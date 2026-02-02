Pomanjkanje železa je nevarno

Ko je v naši krvi premalo rdečih krvničk oziroma če rdeče krvničke nimajo dovolj hemoglobina, se pojavi slabokrvnost. Naše telo takrat ne dobiva dovolj krvi, bogate s kisikom, zaradi česar lahko čutimo utrujenost, šibkost, mišično oslabelost, motnje razpoloženja, spomina in vida. Pogosto smo bledi in nas zebe, imamo kratko sapo in težave z dihanjem, telesna vzdržljivost je majhna. Zapleti lahko prinesejo še poškodbe srca, možganov in drugih organov, zato začetnih znakov nikoli ne gre zanemariti.

Temeljni razlogi za slabokrvnost so pomanjkanje rdečih krvničk, izguba krvi zaradi poškodbe ali močne menstruacije, odstopanja v imunskem sistemu, pogost dejavnik tveganja pa je tudi pomanjkanje železa ali vitamina B12, kar se lahko zgodi pri posameznikih z neustrezno in nepopolno prehrano, ob strogih dietah ali izpuščanju nekaterih živil. Slabokrvnost se rada pojavi tudi pri starejših od 65, nosečnicah in doječih materah, pogosto spremlja nekatere bolezni ali stanja, ki ovirajo absorpcijo železa. Ne pozabimo: da telo proizvede dovolj hemoglobina in rdečih krvničk, potrebuje železo, vitamin B12, folno kislino in druge pomembne sestavine iz prehrane, ki podpira zdravo krvno sliko in seveda dobro počutje ter zdravje.

Odrasli potrebujejo 14 mg železa na dan. FOTO: Monticelllo/Getty Images

Zapleti lahko prinesejo poškodbe srca.

Prevetrimo jedilnik

Kaj lahko torej storimo sami, da preprečimo slabokrvnost? Priporočen dnevni vnos železa za odraslega človeka je 14 mg, kot rečeno, se potrebe v nekaterih okoliščinah še povečajo. Da dosežemo zaželeno vrednost, vsekakor velja v prehrani omejiti vnos sladkorja in umetnih sladil, rafiniranih žit, navadne čokolade, mleka in mlečnih izdelkov, kave in črnega čaja ter gaziranih pijač. Povečamo vnos zelenolistne zelenjave, buče, posušenih paradižnikov, stročnic, semen in oreščkov, pinjol, gob, paradižnikove omake, krompirja, oliv, ovsa, pire, timijana, črne čokolade (v majhnih količinah), mesa, svinjskih in telečjih jeter ter slivovega soka. Da zagotovimo ustrezno absorpcijo železa, moramo poskrbeti tudi za zdravo črevesje, ki ga redno podpiramo s probiotiki, telo pa bo več dragocenega materiala vsrkalo ob spremstvu vitamina C oziroma askorbinske kisline.

Doječe matere morajo uživati občutno več kakovostnih hranil. FOTO: Fizkes/Getty Images

Ne pozabimo, stres, pretirane delovne obveznosti, tesnoba in pomanjkanje spanca izčrpavajo telo, zato redno skrbimo za sprostitev in gibanje na svežem zraku. Pred uživanjem morebitnih prehranskih dopolnil se nujno posvetujemo z zdravnikom.