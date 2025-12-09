Poročeni skoraj ne seksajo več? Podatki razkrivajo nepričakovano resnico

Koliko seksa se dogaja v spalnici je odvisno od številnih dejavnikov, a ljudi je vseeno presenetilo, kako pogosto se poročeni pari dejansko prepuščajo zabavi. Star pregovor pravi, da seks po poroki postane veliko redkejši, a to nikakor ne velja za vse. Danes nekateri pari odkrito priznavajo, da odpirajo svoje zakone – prek svingerskih festivalov, začinjenih križarjenj ali celo v prenosu v živo na televiziji. Čeprav smo precej bolj odprta generacija kot prejšnje, seks pred poroko že dolgo ni več tabu, pa vseeno vidimo, da številke upadajo v primerjavi s tistimi pred 10 ali 20 leti. In čeprav mladi radi govorijo o seksu, se zdi, da velik del njihovega znanja prihaja iz pornografije – kar ni ravno dobra izkušnja in lahko povzroči težave, ko pride do resničnosti.

Terapevti in zdravstveni strokovnjaki nam sicer dajejo okvirne smernice, kako pogosto naj bi imeli seks vsak teden, a uresničiti te nasvete je pogosto najtežji del. Nemogoče je določiti natančno številko, koliko seksa ima vsak poročen par na svetu, toda s pomočjo podatkov lahko dobimo približno oceno. Čeprav je pomembno poudariti, da gre pri seksu bolj za kakovost kot količino, ljudi vedno zanima, kako pogosto ga imajo drugi – in psiholog Simon Sherry ima odgovor. Zapisal je: »Američani v 20. letih imajo seks približno 80-krat na leto, torej približno vsakih štiri do pet dni. Ta številka za osebe v 60. letih pade na približno 20-krat na leto.«

Po poroki poročajo o padcu

Videti je, da ima stara šala nekaj resnice, saj Sherry potrjuje, da moški in ženske po poroki poročajo o padcu pogostosti. Dodaja: »Poročeni ljudje imajo seks pogosteje kot neporočeni – toda tudi poročeni seksajo vse manj. Delež poročenih moških, ki poročajo, da imajo seks vsaj enkrat na teden, je med letoma 2000 in 2018 padel z 71,1 odstotka na 57,7 odstotka. Delež poročenih žensk se je zmanjšal z 69,1 odstotka na 60,9 odstotka.« Dr. Sherry poudarja, da manj seksa ne velja le za poročene, temveč tudi za mlade in človeštvo nasploh. Razlog pripisuje večji ponudbi drugih prijetnih dejavnosti, slabšemu duševnemu in telesnemu zdravju ter daljšim delovnim dnem, poroča LADbible.

Preberite še: