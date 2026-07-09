Počitek je del vadbe: napredujmo postopoma in poslušajmo svoje telo

Najpogostejše poškodbe pri rekreativcih nastajajo počasi, zaradi ponavljajočih se napačnih obremenitev. Med tovrstne težave sodijo nategi mišic, ko se mišica ali tetiva preveč raztegne ali delno poškoduje, in zvini sklepov, ti prizadenejo vezi, ki stabilizirajo sklep. Takšne poškodbe se pojavijo pri teku, poskokih, hitrih spremembah smeri ali vadbi brez ustreznega ogrevanja. Med pogostimi vzroki za zvine in natege so prav premalo ogrete in utrujene mišice ter športna aktivnost, pri kateri pride do zasuka ali preobremenitve.

Zelo pogosta posledica neprimerne vadbe je tudi vnetje tetiv oziroma tendinitis. Nastane zaradi ponavljajočih se gibov, nenadnih sunkovitih obremenitev ali slabe tehnike. Pojavi se lahko v ramenu, komolcu, kolenu, ahilovi tetivi ali zapestju. Bolečina je sprva lahko blaga in se pojavi le med vadbo, pozneje pa moti tudi vsakodnevna opravila. Tendinitis povzročajo ponavljajoča se vadba, tek, skakanje, meti, slaba drža ali napačna tehnika.

Zahrbtne poškodbe

Posebno zahrbtne so poškodbe zaradi preobremenitve. Te ne nastanejo čez noč, ampak se kopičijo. Človek začne z vadbo, napreduje prehitro, preskakuje počitek in telesu ne dovoli obnove. Posledica so boleči sklepi, vnete vezi in tetive, kronična utrujenost mišic ter v nekaterih primerih stresni zlomi. Harvard Health opozarja, da lahko prehiter začetek in prevelika količina vadbe povzročita prav takšne poškodbe zaradi preobremenitve, zato je postopnost eden ključnih delov varne vadbe.

Pri vadbi z utežmi se pogosto pojavijo bolečine v križu, ramenih in kolenih. Največkrat so posledica načina izvedbe. Počepi s koleni, ki uhajajo navznoter, mrtvi dvigi z ukrivljenim hrbtom, potiski nad glavo brez nadzora trupa ali prevelika teža pri začetnikih hitro preobremenijo sklepe in mehka tkiva. Na kliniki Mayo poudarjajo, da je pravilna tehnika pomembnejša od količine dvignjene teže, saj napačna izvedba poveča tveganje za poškodbe.

Rekreativci pogosto podcenjujejo pomen počitka. FOTO: Urbazon/Getty Images

Pogoste so tudi bolečine v kolenih, zlasti pri teku, počepih, izpadnih korakih in vadbah z veliko poskoki. Koleno je sklep, ki slabo prenaša nenadno povečanje obremenitve, še posebej če so mišice okoli kolka in stegna šibke. Bolečina okoli pogačice, občutek zategovanja ali bolečina pri hoji po stopnicah so znaki, da telo opozarja na preveliko ali napačno obremenitev.

Veliko rekreativcev podcenjuje pomen počitka. Mišice, tetive in sklepi se ne krepijo med samo vadbo, temveč v času obnove po njej. Če vadimo vsak dan z visoko intenzivnostjo, brez lažjih dni in brez spanja, se tveganje za poškodbe poveča. Med opozorilnimi znaki pretreniranosti so slabša zmogljivost, dolgotrajna utrujenost ter bolečine v mišicah in sklepih.

Opozorilni znaki

Neprimerna vadba je še posebej tvegana za ljudi, ki se po daljšem premoru nenadoma odločijo za intenziven začetek. Telo se mora na obremenitve privaditi. Srce, mišice, vezi, tetive in sklepi potrebujejo čas, da se prilagodijo. Zato strokovnjaki svetujejo postopno povečevanje trajanja in intenzivnosti vadbe, dobro tehniko, ustrezno obutev, ogrevanje pred vadbo in umirjanje po njej.

Bolečina ni vedno znak napredka. FOTO: Curly_photo/Getty Images

Bolečina ni vedno znak napredka. Blaga mišična utrujenost po vadbi je lahko normalna, ostra bolečina, otekanje, občutek nestabilnosti sklepa, mravljinčenje ali bolečina, ki se stopnjuje, pa so opozorilni znaki. Takrat je treba vadbo prekiniti in po potrebi poiskati strokovno pomoč.