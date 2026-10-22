Po orgazmu jok, kihanje in glavobol

Orgazem običajno povezujemo z užitkom in sprostitvijo, toda telo nas lahko preseneti tudi s precej nenavadnimi odzivi. Raziskovalci so opisali celo kihanje, jok in znake, podobne gripi.

Solze

Nekateri ljudje med vrhuncem ali tik po njem zajokajo, čeprav je bil seks prijeten. V raziskavi med ženskami, ki so doživljale nenavadne odzive ob orgazmu, jih je kar 63 odstotkov poročalo o joku. Tudi moški lahko po dobrem seksu občutijo nepojasnjeno žalost ali razdražljivost, čeprav ni nujno, da se razjočejo.

Smeh

Vrhuncu lahko sledi nenaden smeh, ki nima nič opraviti s partnerjevo spretnostjo ali nerodnostjo. V omenjeni raziskavi je o smehu poročalo 43 odstotkov žensk. Nekatere so doživljale celo več nenavadnih odzivov hkrati, od smeha do joka.

Kihanje

Neverjetno, a nekateri, sicer redki, ob orgazmu kihnejo ali se jim pojavi izcedek iz nosu. Med anketiranimi ženskami so kihanje ugotovili pri štirih odstotkih. Natančen vzrok še ni pojasnjen, ena od razlag pa je nenavadno prepletanje odzivov živčnega sistema.

Glavobol

Pri nekaterih se med stopnjevanjem vzburjenja ali ob orgazmu pojavi glavobol. Lahko je top in postopen ali pa nenaden ter zelo močan. Med ženskami z nenavadnimi orgazmičnimi odzivi jih je o glavobolu poročala tretjina, sicer pa se nad glavoboli pritožuje presenetljivo več moških kot žensk. Prvi nenaden, silovit glavobol med seksom zahteva takojšnjo zdravniško pomoč.

Občutek gripe

Obstaja celo redek sindrom bolezni po orgazmu, opisan predvsem pri moških po ejakulaciji. Povzroči lahko hudo utrujenost, bolečine v mišicah, zamašen nos, vročinski občutek in težave s koncentracijo. Težave lahko trajajo več dni, njihov vzrok pa še ni dokončno pojasnjen.