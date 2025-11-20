Pomaga pri prehladu: čokoladni napitek z ingverjem

Galerija
Aromatična vroča čokolada poleg ingverja vsebuje posebno sestavino, imenovano kuzu. Gre za škrobni izvleček japonskega korena, ki se pri kuhanju uporablja kot zgoščevalec, v medicini pa kot zdravilo za prehlad, vročino, alergije in prebavne težave.
Če kuzuja ne najdete, se ne odpovejte receptu, lahko ga nadomestite z običajnim škrobom ali tapiokino moko.
