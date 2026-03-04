Pet živil, zaradi katerih ste ves čas utrujeni

Raziskava, objavljena v reviji The Lancet eBioMedicine, kaže, da lahko tiramin v hrani poveča dnevno zaspanost in občutek stalne utrujenosti. Po drugi strani omega-3 in omega-6 maščobne kisline pomagajo zmanjšati utrujenost ter izboljšajo kakovost spanja. Če se občutek pretirane zaspanosti in utrujenosti tudi po navidezno prespani noči vleče čez ves dan, je torej vzrok morda na vašem krožniku. Novejše raziskave kažejo, da bi lahko določena priljubljena živila prispevala k večji utrujenosti, v središču ugotovitev pa je snov tiramin.

Katero hrano omejiti?

Omenjena raziskava je pokazala, da lahko višje ravni tiramina, snovi, ki nastane pri razgradnji aminokisline tirozin, znatno povečajo tveganje za pretirano dnevno zaspanost. Za tem stanjem trpi približno ena od treh oseb, povezano pa je tudi s povečanim tveganjem za bolezni srca in ožilja, debelost ter sladkorno bolezen. Tiramin vpliva na nevrotransmiterje, ki uravnavajo cikel spanja in budnosti. Njegova raven v telesu se močno poveča ob uživanju določenih živil, zlasti tistih, ki so fermentirana ali zorjena. Raziskovalci in prehranski strokovnjaki so izpostavili pet skupin živil, bogatih s tiraminom, ki lahko prispevajo k stalnemu občutku utrujenosti.

Suhomesnati in predelani mesni izdelki

Postopki sušenja salam, slanine, klobas in dimljenja rib spodbujajo nastajanje tiramina. Kot boljšo alternativo izberite sveže meso, na primer nepredelanega piščanca ali purana.

FOTO: Beats3/Gettyimages

Zorjeni siri

Dolgotrajno zorenje, ki sirom daje značilen močan okus, povzroča razgradnjo beljakovin in kopičenje tiramina. Starejši in trši kot je sir, več ga vsebuje. Mednje sodijo cheddar, parmezan, švicarski siri in siri s plemenito plesnijo. Če vas muči nepojasnjena utrujenost, raje posezite po svežih sirih, kot sta rikota ali mocarela.

Fermentirana hrana

Fermentirana živila, med katere sodijo kislo zelje ali kimči, so sicer znana po pozitivnem vplivu na črevesno mikrobioto, vendar so lahko tudi pomemben vir tiramina. Če po takšnih obrokih opažate večjo utrujenost, jih uživajte zmerno.

FOTO: Gettyimages

Nekatere alkoholne pijače

Kozarec vina ali pivo po službi se morda zdita sproščujoča, vendar lahko naslednji dan povečata občutek utrujenosti. Pijače, kot so rdeče vino in točeno pivo, zaradi procesa fermentacije vsebujejo več tiramina. Destilirane pijače, kot sta vodka ali gin, ga vsebujejo bistveno manj, a tudi z njimi ne gre pretiravati.

Prezrelo sadje

Raven tiramina med zorenjem sadja naravno narašča, kar je posebej izrazito pri zelo zrelih bananah z rjavimi pikami ali mehkem avokadu. Sadje je najbolje uživati sveže, v optimalni fazi zrelosti.

FOTO: 4nadia/Gettyimages

Obstajajo tudi živila, ki pomagajo

Raziskava prinaša tudi spodbudne novice. Omega-3 in omega-6 maščobne kisline, ki jih najdemo v živilih mediteranske prehrane denimo v lososu, oreh in lanenih semenih, so povezane z manjšim tveganjem za dnevno zaspanost. Domneva se, da podpirajo tvorbo melatonina ter uravnavajo cirkadiane ritme. Raziskovalci poudarjajo, da rezultati nakazujejo nove možnosti za zdravljenje pretirane zaspanosti. Spremembe prehrane ali določena prehranska dopolnila bi lahko v prihodnje postala del učinkovitejših terapij. Naslednji korak bodo klinične raziskave, ki bodo preverile, ali lahko prilagoditve prehrane dejansko zmanjšajo dnevno utrujenost, povzema portal 24sata.