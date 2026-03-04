  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STROKOVNJAKI OPOZARJAJO

Pet živil, zaradi katerih ste ves čas utrujeni

Vzrok za nepremagljivo utrujenost se morda skriva na vašem krožniku.
FOTO: Fizkes/Gettyimages

FOTO: Fizkes/Gettyimages

FOTO: Beats3/Gettyimages

FOTO: Beats3/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: 4nadia/Gettyimages

FOTO: 4nadia/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Fizkes/Gettyimages
FOTO: Beats3/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: 4nadia/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 4. 3. 2026 | 15:00
3:54
A+A-

Raziskava, objavljena v reviji The Lancet eBioMedicine, kaže, da lahko tiramin v hrani poveča dnevno zaspanost in občutek stalne utrujenosti. Po drugi strani omega-3 in omega-6 maščobne kisline pomagajo zmanjšati utrujenost ter izboljšajo kakovost spanja. Če se občutek pretirane zaspanosti in utrujenosti tudi po navidezno prespani noči vleče čez ves dan, je torej vzrok morda na vašem krožniku. Novejše raziskave kažejo, da bi lahko določena priljubljena živila prispevala k večji utrujenosti, v središču ugotovitev pa je snov tiramin.

Katero hrano omejiti?

Omenjena raziskava je pokazala, da lahko višje ravni tiramina, snovi, ki nastane pri razgradnji aminokisline tirozin, znatno povečajo tveganje za pretirano dnevno zaspanost. Za tem stanjem trpi približno ena od treh oseb, povezano pa je tudi s povečanim tveganjem za bolezni srca in ožilja, debelost ter sladkorno bolezen. Tiramin vpliva na nevrotransmiterje, ki uravnavajo cikel spanja in budnosti. Njegova raven v telesu se močno poveča ob uživanju določenih živil, zlasti tistih, ki so fermentirana ali zorjena. Raziskovalci in prehranski strokovnjaki so izpostavili pet skupin živil, bogatih s tiraminom, ki lahko prispevajo k stalnemu občutku utrujenosti.

Suhomesnati in predelani mesni izdelki

Postopki sušenja salam, slanine, klobas in dimljenja rib spodbujajo nastajanje tiramina. Kot boljšo alternativo izberite sveže meso, na primer nepredelanega piščanca ali purana.

FOTO: Beats3/Gettyimages
FOTO: Beats3/Gettyimages

Zorjeni siri

Dolgotrajno zorenje, ki sirom daje značilen močan okus, povzroča razgradnjo beljakovin in kopičenje tiramina. Starejši in trši kot je sir, več ga vsebuje. Mednje sodijo cheddar, parmezan, švicarski siri in siri s plemenito plesnijo. Če vas muči nepojasnjena utrujenost, raje posezite po svežih sirih, kot sta rikota ali mocarela.

Fermentirana hrana

Fermentirana živila, med katere sodijo kislo zelje ali kimči, so sicer znana po pozitivnem vplivu na črevesno mikrobioto, vendar so lahko tudi pomemben vir tiramina. Če po takšnih obrokih opažate večjo utrujenost, jih uživajte zmerno.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Nekatere alkoholne pijače

Kozarec vina ali pivo po službi se morda zdita sproščujoča, vendar lahko naslednji dan povečata občutek utrujenosti. Pijače, kot so rdeče vino in točeno pivo, zaradi procesa fermentacije vsebujejo več tiramina. Destilirane pijače, kot sta vodka ali gin, ga vsebujejo bistveno manj, a tudi z njimi ne gre pretiravati.

Prezrelo sadje

Raven tiramina med zorenjem sadja naravno narašča, kar je posebej izrazito pri zelo zrelih bananah z rjavimi pikami ali mehkem avokadu. Sadje je najbolje uživati sveže, v optimalni fazi zrelosti.

