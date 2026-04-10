OMOGOČA OBNOVO

Počitek je osnovna biološka potreba, to se zgodi, če ga je premalo

Brez njega telo ne more ohranjati ravnovesja, možgani pa izgubljajo sposobnost učinkovitega delovanja.
Dolgotrajna izpostavljenost stresu brez ustreznega okrevanja vodi v izčrpanost ter povečuje tveganje za kronične bolezni in duševne motnje. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Najmanj sedem ur naj bi spal odrasel človek. FOTO: Chebotkevich/Getty Images

Učinki dopusta se začnejo kazati šele po nekaj dneh, vrhunec pa dosežejo približno po sedmih do 10 dneh. FOTO: Anastasiia Havrysh/Getty Images

A. J.
 10. 4. 2026 | 13:14
3:53
Preobremenjenost ni le občutek utrujenosti, temveč stanje z merljivimi zdravstvenimi posledicami. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) in Mednarodna organizacija dela sta v obsežni analizi ugotovili, da delo več kot 55 ur na teden pomembno poveča tveganje za možgansko kap in srčno-žilne bolezni. Takšen obseg torej predstavlja resen dejavnik tveganja za zdravje. Podatki so zgovorni. Samo v enem letu je zaradi prekomernega dela umrlo več kot 700.000 ljudi.

Utrujen posameznik dela več napak.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjajo, da je ravnovesje med delom in počitkom temelj zdravja, saj dolgotrajna izpostavljenost stresu brez ustreznega okrevanja vodi v izčrpanost ter povečuje tveganje za kronične bolezni in duševne motnje. Počitek je ključen za delovanje možganov in celotnega organizma. Brez odmora se kopiči stres, ki vpliva na koncentracijo, odločanje in čustveno stabilnost. Sčasoma lahko to vodi v kronični stres in izgorelost, ki jo SZO opredeljuje kot posledico dolgotrajnega neobvladanega stresa na delovnem mestu.

Odmik od službe

Pomembno je razumeti, da počitek ni le odsotnost dela. Gre za aktiven proces, ki omogoča telesno in psihično obnovo. Počitek lahko vključuje različne dejavnosti, kot so gibanje, sprehod v naravi, branje ali druženje, ki dokazano zmanjšujejo stres in izboljšujejo počutje. Ključen del tega procesa je tudi odmik od delovnega okolja, saj se takrat znižajo ravni stresnih hormonov in vzpostavi ravnovesje v telesu. Raziskave kažejo, da se učinki dopusta začnejo kazati šele po nekaj dneh, vrhunec pa dosežejo približno po sedmih do 10 dneh.

Že ena neprespana noč pomembno zmanjša sposobnost obvladovanja stresa.

Dolgotrajno delo brez ustreznega počitka vpliva na učinkovitost. Utrujen posameznik dela več napak, slabše presoja in potrebuje več časa za enake naloge. S tem se potrjuje ugotovitev, da več dela brez odmora ne pomeni večje produktivnosti, temveč nasprotno. Pomanjkanje počitka se odraža tudi v vsakdanjem življenju. Pogostejša sta razdražljivost in občutek izčrpanosti, slabšajo se medosebni odnosi, dolgoročno pa se lahko razvijejo resnejše težave z duševnim zdravjem.

Celostna obnova

Najmanj sedem ur naj bi spal odrasel človek. FOTO: Chebotkevich/Getty Images
Posebno vlogo ima dopust, ki omogoča celostno obnovo. V tem času se zniža raven stresa, izboljša se razpoloženje in poveča sposobnost zbranosti. Strokovnjaki zato poudarjajo, da redni odmori in kakovostno preživljanje prostega časa niso izbira, temveč nujen del zdravega življenjskega sloga. Pomemben del počitka je spanje. Kakovosten in reden spanec omogoča telesu fizično obnovo, možganom pa obdelavo informacij in stabilizacijo čustev. Njegovo pomanjkanje dodatno obremeni organizem, zmanjša zbranost in poveča učinke stresa, zato počitek brez ustreznega spanja ni popoln. Strokovne smernice priporočajo, da odrasli spijo med sedem in devet ur na noč, pri čemer je pomembna tudi rednost. Neenakomeren spalni ritem, kot je pogosto menjavanje urnika spanja, lahko dodatno obremeni organizem in vpliva na hormonsko ravnovesje. Poleg trajanja je pomembna tudi struktura spanja. Spanje poteka v ciklih, ki vključujejo faze REM in ne-REM spanja. Vsaka faza ima svojo funkcijo, od telesne obnove do utrjevanja spomina. Motnje teh ciklov lahko vodijo v občutek utrujenosti, tudi če posameznik spi dovolj dolgo.

Učinki dopusta se začnejo kazati šele po nekaj dneh, vrhunec pa dosežejo približno po sedmih do 10 dneh. FOTO: Anastasiia Havrysh/Getty Images
Več iz teme

počitekdopustslužbadelozdravje
ZADNJE NOVICE
13:45
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Duhovna vodila olajšajo življenje

Umirimo um, vrnimo se k dihu, ne prehitevajmo sami sebe. Ne verjemimo vsaki strašljivi misli in ne zapuščajmo sebe.
10. 4. 2026 | 13:45
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
IDEJE

Meghan Markle: princeso Diano bi spremenila v komercialni projekt

Meghan Markle bi želela princeso Diano počastiti z lastno modno kolekcijo.
10. 4. 2026 | 13:25
13:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OMOGOČA OBNOVO

Počitek je osnovna biološka potreba, to se zgodi, če ga je premalo

Brez njega telo ne more ohranjati ravnovesja, možgani pa izgubljajo sposobnost učinkovitega delovanja.
10. 4. 2026 | 13:14
13:02
Novice  |  Svet
VARNOST POD VPRAŠAJEM

Bomba iz Bele hiše: Trump čisto zares umika vojake iz Evrope?

Čeprav uradna odločitev o umiku še ni bila sprejeta, razprave znotraj Trumpove administracije kažejo na resne razkole v odnosih med ZDA in Natom.
10. 4. 2026 | 13:02
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
MARS V OVNU

Ali delujete iz jasnosti ali impulza? (Suzy)

Mars vstopi v ovna 9. aprila in v njem ostane do 18. maja 2026. To je eden močnejših premikov meseca, ker je Mars v ovnu v svojem domačem okolju. Njegova energija se okrepi, postane bolj neposredna, hitra in usmerjena v akcijo.
10. 4. 2026 | 13:00
12:41
Novice  |  Slovenija
USTANOVNA SEJA DZ

Poglejte, kako so se poslanci poslovili od Klakočar Zupančič (VIDEO)

Urška Klakočar Zupančič se je še zadnjič obrnila novoizvoljenim poslancem. Ko je odhajala, jo je večina pospremila z aplavzom, medtem ko so se poslanci SDS, NSi, SLS, Fokus odločili za drugačno slovo.
10. 4. 2026 | 12:41

