Petdeseta so nova štirideseta, a telo misli drugače: skrivnosti zdravega staranja

Današnji petdesetletniki so bolj aktivni, bolj zdravi in bolj vitalni, kot so bili njihovi starši pri isti starosti: potujejo, menjajo kariero, se lotevajo novih hobijev, tečejo (pol)maratone, marsikdo je tudi starš majhnega otroka. Ni naključje, da vse pogosteje slišimo, da so petdeseta nova štirideseta. Toda telo ima o tem nekoliko drugačno mnenje. Po 50. letu nas začne bolj odkrito opozarjati na navade, ki smo jih gradili desetletja. Mišična masa se začne zmanjševati, ravnotežje ni več samoumevno, okrevanje po naporih traja dlje, možgani potrebujejo nekoliko več spodbude kot nekoč.

Ena najpomembnejših navad je ohranjanje mišične moči. Mišice lahko krepimo med vsakodnevnimi opravili: nošenje vrečk iz trgovine, delo na vrtu, dvigovanje otrok ali prenašanje drv predstavljajo obliko vadbe za moč. Pomembno je, da mišice redno uporabljamo in jih obremenjujemo. Strokovnjaki poudarjajo, da je za zdravo staranje pogosto pomembneje ostati fizično aktiven v vsakdanjem življenju kot občasno opraviti intenziven trening, čeprav seveda redna vadba za moč ne škodi. Odlične so vaje, kot so počepi, sklece ob steni in dvigi na prste. Če želimo ostati samostojni tudi čez dvajset ali trideset let, se splača vaditi nekaj, o čemer redko razmišljamo: vstajanje s tal. Enkrat na dan sedemo na tla, se za nekaj minut raztegnemo, nato pa mirno in varno vstanemo. Ne gre za telovadbo, ampak za ohranjanje sposobnosti, ki jo bomo nekoč še kako cenili.

Miselno kondicijo ohranjamo z učenjem novih reči.

Podobno velja za moč prijema. Odpiranje kozarcev, nošenje vrečk, držanje ograje ali delo na vrtu so opravila, ki jih jemljemo za samoumevna, dokler ne postanejo težja. Zato ni odveč, da občasno nosimo nakupovalne vrečke sami, zgnetemo testo ali med gledanjem televizije nekajkrat stisnemo mehko žogico.

Beljakovine pripomorejo k zdravemu staranju. FOTO: Milky Way/Getty Images

Ohranimo miselno prožnost

Strokovnjaki za staranje opozarjajo, da po 50. letu upada sposobnost hitrega odzivanja. Zato je pomembno ravnotežje. Stojimo na eni nogi med umivanjem zob, hodimo po ravni črti ali vadimo počasne dvige na prste. Nekaj sekund na dan lahko pomeni razliko med samozavestnim gibanjem in strahom pred padcem. Miselno kondicijo ohranjamo z učenjem novih reči. Naučimo se novega jezika, glasbila, plesa ali celo nove računalniške veščine. Zanimiv trik je tudi hoja z dodatno miselno nalogo. Med sprehodom štejemo nazaj, naštevamo mesta, si zapomnimo seznam opravkov ali zavestno spreminjamo tempo hoje. Takšne naloge hkrati zaposlujejo telo in možgane, raziskave pa kažejo, da je prav ta povezava pomembna za ohranjanje miselne ostrine v poznejših letih.

Zelo pomembno je ravnotežje.

Branje je veliko več kot prijeten hobi. Že od petnajst do dvajset minut na dan pomaga ohranjati besedni zaklad, sposobnost razumevanja in miselno prožnost. Pri tem ni pomembno, ali beremo kriminalko, zgodovinski roman ali biografijo. Pomembno je, da možganom redno ponujamo nove zgodbe in informacije. Ne smemo pozabiti na prehrano, ki po 50. letu postane še pomembnejša. Telo beljakovine iz hrane slabše izkoristi kot v mladosti, zato jih moramo uživati redno. Jajca, ribe, jogurt, skuta, stročnice, tofu, perutnina, oreščki in semena so preprosti načini, da mišicam zagotovimo gradbeni material, ki ga potrebujejo.