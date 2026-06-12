Poceni je lahko kakovostno: pred nakupom preverimo material in šive

Verjetno se je vsakomur kdaj zgodilo, da je po nakupu oblačila iz poceni trgovine doživel razočaranje: na novem puloverju ali trenirki se še pred pranjem naberejo mucke, tkanina se v pralnem stroju skrči ali raztegne, zbledi, šivi pokajo, gumbi odpadajo. Danes sicer rek, da je najdražje kupovati, če kupuješ poceni, ne drži vedno, da se izognemo nakupovalnim katastrofam, pa pred nakupom oblačilo dobro pregledamo.

Oblačilo podržimo proti svetlobi, da preverimo gostoto tkanja. FOTO: Curly_photo/Getty Images

Najprej preverimo material. Poceni tkanine, npr. tanek poliester ali slaba mešanica poliestra, bombaža in elastana, so znak za težave. Raje izberimo merino volno, kašmir, bombaž z dolgimi vlakni, poliester visoke kakovosti ali mikrofibro. Torej: tkanine iz umetnih vlaken niso nujno slaba izbira, pomembno pa je izbrati kakovost! Mešanice bombaža in poliestra so pogosto trpežne in udobne. Tkanina je kakovostna, če je na etiketi navedeno, da vsebuje več kot 50 odstotkov bombaža in je narejena iz dolgih vlaken – oznaka zanje je lahko long staple cotton (LSC), extra long staple cotton (ELS), combed cotton ali ring-spun cotton. Kadar ni oznake o dolžini vlaken, je tkanina verjetno manj kakovostna. Oblačila iz poliestra naj imajo več kot 40 odstotkov poliestra, ki mora biti označen kot mikrofobra ali high-quality. Več kot 10 odstotkov elastana ali akrila pomeni, da je oblačilo slabe kakovosti.

Preverimo šive

Kakovost tkanine v trgovini preverimo tudi z otipom. Je material gost in gladek ali redek in krhek? Če tkanino podržimo proti svetlobi, bomo takoj vedeli, kako gosto je tkanje. Uščipnimo tkanino: če se zmečka, pomeni, da bomo oblačilo nenehno likali.

Vedno poglejmo etiketo. FOTO: Skaman306/Getty Images

A tudi če je material kakovosten, nam lahko oblačilo prinese več jeze kot veselja, če je slabo sešito. Obleko že v trgovini obrnimo od znotraj navzven: kakovosten kos je na notranji strani videti enako dobro kot na zunanji. Šivi so dober kazalnik kakovosti, čeprav povprečen kupec nanje sploh ni pozoren – vse do trenutka, ko se že po nekajkratni uporabi razpara. Šivi morajo biti enotni, ravni in enakomerni. Konci nitk ne smejo štrleti ven. Nežno povlecite tkanino na šivu v obe smeri hkrati. Če gre narazen, je oblačilo slabo zašito. Pri vzorčastih tkaninah veliko pove dejstvo, ali se vzorec na šivih ujame ali ne. Če se, so šivanju posvetili veliko pozornosti, kar je znak kakovosti.

Pregledamo tudi gumbnice, ki morajo biti tesno in lepo prišite, oblačilo naj ima rezervni gumb. Zadrga naj teče gladko, kovinske so boljše od plastičnih.