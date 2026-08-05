  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRISKA NA DOPUSTU

Poletje in prebava: skriti sovražniki zdravih počitnic

Podatki zdravstvenih ustanov kažejo, da so bolezni, povezane z onesnaženo hrano in vodo, pogostejše pri višjih temperaturah.
V vročem vremenu se hrana hitreje kvari, zato je več možnosti za zastrupitev. FOTO: Urbazon/Getty Images

V vročem vremenu se hrana hitreje kvari, zato je več možnosti za zastrupitev. FOTO: Urbazon/Getty Images

Marsikdo ima ob menjavi okolja težave z zaprtjem. FOTO: Aleksandargeorgiev/Getty Images

Marsikdo ima ob menjavi okolja težave z zaprtjem. FOTO: Aleksandargeorgiev/Getty Images

Vodo pijmo iz preverjenih virov. FOTO: Kathrin Ziegler/Getty Images

Vodo pijmo iz preverjenih virov. FOTO: Kathrin Ziegler/Getty Images

V vročem vremenu se hrana hitreje kvari, zato je več možnosti za zastrupitev. FOTO: Urbazon/Getty Images
Marsikdo ima ob menjavi okolja težave z zaprtjem. FOTO: Aleksandargeorgiev/Getty Images
Vodo pijmo iz preverjenih virov. FOTO: Kathrin Ziegler/Getty Images
A. J.
 5. 8. 2026 | 17:10
3:59
A+A-

Črevesne nalezljive bolezni se najpogosteje kažejo s slabostjo, bruhanjem, drisko, bolečinami ali krči v trebuhu in povišano telesno temperaturo. Povzročijo jih lahko virusi, bakterije ali paraziti. Okužimo se predvsem z onesnaženo hrano ali vodo, povzročitelji pa se lahko zaradi neustrezne higiene prenašajo tudi neposredno med ljudmi.

Pri driski in bruhanju telo ne izgublja le vode, temveč tudi pomembne elektrolite, med njimi natrij in kalij. Najnevarnejši zaplet je zato dehidracija, ki se lahko hitreje razvije pri majhnih otrocih, starejših, nosečnicah ter ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom ali kroničnimi boleznimi.

Tekočino je najbolje nadomeščati pogosto in v majhnih požirkih. Če človek po večji količini tekočine ponovno bruha, naj poskuša piti po žličkah ali majhnih požirkih v krajših presledkih. Pri izrazitejši driski, posebej pri otrocih in starejših, so primernejše lekarniške oralne rehidracijske raztopine, saj vsebujejo ustrezno razmerje vode, glukoze in elektrolitov. Sladke gazirane pijače in alkohol niso dobra zamenjava za takšno raztopino.

Zdravila, ki upočasnijo delovanje črevesja, lahko odraslim začasno zmanjšajo pogostost odvajanja, vendar niso primerna za vsako drisko. Brez posveta jih ne smemo uporabljati ob krvavem blatu, visoki vročini ali sumu na hujšo bakterijsko okužbo. Pri otrocih je pred uporabo nujen posvet z zdravnikom ali farmacevtom. Niti antibiotikov ne jemljemo na lastno pest.

Na potovanju velja piti vodo iz preverjenih virov, pri nezanesljivi oskrbi pa uporabljati originalno zaprto ustekleničeno vodo tudi za umivanje zob. Previdnost je potrebna pri ledu v pijačah, surovih jedeh, neopranem sadju in zelenjavi ter hrani, ki dlje stoji na sobni temperaturi. Najvarnejše so jedi, ki so dobro toplotno obdelane in postrežene vroče.

Pomembno je redno umivanje rok z milom in vodo, zlasti pred jedjo in po uporabi stranišča. Kadar to ni mogoče, lahko začasno uporabimo razkužilo za roke, vendar to ne nadomesti temeljitega umivanja vidno umazanih rok.

Manj tekočine, drugačen dnevni ritem, dolgo sedenje v avtomobilu ali letalu, manj gibanja in prehrana z malo vlakninami lahko prispevajo k zaprtju. Pomagajo postopno povečanje vnosa vlaknin, dovolj tekočine, vsakodnevno gibanje in reden obisk stranišča brez zadrževanja potrebe. Vlaknine je treba dodajati počasi, saj lahko nenadna večja količina napihnjenost še poslabša.