FOTO: 4nadia/Gettyimages
FOTO: 4nadia/Gettyimages

Obstajajo tudi živila, ki pomagajo

Raziskava prinaša tudi spodbudne novice. Omega-3 in omega-6 maščobne kisline, ki jih najdemo v živilih mediteranske prehrane denimo v lososu, oreh in lanenih semenih, so povezane z manjšim tveganjem za dnevno zaspanost. Domneva se, da podpirajo tvorbo melatonina ter uravnavajo cirkadiane ritme. Raziskovalci poudarjajo, da rezultati nakazujejo nove možnosti za zdravljenje pretirane zaspanosti. Spremembe prehrane ali določena prehranska dopolnila bi lahko v prihodnje postala del učinkovitejših terapij. Naslednji korak bodo klinične raziskave, ki bodo preverile, ali lahko prilagoditve prehrane dejansko zmanjšajo dnevno utrujenost, povzema portal 24sata.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Sorodni članki

Lifestyle  |  Polet
IZGORELOST NA POHODU

Več kot 75 odstotkov ljudi je na robu zloma! Preverite, ali ste med njimi

Izgorelost ni modna muha in ni izgovor za lenobo.
Miroslav Cvjetičanin2. 3. 2026 | 15:00
Lifestyle  |  Astro
MOČ KRISTALOV

Naravna podpora za več energije in jasnosti, ti kristali vas napolnijo z optimizmom

Citrin nam lahko pomaga narediti prvi korak v pomlad. Kamena strela deluje kot energijski čistilec.
1. 3. 2026 | 15:15
Premium
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BREZ VADBE NI MIŠIC

Majhni koraki, veliki učinki: kako po 50. letu z rutino ohraniti vitalnost in jasne misli

Ko vstopite v šesto desetletje, morata prehrana in vadba postati najpomembnejši del vsakdana.
27. 2. 2026 | 16:10

Več iz teme

prehranahranazdravjezaspanost
ZADNJE NOVICE
16:47
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ODMEVNA SODBA

V strelskem napadu je najstnik na šoli ubil dva učenca in dva učitelja, v zapor gre pa njegov oče

Porota je odločila: oče je kljub opozorilom sinu kupil orožje, zdaj mu grozi najmanj 30 let zapora.
Kaja Grozina4. 3. 2026 | 16:47
16:30
Bulvar  |  Domači trači
KADROVSKE MENJAVE

Znana televizijska voditeljica po 11 letih zapustila Pop TV

Tanja Postružnik Koren se vrača na nacionalko.
4. 3. 2026 | 16:30
16:15
Lifestyle  |  Stil
KITAJSKI PROIZVAJALCI NA POHODU

Hibridi za množice: omoda in jaecoo z agresivnimi cenami in velikimi načrti

Letos naj bi ti dve kitajski znamki našli 1200 slovenskih kupcev.
Gašper Boncelj4. 3. 2026 | 16:15
16:15
Novice  |  Nedeljske novice
DOLGI JEZIK

Kdo te vika, kdo te tika

Vikanje pozna večina evropskih jezikov, občutek pa imam, da je v slovenščini, vsaj v pogovorni rabi, zadnje čase zanemarjeno.
Maša Močnik4. 3. 2026 | 16:15
16:14
Novice  |  Slovenija
PREISKAVA ŠE POTEKA

Pred dnevi na plakatu Svobode kadaver, zdaj Tina Gaber Golob pokazala še mrtvega goloba: »Bolno. Uboga žival« (FOTO)

Fotografija mrtvega goloba na plakatu Svobode v krožišču pred Dolskim, se je pojavila le nekaj dni po podobnem incidentu na Vrhniki, kjer je bil na predvolilni plakat obešen kadaver živali.
Kaja Grozina4. 3. 2026 | 16:14
16:00
Novice  |  Nedeljske novice
ŽIVALI

Ko najdemo mačko

Izgubljajo se pogosteje, kot si mislimo. V neznanem okolju doživljajo hud stres.
Ajda Janovsky4. 3. 2026 | 16:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
BOKA KOTORSKA

Tiha oaza za vse, ki cenijo mir

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
28. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INĐIJA

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
28. 2. 2026 | 08:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HUMA KOTOR BAY

Odpirajo se vrata za dopust v enem najlepših sredozemskih zalivov

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
28. 2. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
PromoPhoto
Razno
BOKA KOTORSKA

Tiha oaza za vse, ki cenijo mir

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
28. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki