Železo je eden ključnih mineralov v delovanju našega organizma. Njegova najpomembnejša vloga je sodelovanje pri sintezi hemoglobina, beljakovine v rdečih krvničkah, ki omogoča prenos kisika v vsa tkiva in organe. Železo je nepogrešljivo pri nastajanju energije, metabolizmu, delovanju imunskega sistema in tudi pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Rastlinska živila vsebujejo manj železa kot živila živalskega izvora. FOTOGRAFIJI: Shutterstock

»V živilih rastlinskega izvora najdemo izključno nehemsko obliko železa, v živilih živalskega izvora pa tudi bolje izkoristljivo hemsko obliko,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Železo vsebujejo goveje meso, telečja, piščančja ter goveja jetra in drobovina. Največ ga je v rdečem mesu. Tudi morska hrana je vir železa. V rastlinskih živilih ga največ vsebujejo zelena listnata zelenjava, suhe slive in marelice, rozine, oreščki, različna semena, brezglutensko žito, fižol, leča, čičerika, brokoli in paprika.« A ne zadostuje zgolj uživanje ustreznih živil, pri absorpciji železa, zlasti iz živil rastlinskega izvora, pomaga vitamin C, ki ga je največ v agrumih, kiviju in papriki. »Kofein, tein, alkohol, sladkor, vsa procesirana in vnaprej pripravljena hrana, pekovski izdelki ter slaščice zmanjšajo absorpcijo železa,« opozarja sogovornica.

Železovi pripravki

Rastlinska živila ga vsebujejo manj kot živila živalskega izvora, na kar morajo biti še posebej pozorni vegetarijanci in vegani, zanje je smiseln posvet glede uporabe prehranskih dopolnil. »Ob tem sta priporočljiva tudi vitamin C, ki pomaga pri absorpciji železa, in vitamin B12, ki sodeluje pri nastajanju rdečih krvničk in preprečuje anemijo,« pojasnjuje sogovornica. »Velja poudariti, da prehranskih dopolnil ni priporočljivo jemati brez posveta s strokovnjakom, saj lahko prekomeren vnos železa škoduje zdravju. Ob slabokrvnosti nam zdravnik praviloma predpiše železove pripravke v obliki tablet ali sirupov, ki jih je treba jemati več mesecev.«

Prve znake slabokrvnosti pogosto spregledamo ali jih pripišemo vsakodnevni utrujenosti in stresu.

Pomanjkanje se pogosto razvija postopoma, zato lahko prve znake spregledamo ali jih pripišemo vsakodnevni utrujenosti in stresu. »Pri slabokrvnosti ali anemiji sta znižani koncentracija rdečih krvničk in/ali koncentracija hemoglobina v krvi, sledijo težko dihanje že pri manjših naporih, pospešen srčni utrip, omotica, vrtoglavica, slabša koncentracija, pogoste okužbe in vnetja, hladne roke in noge, občutek brezvoljnosti ali izčrpanosti, bledica, utrujenost, glavobol, otekanje jezika, občutek mravljincev v nogah, krhki nohti in izpadanje las. Najdovzetnejše so ženske v rodni dobi, nosečnice, ljudje, ki jedo enolično hrano ali se prehranjujejo po posebnih dietah. Dovzetni so tudi tisti, ki pogosto darujejo kri, ter dojenčki in otroci, zlasti tisti, ki so rojeni prezgodaj ali imajo težave z rastjo,« sklene predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Pomanjkanje je nevarno predvsem za bolnike s srčnim popuščanjem, saj mora srce črpati več krvi, da nadoknadi pomanjkanje kisika v krvi. Nanj moramo biti pozorni tudi pri starostnikih, pri katerih lahko anemija vodi do poslabšanja kroničnih bolezni in kognitivnega upada.«