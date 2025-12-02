Pet znakov, da se premalo gibate

Včasih si želite le leči v posteljo in gledati serijo ali film. Včasih je izgovor za poležavanje ali posedanje dež, spet tretjič vas med štirimi stenami zadrži delo za pisalno mizo. A ne glede na razlog to vpliva na telo, ki pošilja jasne znake, da je gibanja premalo. Tu je nekaj manj očitnih.

Zatečene oči in pozabljivost

Sedeč način življenja je eden glavnih vzrokov za zadrževanje vode v telesu, posledično so oči zatečene ali zabuhle. Kot navaja portal Bright Side, je to mogoče preprečiti že z zmerno vadbo, kot je joga, z občasnim raztezanjem med dolgotrajnim sedenjem, z rednimi odmori in drugimi krajšimi prekinitvami sedenja. Če se pogosto zgodi, da pozabite, o čem ste razmišljali, ali, kaj ste nameravali storiti, je morda čas za gibanje. Raziskave kažejo, da pri osebah, ki jim tega primanjkuje, pride do strukturnih sprememb v delu možganov, ki je odgovoren za spomin. Dokazano je, da telesna aktivnost izboljšuje spomin, zato ob prvi priložnosti vstanite in se sprehodite.

Hrepenenje po sladkem

Telesna aktivnost je odličen način za obvladovanje hrepenenja po slaščicah. Gibanje poveča raven življenjske energije in sprošča endorfine, ki spodbujajo splošno srečo, ti hormoni na drugi strani znatno zmanjšajo hrepenenje po sladkorju. Dovolj gibanja čez dan lahko izboljša razpoloženje in ublaži potrebo po nečem sladkem, kar bi nas razveselilo.

Bolečine v kolenih in zaprtje

Gibanje je ključno za zdravje kosti in sklepov, saj vadba med drugim blaži simptome artritisa in osteoartritisa. Pacientom s kroničnimi bolečinami v kolenih in nogah se pogosto priporoča vadbeni program, saj mišice postanejo močnejše in bolj prožne, s tem se razbremenijo sklepi. Telesna aktivnost je pomembna tudi za redno praznjenje črevesja. Ob pretežno sedečem načinu življenja hrana počasneje prehaja skozi prebavila, telo iz blata absorbira več vode, kar vodi v zaprtje. Redno gibanje izboljša delovanje prebavnega trakta. Tudi preprosto petminutno raztezanje večkrat dnevno lahko prepreči zaprtje.