Po smrti rešujejo življenja

V prvem četrtletju letošnjega leta so po podatkih Zavoda RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant v slovenskih donorskih centrih obravnavali 12 primernih darovalcev. »Po kliničnih ocenah in opravljenih pogovorih s svojci je osem darovalcev po smrti podarilo 23 organov za zdravljenje s presaditvijo. Stopnja soglasja svojcev za darovanje je bila 67-odstotna,« so zapisali. Dodali so, da je bilo na področju roženic 34 podarjenih, 23 pa presajenih. »V transplantacijskem centru UKC Ljubljana so izvedli 25 presaditev solidnih organov. Na čakalnem seznamu za zdravljenje s presaditvijo je 256 pacientov. V prvem trimesečju se je v nacionalni register glede posmrtnega darovanja organov in tkiv vpisalo 306 ljudi (295 za darovanje, 11 proti darovanju),« so sklenili.

Iz tragedije nastane nekaj dobrega, zelo humanega.

V celotnem lanskem letu so v UKC Ljubljana opravili 103 presaditve organov: 44 ledvic, 25 src, 22 jeter, 10 pljuč in dve trebušni slinavki. Slovenija je še posebno uspešna pri presaditvah srca, saj je po številu presaditev na milijon prebivalcev med vodilnimi državami. V letu 2025 je bila stopnja soglasja svojcev za darovanje 70-odstotna. Do konca konca lanskega leta je bilo v nacionalnem registru opredeljenih 17.765 ljudi (med njimi 184 proti darovanju, preostali za darovanje). V nacionalnem registru je tako opredeljenih le okoli 1,5 odstotka prebivalcev, kar je zelo malo glede na to, da v Sloveniji 85 odstotkov ljudi načelno podpira darovanje.

V Sloveniji do danes ni nihče umrl zaradi tega, ker bi želeli, da postane darovalec organov in tkiv po smrti, poudarja direktor zavoda Slovenija-transplant Andrej Gadžijev. FOTO: Jože Suhadolnik

Zanesljive varovalke

Travmatolog in direktor zavoda Slovenija-transplant Andrej Gadžijev je pred kratkim za Nedelo povedal, da je med ljudmi še vedno »zelo živa« teorija zarote, da se zdravniki, če se za časa življenja odločite za darovanje organov, nato pa v bolnišnico pridete poškodovani, za vas ne bodo borili tako dolgo, ker nekdo potrebuje vaše organe, ceno za to pa bomo »počasi začeli plačevati vsi«. Dodal je, da ima že počasi dovolj vseh teorij zarot, ki se tako škodljivo in nonšalantno širijo. »Ljudje se niti ne potrudijo, ne želijo preveriti realnega stanja. Naj še enkrat jasno povem, da v Sloveniji do danes ni nihče umrl zaradi tega, ker bi želeli, da postane darovalec organov in tkiv po smrti. Bolnika vedno vse od začetka zdravimo z namenom, da ga pozdravimo. Nihče od osebja tudi ne pozna njegove opredelitve o darovanju po smrti, šele ko nekdo umre, lahko koordinator za transplantacije, ki je zaposlen na Slovenija-transplantu, s posebnim pooblastilom po vpisu ure smrti bolnika informacijo preveri v registru. Podatka o opredelitvi ni na zdravstveni, osebni izkaznici ali portalu zVem, opisana pot je edina mogoča. Redno, mesečno, izvajamo tudi notranje in zunanje revizije v celotni mreži donorskih bolnišnic. Varovalke so torej zanesljive in večplastne,« je zagotovil. In poudaril, da je darovanje organov izjemno humano dejanje. »Svojci so z odločitvijo za darovanje pomirjeni in večinoma ponosni, da je njihov najbližji še po smrti pripravljen pomagati drugim. Darovanje lahko tudi pozitivno vpliva nanje, saj osmisli zelo hudo izgubo. Iz tragedije nastane nekaj dobrega, zelo humanega.«

70 -odstotna je bila lani stopnja soglasja svojcev za darovanje.

Po smrti lahko v Sloveniji darujemo srce, pljuča, jetra, trebušno slinavko in ledvice, za namen zdravljenja lahko po smrti darujemo tudi tkiva in celice, in sicer roženico, kožo, kosti, hrustanec, vezi, ligamente, krvotvorne matične celice, krvne celice, srčne zaklopke in žile. Za časa življenja lahko darujemo le ledvico, in sicer med sorodniki in čustveno povezanimi osebami. »Vsak primer presoja etična komisija za presaditve. Tveganje za zdravje darovalca/-ke mora biti sorazmerno s pričakovano koristjo za prejemnika/-co. Ključno je tudi, da pri darovanju za časa življenja ne gre za prisilno darovanje, denarno nadomestilo ali druge oblike zlorab darovalcev ledvic,« poudarjajo na Slovenija-transplant. Aleksander Brudar