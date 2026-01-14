  • Delo d.o.o.
ZDRAVA HRANA

Pomaga tudi kislo zelje: kaj so postbiotiki in kaj spodbuja njihovo tvorbo

Sezona prehladov in virusov je v polnem razmahu, zato mnogi iščejo načine, kako na naraven način okrepiti imunski sistem.
 14. 1. 2026
S krepitvijo odpornosti praviloma povezujemo vitamine, probiotike in različne čaje, vendar strokovnjaki vse bolj poudarjajo pomen še enega ključnega dejavnika: postbiotikov. To so koristne spojine, ki jih v našem črevesju proizvajajo dobre bakterije. Te spojine pomembno vplivajo na zdravje črevesne stene, zmanjšujejo vnetne procese in zagotavljajo močno odpornost. Ker približno 70 odstotkov imunskega sistema izhaja iz črevesja, ni presenetljivo, da kakovostna črevesna flora pri tem igra ključno vlogo, še posebej v obdobjih, ko se naše telo sooča z virusnimi okužbami ali prehladi.

Na kratko

  • Probiotiki: koristne žive bakterije
  • Prebiotiki:  hranilne snovi, s katerimi se te bakterije hranijo
  • Postbiotiki: koristne spojine, ki jih te bakterije tvorijo

Tvorbo postbiotikov lahko spodbujamo z uživanjem določenih živil, ki služijo kot hrana dobrim bakterijam in jih tako spodbujajo k ustvarjanju teh koristnih spojin.

Fermentirani mlečni izdelki

Jogurt, kefir in kislo mleko so pozimi še posebej dragoceni, saj vsebujejo žive kulture bakterij, ki med prebavo ustvarjajo postbiotike. Ti spojine prispevajo k pravilnemu delovanju črevesne stene, prve linije obrambe pred patogenimi mikrobi.

Kislo zelje in fermentirana zelenjava

Tradicionalno kislo zelje ni le zimska hrana, temveč tudi odličen način, kako v črevesju nahraniti dobre bakterije. Fermentirane spojine spodbujajo bakterije k tvorbi postbiotikov, ki pomagajo pri blaženju vnetij in krepitvi imunskega sistema.

Kombuča in fermentirani čaji

Kombuča vsebuje organske kisline in encime, ki nastajajo med fermentacijo, ter služijo kot hrana za črevesne bakterije. Redno uživanje teh pripomore k bolj uravnoteženi črevesni mikroflori in s tem k tvorbi več postbiotikov, ki skrbijo za močno odpornost.

Kruh iz kislega testa

Med dolgotrajno fermentacijo s pomočjo naravnih kvasovk in bakterij nastajajo spojine, ki spodbujajo črevesne bakterije k tvorbi postbiotikov. Kruh iz kislega testa tako podpira zdravje črevesja in imunski sistem. Zaradi njegove rahle kislosti in bogate arome je, še posebej v sezoni prehladov, odličen za vsakodnevne obroke.

Cela žita

Vlaknine iz žitaric, kot so oves, ječmen in polnozrnat riž, služijo kot hrana za dobre bakterije v črevesju. S tem spodbudijo proizvodnjo postbiotikov in dolgoročno krepijo odpornost organizma, piše Zadovoljna.hr.

