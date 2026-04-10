Počitek je osnovna biološka potreba, to se zgodi, če ga je premalo

Preobremenjenost ni le občutek utrujenosti, temveč stanje z merljivimi zdravstvenimi posledicami. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) in Mednarodna organizacija dela sta v obsežni analizi ugotovili, da delo več kot 55 ur na teden pomembno poveča tveganje za možgansko kap in srčno-žilne bolezni. Takšen obseg torej predstavlja resen dejavnik tveganja za zdravje. Podatki so zgovorni. Samo v enem letu je zaradi prekomernega dela umrlo več kot 700.000 ljudi.
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjajo, da je ravnovesje med delom in počitkom temelj zdravja, saj dolgotrajna izpostavljenost stresu brez ustreznega okrevanja vodi v izčrpanost ter povečuje tveganje za kronične bolezni in duševne motnje. Počitek je ključen za delovanje možganov in celotnega organizma. Brez odmora se kopiči stres, ki vpliva na koncentracijo, odločanje in čustveno stabilnost. Sčasoma lahko to vodi v kronični stres in izgorelost, ki jo SZO opredeljuje kot posledico dolgotrajnega neobvladanega stresa na delovnem mestu.
Pomembno je razumeti, da počitek ni le odsotnost dela. Gre za aktiven proces, ki omogoča telesno in psihično obnovo. Počitek lahko vključuje različne dejavnosti, kot so gibanje, sprehod v naravi, branje ali druženje, ki dokazano zmanjšujejo stres in izboljšujejo počutje. Ključen del tega procesa je tudi odmik od delovnega okolja, saj se takrat znižajo ravni stresnih hormonov in vzpostavi ravnovesje v telesu. Raziskave kažejo, da se učinki dopusta začnejo kazati šele po nekaj dneh, vrhunec pa dosežejo približno po sedmih do 10 dneh.
Že ena neprespana noč pomembno zmanjša sposobnost obvladovanja stresa.
Dolgotrajno delo brez ustreznega počitka vpliva na učinkovitost. Utrujen posameznik dela več napak, slabše presoja in potrebuje več časa za enake naloge. S tem se potrjuje ugotovitev, da več dela brez odmora ne pomeni večje produktivnosti, temveč nasprotno. Pomanjkanje počitka se odraža tudi v vsakdanjem življenju. Pogostejša sta razdražljivost in občutek izčrpanosti, slabšajo se medosebni odnosi, dolgoročno pa se lahko razvijejo resnejše težave z duševnim zdravjem.