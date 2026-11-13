Podhranjenost ni vedno vidna na tehtnici

Ko pomislimo na podhranjenost, si predstavljamo človeka, ki je izrazito suh, shujšan in telesno oslabel. Toda težava ni vedno tako očitna. Nekdo ima lahko povsem običajno telesno težo ali celo nekaj kilogramov preveč, vendar njegova prehrana ne zagotavlja vseh pomembnih hranil. Zaužije dovolj kalorij, morda celo preveč, a mu primanjkuje beljakovin, vitaminov ali mineralov. Podhranjenost namreč ni povezana samo s količino hrane, temveč tudi z njeno sestavo in sposobnostjo telesa, da hranila prebavi in izkoristi.

Podhranjenost lahko povzročijo tudi bolezni, ki zmanjšujejo apetit.

Svetovna zdravstvena organizacija prehransko neustreznost oziroma malnutricijo opredeljuje širše: vključuje tako premajhen ali čezmeren vnos kalorij in hranil kot njihovo neravnovesje. V ožjem pomenu podhranjenost pomeni, da človek s hrano ne zaužije dovolj kalorij in hranil, kar se lahko kaže z nenamernim hujšanjem, prenizko telesno težo ali izgubo mišične mase. Posebna težava je pomanjkanje posameznih vitaminov in mineralov, ki lahko dolgo ostane neopaženo, saj se ne odraža nujno na tehtnici.

Pretirano omejevanje hrane

Vzroki so različni. Eden od njih so motnje hranjenja, kot sta anoreksija in bulimija. Pri anoreksiji človek močno omejuje količino zaužite hrane, zato telesu primanjkuje številnih hranil. Tudi pri drugih motnjah hranjenja se lahko pokažejo prehranski primanjkljaji, čeprav telesna teža na zunaj ne kaže nujno na težave. Podobne posledice ima lahko dolgotrajno pretirano omejevanje hrane zaradi shujševalnih diet ali izločanje večjih skupin živil brez ustreznega nadomeščanja.

Številka na tehtnici ni nujno dokaz primerne prehranjenosti. FOTO: Fiordaliso/Getty Images

Opozorilni znaki

Drugačen, a nič manj pomemben problem je enolična in hranilno revna prehrana. Če jedilnik večinoma sestavljajo energijsko bogata, močno predelana živila, sladke pijače in prigrizki, primanjkuje pa zelenjave, sadja, stročnic, polnovrednih žit in kakovostnih virov beljakovin, lahko kljub zadostnemu vnosu kalorij ali celo njihovemu presežku nastane prehranski primanjkljaj. Človek je sit, vendar telo ne dobi vsega, kar potrebuje za normalno delovanje. Podhranjenost lahko povzročijo tudi bolezni, ki zmanjšujejo apetit, povečujejo potrebe telesa po hranilih ali motijo njihovo prebavo in absorpcijo. Med njimi so rakava obolenja, kronične vnetne bolezni in bolezni prebavil. Med zdravljenjem ali po težjih okužbah človek zaradi slabosti, bolečin, sprememb okusa in izgube apetita pogosto zaužije precej manj hrane kot običajno.

Posebno pozornost je treba nameniti starejšim. Z leti se lahko zmanjša občutek lakote, pojavijo se težave z zobmi in žvečenjem, oteženo požiranje ali težave pri nakupovanju in pripravi obrokov. K manjši količini zaužite hrane lahko prispevata tudi osamljenost in slabše splošno zdravstveno stanje. Premalo beljakovin in telesna nedejavnost lahko skupaj z boleznimi pospešita izgubljanje mišične mase in moči. Človek postane manj gibljiv, težje vstaja in hodi, poveča se tveganje za padce.

Opozorilni znaki podhranjenosti so nenamerno hujšanje, izguba mišične mase, utrujenost, oslabelost in slabša telesna zmogljivost. Pri pomanjkanju posameznih hranil se lahko pojavijo tudi značilne težave: premalo železa lahko povzroči slabokrvnost, pomanjkanje vitamina B12 pa lahko poleg nje prizadene tudi živčevje. Vendar po počutju in posameznih simptomih ne moremo zanesljivo ugotoviti, katerega hranila primanjkuje.

V ožjem pomenu pomeni predvsem nezadosten vnos kalorij in hranil.

Pomembno je, da nenamernega hujšanja in izgube moči ne pripisujemo samodejno staranju ali napornemu življenjskemu tempu. Zdravnik lahko oceni prehransko stanje, preveri spremembe telesne teže in mišične mase ter po potrebi naroči laboratorijske preiskave. Pri tem ni dovolj pogledati samo številke na tehtnici, temveč je treba upoštevati tudi prehranske navade, zdravstveno stanje in morebitne težave s prebavo ali požiranjem.

Osnova preprečevanja je pestra in uravnotežena prehrana, ki zagotavlja dovolj kalorij, beljakovin, vitaminov in mineralov. Če je podhranjenost že prisotna, je treba poiskati njen vzrok in prehrano ustrezno prilagoditi. Včasih zadostujejo spremembe jedilnika, drugič je potrebna pomoč kliničnega dietetika, pri motnjah hranjenja pa tudi specialistična obravnava. Prehranska dopolnila niso univerzalna rešitev in jih ni smiselno jemati na pamet.