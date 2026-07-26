  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SOČNA IN ZDRAVA

Poletna kraljica, ki skriva kup koristi: lubenica pomaga srcu, prebavi in hidraciji

Vsebuje kar 92 odstotkov vode, ob tem pa je bogata z vitamini, minerali in antioksidanti.
Vitamin C v lubenici pomaga pri proizvodnji kolagena, podpira zdravje celic in sposobnost celjenja ran. FOTO: Christine Schneider/Getty Images

Vitamin C v lubenici pomaga pri proizvodnji kolagena, podpira zdravje celic in sposobnost celjenja ran. FOTO: Christine Schneider/Getty Images

Ker je večinoma iz vode, je super za poletno vročino. FOTO: Claudia Totir/Getty Images

Ker je večinoma iz vode, je super za poletno vročino. FOTO: Claudia Totir/Getty Images

Tudi semena so užitna. FOTO: Sam Armstrong/Getty Images

Tudi semena so užitna. FOTO: Sam Armstrong/Getty Images

Vitamin C v lubenici pomaga pri proizvodnji kolagena, podpira zdravje celic in sposobnost celjenja ran. FOTO: Christine Schneider/Getty Images
Ker je večinoma iz vode, je super za poletno vročino. FOTO: Claudia Totir/Getty Images
Tudi semena so užitna. FOTO: Sam Armstrong/Getty Images
N. Z.
 26. 7. 2026 | 12:03
2:53
A+A-

Lubenica ni le okusna, temveč tudi zdrava, polna hranil, z nizko vsebnostjo kalorij in maščob, zlasti prav pride pri visokih temperaturah. Pomaga uravnavati prebavo, razstrupljati telo in nadzorovati krvni tlak. Vsak sočni in osvežujoči grižljaj vsebuje znatno količino vitaminov, denimo A, C, B6, pa mineralov kalija (ki podpira delovanje živčnega sistema in mišic ter pomaga vzdrževati ravnovesje tekočin v telesu), magnezija, železa, kalcija in vlaknin. Vsebuje veliko vode, približno 92 odstotkov, zato prav pride v poletni vročini, ko še kako potrebujemo tekočino. Vsebuje tudi antioksidanta likopen in kukurbitacin E, ki pomagata v boju proti raku in sladkorni bolezni. Likopen med drugim daje lubenici značilno rdečo barvo in pomaga nižati tveganje za nastanek bolezni srca. Izsledki raziskave, objavljene v publikaciji American Journal of Hypertension, kažejo, da izvlečki lubenice znižujejo hipertenzijo in krvni tlak pri debelih odraslih. Zanimivo je, da lubenica vsebuje več likopena kot denimo paradižnik, in to 40 odstotkov več.

Ker je večinoma iz vode, je super za poletno vročino. FOTO: Claudia Totir/Getty Images
Ker je večinoma iz vode, je super za poletno vročino. FOTO: Claudia Totir/Getty Images

Za ženske

Uživanje lubenice pomaga ščititi sklepe pred vnetjem, nekatere študije kažejo, da lahko prepreči revmatoidni artritis. Vsebuje vlaknine in polifenole, ki izboljšajo prebavo in hranijo dobre bakterije, kar koristi tudi imunskemu sistemu. Lubenica je bogat vir aminokisline citrulin, ki povečuje pretok krvi, izboljšuje športno vzdržljivost in zmanjšuje utrujenost. Boljši pretok krvi vodi do boljšega zdravja srca in ožilja ter izboljšane cirkulacije.

Če nam je rdeče sočno meso všeč, pa črne peške navadno odstranimo. A so nedavne študije pokazale, da so tudi ta izjemno hranljive: vsebujejo beljakovine, magnezij in vitamine skupine B. Uživanje lubenice je izjemno pomembno za ženske v menopavzi. Raziskava, objavljena v reviji Menopause, je pokazala, da so imele ženske po menopavzi, ki so šest tednov jemale izvleček lubenice, nižji krvni tlak in togost arterij v primerjavi s kontrolno skupino. Avtorji študije so koristi pripisali citrulinu in argininu. Lubenica tudi hidrira, izboljša razpoloženje in daje energijo, vitamin C v njej pomaga pri proizvodnji kolagena, podpira zdravje celic in sposobnost celjenja ran.

Tudi semena so užitna. FOTO: Sam Armstrong/Getty Images
Tudi semena so užitna. FOTO: Sam Armstrong/Getty Images

A kot pri vsem je tudi pri uživanju lubenice pomembna zmernost, da si ne pridelamo driske, prebavnih motenj in napihnjenosti; ljudje s povišanim kalijem v krvi (hiperkaliemijo) ali z boleznimi ledvic naj bodo še posebno previdni in omejijo njeno uživanje, prav tako sladkorni bolniki.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

zdrava prehranazdravjezdrava hranavitaminisadjeprebavalubenica
ZADNJE NOVICE
13:38
Šport  |  Odmevi
POSEBEN POKLON DOMNU PREVCU

V Bischofshofnu smo ujeli prav poseben trenutek, pripisali so Domna Prevca na seznam zmagovalcev skakalnice (FOTO)

Naš zvezdnik se je na panoju pridružil bratu Petru, Primožu Peterki in koroškem Slovencu Daniel Tschofenigu.
26. 7. 2026 | 13:38
13:31
Lifestyle  |  Astro
PRISLUHNITE SEBI

Vzemite pisalo in pustite besedam prosto pot: tako naj bi prejeli sporočilo svojega višjega jaza

Avtomatsko pisanje je tehnika, pri kateri brez popravljanja in presojanja zapisujemo vse, kar nam pride na misel.
26. 7. 2026 | 13:31
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
INTERVJU

Ana Petrič: Bolj kot smrti se bojim neizživetega življenja (Suzy)

Poznamo jo kot zagovornico starejših, saj z njimi dela že dolgo in je zakladnica izkušenj s tega področja.
26. 7. 2026 | 13:00
12:57
Novice  |  Slovenija
PONOS CELOTNEGA POMURJA

Gizelo je ob 105. življenjskem jubileju s čestitkami obiskal tudi župan (FOTO)

Najstarejša občanka občine Gornji Petrovci in celega Pomurja praznovala častitljiv 105. rojstni dan.
26. 7. 2026 | 12:57
12:31
Novice  |  Svet
RUTINSKI POSEG Z GROZLJIVIMI POSLEDICAMI

Namesto ciste na jajčniku so ji odstranili zdrav mehur! Sodišče ji je prisodilo vrtoglavo odškodnino

Zaradi hude zdravniške napake je morala prestati več dodatnih operacij.
Kaja Grozina26. 7. 2026 | 12:31
12:15
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVO

Po tragediji na Elbrusu znane nove podrobnosti, vseh pet žrtev iz istega mesta (VIDEO)

Vseh pet umrlih planincev prihaja iz Zenice v Bosni in Hercegovini. Po nenadnem poslabšanju vremena sta se rešila le dva člana odprave.
26. 7. 2026 | 12:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki