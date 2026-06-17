Poletni sadež, ki blaži izčrpanost in ščiti srce

Ko zorijo češnje, vemo, da je poletje. Niso le okusne, pač pa tudi koristijo zdravju. So dober vir antioksidantov, ki ščitijo pred prostimi radikali in upočasnjujejo proces staranja, vitamina C in prehranskih vlaknin, imajo malo maščob in malo kalorij, vsebujejo 71 kcal na 100 g, pravijo strokovnjaki zZDRAVJE nacionalnega portala o hrani in prehrani prehrana.si, zato so odlična izbira za vse, ki pazijo na telesno težo. »Vsebujejo velik delež vode (med 80 in 90 % mase), večino energijske vrednosti pa predstavljajo ogljikovi hidrati, med katerimi je glavni predstavnik sladkor (v večini glukoza, nekoliko manj fruktoze), ki predstavlja kar 72 % celotne energijske vrednosti češenj,« so zapisali na prehrana.si.

Ljudsko zdravilstvo uporablja tudi peclje.

Vsebujejo visok delež vode.

Glavna vitamina, ki ju vsebujejo češnje, sta folat in vitamin C, vsebujejo tudi večje količine kalija (zato dobro vplivajo na ravnovesje tekočin v telesu, ta mineral pomaga uravnavati krvni tlak), bakra in kroma. V 100 gramih češenj je 6,5 mg vitamina C, s čimer pokrijemo 5 % priporočenega vnosa. Za njihovo temno rdečo barvo so odgovorni antocianini, antioksidanti z močnimi protivnetnimi lastnostmi. Rezultati študij na živalih in ljudeh kažejo, da uživanje češenj zmanjša tveganje za nastanek kroničnih vnetnih bolezni, kot so artritis, srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen in rak, beremo na prehrana.si. Raziskave so pokazale še, da redno uživanje češenj blagodejno vpliva na sladkorno bolezen, saj znižujejo raven sladkorja v krvi. Poleg tega znižujejo raven LDL-holesterola, ki velja za slabega, in lahko pomagajo preprečevati raka debelega črevesa. Klinična študija kaže, da lahko uživanje češenj lajša bolečine, povezane s protinom, saj nižajo urate.

So dober vir antioksidantov, ki ščitijo pred prostimi radikali in upočasnjujejo proces staranja. FOTO: Focus Pixel Art/Getty Images

Sveže češnje pomagajo odpravljati telesno in duševno izčrpanost, pomaga tudi češnjev sok, zlasti športnikom, saj lahko zmanjša bolečine v mišicah po intenzivni vadbi. Uživanje češenj povezujejo z izboljšanim spanjem in kognitivnimi funkcijami. Ne le sadeže, ljudsko zdravilstvo uporablja tudi peclje, predvsem za čaj, ki spodbuja izločanje urina in kamnov iz ledvic in mehurja. Najboljše so sveže obrane, če jih kupujemo, izbirajmo plodove s peclji, izrazito rdečo barvo in čvrsto zunanjo lupino. Žal ne trajajo dolgo, zato jih čim prej pojejmo, v hladilniku jih lahko hranimo do enega tedna. Lahko jih tudi zamrznemo, predelujemo v džeme, marmelade in že omenjeni sok, pa seveda tudi sladice, lahko jih celo sušimo. Pomembno je, da obiramo zrele, saj po obiranju ne zorijo več.