi, pljučih, možganih in jih povezalo s številnimi zdravstvenimi tveganji.
10. 10. 2025 | 14:25
Lifestyle  |  Polet
HORMONSKA NERAVNOVESJA

20 znakov, da vaši hormoni niso v ravnovesju

Hormoni, kot so leptin, inzulin in spolni hormoni, vplivajo na tek in shranjevanje maščob.
Miroslav Cvjetičanin29. 8. 2025 | 11:45
Bulvar  |  Tuji trači
ISKRENO

Bolečina Jennifer Aniston: »Ta ladja je odplula.«

V ganljivem intervjuju je ameriška igralka prvič razkrila podrobnosti dolgoletnega boja z neplodnostjo in spregovorila o bolečih govoricah, ki so leta krožile o njenem zasebnem življenju.
10. 10. 2025 | 13:25

Več iz teme

plodnostmoškizdravjezdrava prehranastresspanjeneplodnost
ZADNJE NOVICE
19:41
Novice  |  Slovenija
LADJA LAHO

Konec za legendarno slovensko ladjo, zadnjič bo plula v četrtek: Izgubili jo bomo in to pod predsednikom vlade iz Primorske

Kupec, ki je obljubljal rešitev, si je, sodeč po objavah na družabnih omrežjih, premislil. Sledi uničenje oz. razrez za staro železo.
11. 11. 2025 | 19:41
19:26
Šport  |  Športni trači
NICO HARRISON

Bomba iz NBA! Dallas odpustil glavnega krivca Dončićeve menjave

Dallas Mavericks se je Nicu Harrisonu zahvalil za sodelovanje.
11. 11. 2025 | 19:26
19:19
Premium
Novice  |  Slovenija
ZGODBA SE NADALJUJE NA POKLJUKI

Darko Kuzmič še čaka na pravico: »Če bi bil vpliven, bi še živel v svoji hiši« (FOTO)

Dvanajst let po rušenju legalno zgrajene hiše v Bohinju Darko Kuzmič še čaka na pravico. Njegova zgodba, ki je pretresla Slovenijo, se nadaljuje na Pokljuki, kjer mu prav tako ne dajo miru.
Tina Horvat11. 11. 2025 | 19:19
18:53
Bulvar  |  Domači trači
KJE JE DONALD?

Je Melanija srečnejša brez Trumpa? To razriva strokovnjakinja za govorico telesa (VIDEO)

Njen zbrani in avtoritativen nastop je poudaril njeno individualnost in samozavest kot javne osebnosti, ki ne potrebuje moževe navzočnosti.
11. 11. 2025 | 18:53
18:49
Šport  |  Športni trači
SMRT MLADEGA UPA

Žalost do neba! Mladega nogometaša (18) po nesreči ustrelil brat (16)

Tragedija se je zgodila v ponedeljek v družinski hiši.
11. 11. 2025 | 18:49
18:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Pešec pravilno prečkal cesto, a ga je zbil avto: z njim je hudo

Prometna nesreča na Topliški cesti v Novem mestu.
11. 11. 2025 | 18:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Praznično
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Praznično
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Od laboratorija do plesnega studia: slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
10. 11. 2025 | 10:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Po tihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Nova storitev za še več prostora: 100 EUR dobroimetja za preizkus

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Nepozabna zimska pustolovščina na sončnih pobočjih avstrijskih Alp

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Kako je Petra Parovel pristala pred sodiščem?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Največja skupnost podjetnikov s pozitivnim družbenim okoljskim učinkom na svetu

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Drugačen oddih v Zagrebu, ki ga ne smete zamuditi

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Praznično
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki