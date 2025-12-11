Poletne formule na naši koži pozimi ne zadostujejo, zanjo boste ustrezno poskrbeli tako

Pozimi se naša koža znajde pod pritiskom kombinacije različnih dejavnikov, ki jo izrazito obremenjujejo. Najočitnejša sprememba je suh in hladen zrak, ki koži odvzema vlago, v notranjih prostorih pa svoje naredijo ogrevalne naprave, ki zrak še dodatno izsušijo. Koža ima zato manj možnosti, da vlago črpa iz okolja, hkrati pa voda iz nje izhlapeva hitreje.

Mraz in veter

»Spremembe temperatur – prehodi iz mraza v ogrete prostore – povzročajo dodaten stres, saj mora koža nenehno prilagajati svojo funkcijo ohranjanja vlage,« pojasnjuje Sara Jereb, lastnica kozmetičnega salona Iconic Studio. »Zaradi tega naravna kožna bariera oslabi, koža pa postane bolj občutljiva, zategnjena, pordela in nagnjena k razpokam. S suhim zimskim vremenom pogosto pride tudi veter, ki še dodatno izčrpa vlago iz vrhnjih plasti.« Težave pa pogosto povzročamo tudi sami, saj si pozimi pogosteje privoščimo dolge, vroče prhe ali kopeli ter posedamo ob kaminu ali močno ogrevanih prostorih: »Zrak okoli nas je tako še bolj suh – in posledično tudi koža, ki potrebuje več zaščite in dodatno vlaženje. Denimo, bogatejšo, bolj kremasto vlažilno nego, ki ji zagotovi tako hidracijo kot zaščito pred hladnim, vetrovnim in izrazito suhim okoljem. Medtem ko poleti dobro delujejo lažji losjoni, ki uravnotežijo vlažnost v zraku, takšne formule pozimi preprosto niso dovolj, saj ne ustvarijo zaščitne plasti, ki bi preprečila izgubo vode iz kože.«

Zaščitna plast prepreči izgubo vode.

Pri tem velja tudi omejiti uporabo agresivnih pilingov ali izdelkov, ki dodatno dražijo kožo, svetuje strokovnjakinja: »Kadar želimo vseeno spodbuditi nežno obnovo celic, je primerna izbira vlažilna krema z mlečno kislino, saj združuje blagi piling z močno hidratacijo in kože ne izsušuje, temveč jo ohranja mehko in navlaženo. Prilagodimo tudi način čiščenja kože. Najprej je smiselno uporabiti čistilni balzam, ki raztopi ličila in odvečni sebum, potem pa kožo očistiti še z nežno kremno formulo. Kremasti čistilci so v hladnih mesecih veliko prijaznejši do kože kot gelski, ki hitro uniči zaščitni sloj.«

Dodatna podpora

Pri izbiri zimske kreme je ključno, da vsebuje tri skupine učinkovitih sestavin, nadaljuje Jerebova: »Prva so humektanti, kot so glicerin, ceramidi, jojobino olje in hialuronska kislina, ki nase vežejo vodo in koži pomagajo ohranjati vlažnost. Druga skupina so tesnilne sestavine, denimo vazelin ali mineralno olje, ki vlago zaklenejo v povrhnjici in preprečijo, da bi izhlapela. Tretjo skupino predstavljajo mehčala, med njimi linolna in lavrinska kislina, ki zapolnijo mikrorazpoke v koži, jo zgladijo in okrepijo njen zaščitni sloj.« Včasih koža potrebuje še nekaj dodatne podpore, zato lahko posežemo tudi po oljih: »Bogata so z esencialnimi maščobnimi kislinami in pomagajo pri obnovi kožne bariere, ki jo mraz hitro načne. Olje lahko dodate kar v svojo kremo, da jo malo obogatite, ali pa ga nanesete čisto na koncu, da zaklenete vlago in podaljšate učinek. Dobra izbira je bakuchiol olje. Gre za rastlinsko alternativo retinolu, ki lahko pomaga pri pigmentaciji in znakih staranja.«

Prilagodimo čiščenje kože.

Ko zapade sneg, je koža še bolj na udaru, svari sogovornica: »Izpostavljenost UV-žarkom je takrat precej večja, kot si mislimo. Veliko ljudi pozimi pozabi na zaščito s sončnim faktorjem, a UVA-žarki so prisotni ves čas in prodirajo globlje v kožo ter povzročajo staranje, pigmentacije in poškodbe kolagena. Prebijajo se skozi oblake, meglo in celo skozi okna, zato zaščita tudi pozimi ni odveč.« Enkrat ali dvakrat na teden pa lahko kožo tudi malce razvajamo, še sklene lastnica Iconic Studia: »Denimo s hranilno masko, domačo parno kopeljo, masažo z oljem ali uporabo kamna gua sha in masažo obraza. V salonih pa so na voljo hialuronska in kolagenska nega, nega z bogatimi ceramidi in rastlinskimi lipidi, nega z LED-svetlobo, nega z blagim kemičnim pilingom in oksigenacija kože. Takšne terapije ne poskrbijo le za globlje vlaženje in boljšo mikrocirkulacijo, ampak kožo tudi sprostijo.«

Pozimi ji posvečamo več pozornosti. FOTO: Antonioguillem/Getty Images