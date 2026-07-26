Poletna kraljica, ki skriva kup koristi: lubenica pomaga srcu, prebavi in hidraciji

Lubenica ni le okusna, temveč tudi zdrava, polna hranil, z nizko vsebnostjo kalorij in maščob, zlasti prav pride pri visokih temperaturah. Pomaga uravnavati prebavo, razstrupljati telo in nadzorovati krvni tlak. Vsak sočni in osvežujoči grižljaj vsebuje znatno količino vitaminov, denimo A, C, B6, pa mineralov kalija (ki podpira delovanje živčnega sistema in mišic ter pomaga vzdrževati ravnovesje tekočin v telesu), magnezija, železa, kalcija in vlaknin. Vsebuje veliko vode, približno 92 odstotkov, zato prav pride v poletni vročini, ko še kako potrebujemo tekočino. Vsebuje tudi antioksidanta likopen in kukurbitacin E, ki pomagata v boju proti raku in sladkorni bolezni. Likopen med drugim daje lubenici značilno rdečo barvo in pomaga nižati tveganje za nastanek bolezni srca. Izsledki raziskave, objavljene v publikaciji American Journal of Hypertension, kažejo, da izvlečki lubenice znižujejo hipertenzijo in krvni tlak pri debelih odraslih. Zanimivo je, da lubenica vsebuje več likopena kot denimo paradižnik, in to 40 odstotkov več.

Ker je večinoma iz vode, je super za poletno vročino. FOTO: Claudia Totir/Getty Images

Za ženske

Uživanje lubenice pomaga ščititi sklepe pred vnetjem, nekatere študije kažejo, da lahko prepreči revmatoidni artritis. Vsebuje vlaknine in polifenole, ki izboljšajo prebavo in hranijo dobre bakterije, kar koristi tudi imunskemu sistemu. Lubenica je bogat vir aminokisline citrulin, ki povečuje pretok krvi, izboljšuje športno vzdržljivost in zmanjšuje utrujenost. Boljši pretok krvi vodi do boljšega zdravja srca in ožilja ter izboljšane cirkulacije.

Če nam je rdeče sočno meso všeč, pa črne peške navadno odstranimo. A so nedavne študije pokazale, da so tudi ta izjemno hranljive: vsebujejo beljakovine, magnezij in vitamine skupine B. Uživanje lubenice je izjemno pomembno za ženske v menopavzi. Raziskava, objavljena v reviji Menopause, je pokazala, da so imele ženske po menopavzi, ki so šest tednov jemale izvleček lubenice, nižji krvni tlak in togost arterij v primerjavi s kontrolno skupino. Avtorji študije so koristi pripisali citrulinu in argininu. Lubenica tudi hidrira, izboljša razpoloženje in daje energijo, vitamin C v njej pomaga pri proizvodnji kolagena, podpira zdravje celic in sposobnost celjenja ran.

Tudi semena so užitna. FOTO: Sam Armstrong/Getty Images

A kot pri vsem je tudi pri uživanju lubenice pomembna zmernost, da si ne pridelamo driske, prebavnih motenj in napihnjenosti; ljudje s povišanim kalijem v krvi (hiperkaliemijo) ali z boleznimi ledvic naj bodo še posebno previdni in omejijo njeno uživanje, prav tako sladkorni bolniki.