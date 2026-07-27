Poletna past za oči: to so najpogostejši krivci za težave

Sonce, veter, klimatske naprave in kopanje v morju ali bazenu poleti močno obremenijo naše oči, dodatne preglavice pa lahko pričakujejo tudi uporabniki kontaktnih leč. Mnogi pozabljajo, da je skrb za oči pomemben del poletne preventive, z nekaj preprostimi ukrepi pa lahko pomembno zmanjšamo tveganje in ohranimo zdrav vid tudi v najbolj sončnih dneh. Čeprav se po večini že dobro zavedamo, kako pomembno je zaščititi kožo pred UV-žarki, pogosto pozabljamo, da je sevanje izjemno nevarno tudi za naše oči. Dolgotrajna izpostavljenost sončnim žarkom lahko namreč spodbudi razvoj sive mrene, spremembe na očesni površini in poškodbe mrežnice. Nevarnost je še večja ob morju, jezerih in v gorah, kjer se sončni žarki odbijajo od gladine vode ter s površine peska in skal, količina ultravijoličnega sevanja, ki doseže oči, je tako le še večja.

Kakovostna sončna očala s 100-odstotno zaščito pred UVA- in UVB-žarki so najzanesljivejša izbira, poudarjajo strokovnjaki, pri tem pa smo pozorni tudi na svetlobo, ki pronica s strani, zato vedno izbiramo tudi dovolj velika stekla. Dodatno zaščito zagotavlja pokrivalo s širokimi krajci ali kapa s ščitnikom, vsekakor pa v urah, ko je sonce najmanj prizanesljivo, iščemo senco in ohlajene notranje prostore. V poletnih mesecih so oči zelo pogosto suhe. Veter, klimatizirani prostori, vožnja z odprtimi okni in dolgotrajna uporaba računalnikov ali telefonov pospešujejo izhlapevanje solznega filma. Posledica so pekoče, rdeče in utrujene oči ter občutek tujka. Pomagajo redno mežikanje, zadosten vnos tekočine, odmori pri delu z zasloni in po potrebi uporaba umetnih solz brez konzervansov.

Okužbe roženice

Neprijetnosti lahko povzroči tudi močna sončna svetloba, ki poveča bleščanje in obremeni oči. Pri vožnji avtomobila ali športnih dejavnostih na prostem kakovostna sončna očala izboljšajo vidno udobje in pripomorejo k večji varnosti. Posebna opozorila gredo uporabnikom kontaktnih leč. Plavanje z lečami ni priporočljivo, saj lahko te zadržujejo nevarne mikroorganizme v vodi, ki lahko povzročijo resne okužbe roženice. Leče lahko tudi vpijejo snovi, kot so klor in različne kemikalije, ki dodatno dražijo oči, ne nazadnje jih lahko v vodi tudi izgubimo. Če res ne gre v vodo brez leč, uporabljamo enodnevne, ki jih po plavanju takoj zavržemo. Če uporabljamo večdnevne leče, jih po kopanju čim prej odstranimo, očistimo in razkužimo. Delna rešitev je lahko souporaba plavalnih očal, ki vsaj po večini zaščitijo oko pred vodo, še bolje pa je, da si omislimo plavalna očala z dioptrijo.

Ob zamegljenem vidu, občutku tujka v očesu, občutljivosti za svetlobo, rdečini ali bolečini lečo takoj odstranimo in obiščemo zdravnika!