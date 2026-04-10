Počitek je osnovna biološka potreba, to se zgodi, če ga je premalo

Preobremenjenost ni le občutek utrujenosti, temveč stanje z merljivimi zdravstvenimi posledicami. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) in Mednarodna organizacija dela sta v obsežni analizi ugotovili, da delo več kot 55 ur na teden pomembno poveča tveganje za možgansko kap in srčno-žilne bolezni. Takšen obseg torej predstavlja resen dejavnik tveganja za zdravje. Podatki so zgovorni. Samo v enem letu je zaradi prekomernega dela umrlo več kot 700.000 ljudi.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjajo, da je ravnovesje med delom in počitkom temelj zdravja, saj dolgotrajna izpostavljenost stresu brez ustreznega okrevanja vodi v izčrpanost ter povečuje tveganje za kronične bolezni in duševne motnje. Počitek je ključen za delovanje možganov in celotnega organizma. Brez odmora se kopiči stres, ki vpliva na koncentracijo, odločanje in čustveno stabilnost. Sčasoma lahko to vodi v kronični stres in izgorelost, ki jo SZO opredeljuje kot posledico dolgotrajnega neobvladanega stresa na delovnem mestu.

Odmik od službe

Pomembno je razumeti, da počitek ni le odsotnost dela. Gre za aktiven proces, ki omogoča telesno in psihično obnovo. Počitek lahko vključuje različne dejavnosti, kot so gibanje, sprehod v naravi, branje ali druženje, ki dokazano zmanjšujejo stres in izboljšujejo počutje. Ključen del tega procesa je tudi odmik od delovnega okolja, saj se takrat znižajo ravni stresnih hormonov in vzpostavi ravnovesje v telesu. Raziskave kažejo, da se učinki dopusta začnejo kazati šele po nekaj dneh, vrhunec pa dosežejo približno po sedmih do 10 dneh.

Dolgotrajno delo brez ustreznega počitka vpliva na učinkovitost. Utrujen posameznik dela več napak, slabše presoja in potrebuje več časa za enake naloge. S tem se potrjuje ugotovitev, da več dela brez odmora ne pomeni večje produktivnosti, temveč nasprotno. Pomanjkanje počitka se odraža tudi v vsakdanjem življenju. Pogostejša sta razdražljivost in občutek izčrpanosti, slabšajo se medosebni odnosi, dolgoročno pa se lahko razvijejo resnejše težave z duševnim zdravjem.

Celostna obnova

Najmanj sedem ur naj bi spal odrasel človek. FOTO: Chebotkevich/Getty Images

Posebno vlogo ima dopust, ki omogoča celostno obnovo. V tem času se zniža raven stresa, izboljša se razpoloženje in poveča sposobnost zbranosti. Strokovnjaki zato poudarjajo, da redni odmori in kakovostno preživljanje prostega časa niso izbira, temveč nujen del zdravega življenjskega sloga. Pomemben del počitka je spanje. Kakovosten in reden spanec omogoča telesu fizično obnovo, možganom pa obdelavo informacij in stabilizacijo čustev. Njegovo pomanjkanje dodatno obremeni organizem, zmanjša zbranost in poveča učinke stresa, zato počitek brez ustreznega spanja ni popoln. Strokovne smernice priporočajo, da odrasli spijo med sedem in devet ur na noč, pri čemer je pomembna tudi rednost. Neenakomeren spalni ritem, kot je pogosto menjavanje urnika spanja, lahko dodatno obremeni organizem in vpliva na hormonsko ravnovesje. Poleg trajanja je pomembna tudi struktura spanja. Spanje poteka v ciklih, ki vključujejo faze REM in ne-REM spanja. Vsaka faza ima svojo funkcijo, od telesne obnove do utrjevanja spomina. Motnje teh ciklov lahko vodijo v občutek utrujenosti, tudi če posameznik spi dovolj dolgo.