Ne jejmo tik pred spanjem

Napihnjenost, spahovanje, občutek polnosti in zgago pogosto sprožijo veliki obroki, mastne ali pikantne jedi, alkohol in gazirane pijače. Bolje je jesti manjše obroke, počasi in ne tik pred spanjem. Če se težave ponavljajo, je koristno zapisovati zaužito hrano ter spremljati, katere jedi jih sprožajo.

Slabost pa ni vedno posledica hrane. Lahko je tudi eden od znakov pregretja ali vročinske izčrpanosti, zlasti če jo spremljajo močno znojenje, šibkost, glavobol, omotica ali mišični krči.

Zdravniško pomoč poiščemo, če se pojavi kri ali gnoj v blatu, črno blato, huda ali naraščajoča bolečina v trebuhu, pogosto bruhanje, visoka vročina ali driska, ki se po dveh dneh ne izboljšuje oziroma traja več kot tri dni. Opozorilni znaki dehidracije so zelo suha usta, močna žeja, malo ali nič urina, temen urin, omotica, izrazita utrujenost, zaspanost ali zmedenost.

Pri dojenčkih, majhnih otrocih, starejših, nosečnicah in kroničnih bolnikih je smiselno pomoč poiskati prej.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

bakterijedriskaboleznivodaokužbazdravjehigienahranaalkoholvročinaprehrana
ZADNJE NOVICE
17:15
Šport  |  Športni trači
ŠE 12 RANJENIH

Med nogometno tekmo strela ubila mladega nogometaša (FOTO)

Zgodilo se je na Tajskem, kjer so trenutno sredi monsunskega obdobja.
5. 8. 2026 | 17:15
17:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DRISKA NA DOPUSTU

Poletje in prebava: skriti sovražniki zdravih počitnic

Podatki zdravstvenih ustanov kažejo, da so bolezni, povezane z onesnaženo hrano in vodo, pogostejše pri višjih temperaturah.
5. 8. 2026 | 17:10
17:02
Bulvar  |  Zanimivosti
GOLA NA BALKONU

Škandal pretresa Hrvaško! Mirno sosesko s kriki motila več tednov, gola skakala po balkonu

Na sodnem zaslišanju sta zakonca, ki imata štiri otroke, vse obtožbe odločno zavrnila.
5. 8. 2026 | 17:02
17:00
Bulvar  |  Suzy
ELEKTRONSKA GLASBA

Daša Mačkić - Dash: Slovenka, ki osvaja evropsko klubsko sceno (Suzy)

To jesen bo občinstvo ogrela pred zvezdnikoma elektronske glasbe Dennizom Cruzom in Jorisom Voornom.
5. 8. 2026 | 17:00
16:50
Novice  |  Nedeljske novice
DVOJNI AGENT

To je bil vohunski pobeg stoletja, bil sodelavec MI6, a dolga leta delal za Ruse (FOTO)

Danes mineva 63 let, odkar so v Londonu priznali, da je v Moskvo prebegnil Kim Philby.
Veso Stojanov5. 8. 2026 | 16:50
16:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZDRSNILO JI JE

57-letna Američanka padla v Sočo, sledila drama

Pri padcu utrpela poškodbe glave.
5. 8. 2026 | 16:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
NALOŽBA

Prednaročila sprejemajo še nekaj dni

Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
4. 8. 2026 | 10:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VSAKODNEVNA SKRB

Spominčica ponuja oporo, znanje in prostor za pogovor vsem, ki skrbijo za svoje bližnje z demenco

Skrb za osebe z demenco prinaša številne izzive, s katerimi se njihovi bližnji in oskrbovalci srečujejo vsakodnevno.
5. 8. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DOSTAVA

Nova navada pri spletnih nakupih

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
3. 8. 2026 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Ali vas spremljajo? »Zaenkrat forenzika še nismo klicali«

Benjamin Lazar in Lucija Starc iz T-2 vsak s svojega področja kažeta, zakaj podjetja danes potrebujejo več kot le protivirusni program.
5. 8. 2026 | 10:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki