Poceni in dostopno: 13 najboljših živil za močno odpornost

Ko se temperature počasi znižujejo in se bliža najhladnejši del leta, vse bolj razmišljamo o odpornosti in o tem, kako preživeti sezono virusnih okužb. Pri tem ima pomembno vlogo prehrana, saj je prav z njo mogoče telesu zagotoviti pomembne vitamine, minerale in antioksidante. Svoje vsakodnevne obroke zato obogatite z določenimi živili. Če potrebujete malo navdiha za čim bolj raznolik jedilnik, vsak dan zaužijte nekaj s tega seznama.

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Citrusi so bogati z vitaminom C, ki ima pomembno vlogo pri normalnem delovanju imunskega sistema.

Rdeča paprika je odličen vir vitamina C, vsebuje pa tudi betakaroten.

Brokoli vsebuje vitamine A, C in E, vlaknine ter številne antioksidante.

Česen vsebuje z žveplom bogate spojine, kot je alicin, za katere so raziskave pokazale, da koristijo odpornosti.

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Ingver lahko pomaga pri zmanjševanju vnetnih procesov in blaženju slabosti, zato to jesen ne pozabite na močan ingverjev čaj.

Špinača telesu zagotavlja vitamin C, betakaroten in druge antioksidante.

Jogurt z živimi kulturami lahko podpira imunski sistem in zdravje črevesja, poleg tega vsebuje beljakovine, kalcij in vitamine skupine B.

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Mandlji so bogati z vitaminom E in zdravimi maščobami, ki pomagajo pri njegovi absorpciji.

Sončnična semena vsebujejo vitamin E, magnezij, vitamin B6 in selen.

Kurkuma vsebuje kurkumin, spojino, cenjeno zaradi njenih protivnetnih in pozitivnih učinkov na odpornost.

Zeleni čaj je bogat z antioksidanti, predvsem s katehinom epigalokatehin galat ali krajše EGCG.

Kivi je odličen vir vitamina C, folne kisline, kalija in vitamina K.

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Perutninsko meso, kot sta piščanec in puran, vsebuje vitamin B6, ki je pomemben za številne procese v telesu.