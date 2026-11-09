Podcenjen, a izjemno zdrav sadež: zakaj bi ga morali jesti večkrat

Ko pomislimo na sadje, bogato z vitamini, najprej pomislimo na pomaranče, jagodičevje ali eksotične vrste, kot je mango. Toda nova raziskava je pokazala, da se med prehransko najbogatejšim sadjem skriva dobro znano živilo, ki ga pogosto po krivici zanemarjamo. To je kivi, ki še posebej izstopa po vsebnosti vitamina C, vsebuje pa tudi vlaknine, kalij in vitamin E. Prav kombinacija teh hranil je pritegnila pozornost znanstvenikov, ki so se odločili primerjati prehransko vrednost različnih vrst sadja.

Kivi se je izkazal v dveh podatkovnih zbirkah

V raziskavi, objavljeni septembra 2026 v znanstveni reviji Foods, so raziskovalci analizirali prehransko sestavo sadja na podlagi ameriške in francoske podatkovne zbirke o živilih. Za primerjavo so uporabili indeks prehranske gostote NRF9.3, ki upošteva devet zaželenih hranil, med njimi vlaknine, beljakovine, kalij, kalcij in nekatere vitamine. Hkrati pri ocenjevanju upošteva tudi sestavine, katerih vnos je priporočljivo omejiti, kot so dodani sladkor, nasičene maščobe in natrij.

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Kivi je v obeh analiziranih podatkovnih zbirkah dosegel najvišjo povprečno oceno prehranske gostote. Kljub temu njegova prednost v primerjavi z vsemi skupinami sadja ni bila statistično značilna, zlasti ne v primerjavi s citrusi ter nekaterimi skupinami jagodičevja in tropskega sadja. Znanstveniki so poudarili, da kivi poleg vitamina C zagotavlja tudi druga dragocena hranila, obenem vsebuje razmeroma malo energije.

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Po vsebnosti vitamina C prekaša celo pomarančo

Eden zanimivejših rezultatov raziskave se nanaša prav na vitamin C. V ameriški podatkovni zbirki so analizirane vrste kivija vsebovale povprečno približno 129 miligramov vitamina C na 100 gramov, medtem ko je povprečna vrednost za pomaranče in njihov sok znašala približno 47 miligramov. Količina vitamina C se sicer razlikuje glede na sorto, zato navedeno povprečje ne velja za vsak sadež. Kivi vsebuje tudi prehranske vlaknine, ki prispevajo k normalnemu delovanju prebave, vitamin C pa pomaga pri normalnem delovanju imunskega sistema in nastajanju kolagena.

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Uživamo ga lahko samostojno, dodamo v ovseno kašo, jogurt ali sadno solato. Za raznoliko prehrano ni treba izbirati samo ene, temveč je priporočljivo kombinirati različne vrste sadja. Pomembno je poudariti še, da je šlo pri raziskavi za analizo obstoječih podatkov o prehranski sestavi živil, ne pa za raziskavo zdravstvenih učinkov uživanja kivija, piše Miss zdrava.