Popoldanski počitek ni lenoba: kdaj si ga je najbolje privoščiti

Čeprav se dremež sredi delovnega dne pogosto označuje za lenobo, znanost pravi drugače. Pravilno načrtovan dnevni spanec deluje kot kratek ponovni zagon za možgane, saj izboljša zbranost, razpoloženje in poveča produktivnost bolj kot še tako močna kava, piše T portal.

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Zlato obdobje za počitek

Kdaj pa nastopi idealen čas za popoldanski spanec? Po mnenju strokovnjakov je najboljše obdobje zanj med 13. in 15. uro, saj se ta čas ujema z naravno notranjo uro telesa. Ključna pri tem je dolžina počitka. Če traja od deset do trideset minut, se boste izognili neprijetnemu občutku zmedenosti po prebujanju. Daljši spanec povzroči vstop v globlje faze spanja, zaradi katerih se zbudite bolj utrujeni in slabe volje kot prej.

Več kot navada

To, kar danes imenujemo power nap, je na območju Sredozemlja že stoletja del življenjske kulture. Naj gre za špansko siesto ali italijanski riposo, popoldanski počitek ima v južni Evropi status posebnega rituala. Ta tradicija ni nastala naključno. Medtem ko sodobna znanost padec energije razlaga s cirkadianim ritmom, so tisti ob morju že dolgo vedeli, da ni boljšega odgovora na popoldansko vročino, kot zapreti polkna in si privoščiti kratek predah.

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Počitek za možgane in mišice

Mislite, da možgani med kratkim dremežem ne počnejo ničesar? Motite se. Med kratkim počitkom intenzivno obdelujejo informacije ter pomagajo pri prenosu podatkov iz kratkoročnega v dolgoročni spomin. Zato je popoldanski spanec koristen za študente in vse, ki opravljajo miselno zahtevno delo. Tudi telo ima od tega koristi. V teh nekaj minutah počitka obnavlja tkiva in mišice, vrača energijo ter izboljšuje reflekse. Kratek spanec je torej dobrodošel tudi za osebe s fizično zahtevnim delom ali aktivnim življenjskim slogom.

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Kljub temu noben popoldanski dremež ne more nadomestiti slabih spalnih navad ponoči. Temelj energije še vedno ostajajo reden urnik spanja, gibanje ter izogibanje poznim obrokom in alkoholu. Popoldanski dremež je treba razumeti kot učinkovito orodje za hitro regeneracijo. Ne more nadomestiti kroničnega pomanjkanja spanja, lahko pa pomaga, da preostanek dneva izkoristimo bolj učinkovito.