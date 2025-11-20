Pomaga pri prehladu: čokoladni napitek z ingverjem

Aromatična vroča čokolada poleg ingverja vsebuje posebno sestavino, imenovano kuzu. Gre za škrobni izvleček japonskega korena, ki se pri kuhanju uporablja kot zgoščevalec, v medicini pa kot zdravilo za prehlad, vročino, alergije in prebavne težave.

Če kuzuja ne najdete, se ne odpovejte receptu, lahko ga nadomestite z običajnim škrobom ali tapiokino moko.

Sestavine:

300 mililitrov ovsenega, drugega rastlinskega ali običajnega mleka

žlica kakava v prahu

žlica javorjevega sirupa ali sladila po želji

žlica ingverjevega soka (za sok naribajte koren ingverja in iztisnite sok)

čajna žlička kuzuja

​

FOTO: Gettyimages

Priprava: