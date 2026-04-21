Pomanjkanje tega minerala lahko ogrozi vse!

Železo je za naš organizem izjemno pomemben mineral. Sodeluje v številnih ključnih procesih, kot so hramba kisika in prenos kisika do tkiv, celično dihanje, presnova aminokislin, maščob in vitaminov ter tvorba hemoglobina v rdečih krvničkah. Prav tako je ključno za kognitivne funkcije in delovanje imunskega sistema. »Nizka raven železa namreč vodi v utrujenost, šibkost in večjo dovzetnost za okužbe. Priporočeni dnevni vnos železa se giblje med 8 in 18 miligrami, odvisno od spola in starosti, pri čemer je pomembno, da ga vnašamo s hrano, saj ga telo ne more proizvesti samo,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.

Previsok vnos železa je škodljiv, zlasti za jetra, srce in trebušno slinavko, zato je ključno, da ostanemo znotraj priporočenih meja, še posvari: »Toda ni bojazni, da bi s hrano zaužili previsoke vrednosti železa. Brez zadostne količine železa pa se lahko pojavi anemija.« Poenostavljeno rečeno poznamo dve vrsti železa: »Hemsko železo najdemo v mesni hrani in se bolje absorbira, nehemsko pa je v rastlinski hrani in se slabše absorbira. Železo v telo najlažje vnesemo z uživanjem rdečega mesa in perutnine, bogate z njim so tudi ribe, špinača, blitva, ohrovt, oreščki, bučna semena, mandlji, rozine, suhe slive, žita, fižol, leča, čičerika in jajca. Za boljšo absorpcijo je priporočljivo uživati živila z vitaminom C, torej s hrano, kot so agrumi, jagode, paprika, brokoli in paradižnik. Pozorni moramo biti na prehranske vlaknine in kalcij (mleko vsebuje veliko kalcija), ki pa absorpcijo železa zmanjšajo.«

Znaki pomanjkanja železa se razvijajo postopoma in so sprva neopazni, nadaljuje: »Najpogostejši simptomi so utrujenost, šibkost, zasoplost pri vadbi, bledica, suha in luskasta koža, krhki nohti, izpadanje las, vnetje jezika, težave s koncentracijo, motnje srčnega ritma in zmanjšan imunski odziv. Pomanjkanje ima dva vzroka, izguba krvi, npr. pri ženskah v rodni dobi, ali nezadosten vnos, vključno z motnjami absorpcije zaradi bolezni prebavil ali drugih vzrokov.« Pomanjkanje lahko ogrozi vse, a so nekatere skupine še posebej ranljive, zlasti nosečnice, otroci in mladostniki, ženske med menstruacijo, vegetarijanci in vegani, nekateri bolniki, ljudje z enolično prehrano, dietnimi omejitvami in tisti, ki pogosto darujejo kri, na slabšo absorpcijo železa pa lahko vplivajo tudi nekatera zdravila.

Pred uporabo prehranskih dopolnil se je vsekakor priporočljivo posvetovati, ob zgoraj naštetih znakih slabokrvnosti pa je nujno obiskati zdravnika, sklene sogovornica: »Zdravnik lahko z laboratorijskimi preiskavami preveri koncentracijo hemoglobina, koncentracijo serumskega železa in zaloge v telesu (feritin). Pri blagem pomanjkanju običajno svetujemo spremembo prehrane in dodajanje živil, bogatih z železom, lahko tudi prehranska dopolnila, ob večjem pa predpiše tablete, sirup ali intravensko dodajanje železa za hitro izboljšanje.«