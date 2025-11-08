Pogosta težava, za katero je največkrat kriva hrana

S pekočo zgago se občasno sreča več kot polovica odraslih, pri približno desetih odstotkih ljudi se pojavlja skoraj vsak dan. Čeprav jo večina dojema kot nekaj nenevarnega, lahko v nekaterih primerih dolgoročno resno vpliva na zdravje.

Nastane takrat, ko želodčna kislina prehaja v požiralnik, kjer draži občutljivo sluznico. Praviloma se to ne bi smelo dogajati, saj mišica med želodcem in požiralnikom, spodnji ezofagealni sfinkter, preprečuje uhajanje kisline v zgornji del prebavil. Ko ta mišica oslabi, kislina doseže požiralnik in povzroči neprijeten občutek.

Vzrok je največkrat hrana

Pekoča zgaga je najpogosteje povezana z obilnimi obroki, uživanjem mastne ali začinjene hrane, pitjem alkohola, kave ali gaziranih pijač. Pogost vzrok zanjo sta stres in kajenje, nanjo vplivajo hormonske spremembe, staranje, zanimivo je, da lahko pretesna oblačila okoli pasu ali pogosta uporaba zdravil proti bolečinam (denimo ibuprofena) poslabšajo težave.

Nosečnost ali čezmerna telesna teža povečata pritisk na želodec, kar olajša vračanje kisline. Nanjo posredno vpliva tudi slab spanec, saj poruši hormonsko ravnovesje in povečuje stres.

Zgaga sama po sebi ni nevarna, a le, če se ne pojavlja večkrat na teden ali če je ne spremljajo bolečine v prsih, težave pri požiranju, kašelj, hripavost in izguba telesne teže.

V teh primerih obstaja možnost, da gre za gastroezofagealno refluksno bolezen (GERB), ki lahko brez zdravljenja poškoduje sluznico požiralnika in povzroči trajne zaplete.

FOTO: Siphotography/Gettyimages

Največkrat pomagajo drobne spremembe

Če vas zgaga pesti pogosto, je prvi korak k blaženju težave sprememba življenjskih navad. Priporočljivo je jesti manjše obroke, vendar večkrat na dan.

Prenajedanje poveča pritisk v želodcu in spodbuja vračanje kisline. Nasploh, zlasti pa pred spanjem, se izogibajte hitri hrani, večerje ne jejte prepozno zvečer: med zadnjim obrokom in odhodom k nočnemu počitku naj mineta vsaj dve uri. Pomaga, če si nekoliko dvignete vzglavnik, tako kislina težje prehaja v požiralnik.

Pomembno je, da pijete dovolj vode, saj ta razredči želodčno kislino in pomaga pri prebavi. Vendar ne pijte preveč med jedjo, ker lahko s tem razredčite prebavne sokove.

Nosite ohlapna oblačila, ki ne stiskajo trebuha, in poskušajte zmanjšati stres, kajti napetost povečuje izločanje kisline. Redna telesna dejavnost in izguba odvečnih kilogramov pomembno zmanjšata tveganje.

Ni vseeno, kaj jeste

Veliko vlogo pri pekoči zgagi ima prehrana. Obstajajo živila, ki pomirjajo želodec in jo pomagajo preprečiti. Med njimi so banane, ki obložijo želodčno sluznico in uravnavajo kislost, ovseni kosmiči, ki s svojimi vlakninami vežejo odvečno kislino, ter mandlji, ki vsebujejo zdrave maščobe in pomagajo uravnavati prebavo.

Jogurt in kefir s probiotiki vzdržujeta zdravo ravnovesje črevesne flore, kar blagodejno vpliva na želodec.

Krompir, riž, bučke, brokoli in zelena zelenjava so blaga živila, ki ne spodbujajo izločanja kisline. Dobrodošla so jabolka, vendar ne kisla, ter čaj iz kamilice ali sladkega korena, ki pomirjata sluznico. Ingver, znan po svojih protivnetnih učinkih, je odličen naravni pripomoček pri blaženju slabosti in pekoče zgage.

FOTO: Gettyimages

Po drugi strani je smiselno omejiti živila, ki jo pogosto sprožajo. Mednje spadajo čokolada, kava, močan črni čaj, alkohol, gazirane pijače, agrumi, paradižnik, čebula, česen in zelo mastne ali pekoče jedi. Tudi sladkor in bela moka, če ju jemo preveč, lahko okrepita simptome, saj povečata izločanje želodčne kisline.

Obstajajo naravne rešitve

Če kljub spremembam težave ne minejo, lahko zdravnik predpiše zdravila, ki zmanjšajo količino kisline v želodcu ali pomagajo pri celjenju sluznice. Antacidi kratkoročno ublažijo simptome, medtem ko zaviralci protonske črpalke (ZPČ) delujejo preventivno in preprečujejo ponovitve.

Nekateri prisegajo na naravne rešitve. Mnogi si občasno pomagajo s pitjem mlačne vode z žličko sode bikarbone, kar hitro nevtralizira kislino, vendar ta način ni primeren za redno uporabo. Koristni so pripravki iz aloje vere ali žvečenje žvečilnega gumija, ki spodbuja nastajanje sline, saj ta naravno nevtralizira želodčno kislino.

Pomembno je, da težav ne zanemarite. Pogosto so opozorilo, da v prehrani ali čustvenem stanju nekaj porušeno. Telo sporoča, da potrebuje malce več pozornosti. Prisluhnite mu in pravočasno ukrepajte, priporočljive spremembe so preproste, a izjemno učinkovite.

FOTO: Maksym Azovtsev/Gettyimages

Če zgago spremljajo močne bolečine, bruhanje ali krvavitve, ne odlašajte z obiskom zdravnika. Pravočasna diagnoza in pravilno zdravljenje lahko preprečita hujše zaplete, kot so vnetje požiralnika ali razjede na požiralniku, želodcu ali dvanajstniku.