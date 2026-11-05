Po seksu pa v jok

Seks je bil odličen, orgazem intenziven, potem pa namesto zadovoljstva solze, žalost ali tesnoba. Pojav imenujemo postkoitalna disforija, lahko pa doleti oba spola, čeprav o njem govori skoraj polovica žensk in noben moški. A raziskave kažejo drugače.

Med spolnim vzburjenjem se pospešita srčni utrip in dihanje, možgani pa aktivirajo sisteme, povezane z užitkom in nagrajevanjem. Po orgazmu se telo začne vračati v stanje mirovanja, spolna napetost popusti, spreminjata se tudi hormonska in živčna aktivnost. Raziskovalci domnevajo, da lahko ta prehod pri nekaterih ljudeh spremlja nenaden čustven padec, vendar neposredna povezava še ni dokazana. Svoje lahko doda psihološka ranljivost. Med seksom smo telesno in čustveno bolj odprti, zato se lahko po njem pojavijo občutki, ki jih sicer potiskamo v ozadje.

Žalost pa se lahko pojavi tudi brez prepoznavnega razloga, kar ne pomeni, da je bil seks slab ali da s partnerjem nekaj ni v redu. Če se ponavlja in povzroča stisko, pa velja poiskati strokovno pomoč.