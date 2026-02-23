  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOBRO JE VEDETI

Poskrbite za varnost na delovnem mestu

Tudi v službi se lahko poškodujemo, da bi tveganje zmanjšali ali preprečili, upoštevajmo navodila delodajalca; ne pozabimo na psihosocialne dejavnike tveganja.
Nevarna so tudi hrupna delovna okolja. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Nevarna so tudi hrupna delovna okolja. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Pri delu na višinah je treba biti še posebno previden. FOTO: Guliver/Getty Images

Pri delu na višinah je treba biti še posebno previden. FOTO: Guliver/Getty Images

Delo v gozdu je zelo nevarno. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Delo v gozdu je zelo nevarno. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Trpinčenje na delovnem mestu je eden od dejavnikov tveganja. FOTO: Littlebee80/Getty Images

Trpinčenje na delovnem mestu je eden od dejavnikov tveganja. FOTO: Littlebee80/Getty Images

Nevarna so tudi hrupna delovna okolja. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images
Pri delu na višinah je treba biti še posebno previden. FOTO: Guliver/Getty Images
Delo v gozdu je zelo nevarno. FOTO: Halfpoint/Getty Images
Trpinčenje na delovnem mestu je eden od dejavnikov tveganja. FOTO: Littlebee80/Getty Images
Aleksander Brudar
 23. 2. 2026 | 17:16
4:58
A+A-

Kako hitro se lahko na delovnem mestu zgodi nesreča, je prejšnji teden pokazal primer iz Gorenjske, ko se je med spravilom lesa v lastnem gozdu smrtno ponesrečil 44-letni moški. »Upoštevajte pravila varnosti pri delu, usposobite se za varno delo z motorno žago ter uporabljajte vso potrebno zaščitno opremo – čelado z glušniki, protivrezno obutev in hlače. Svetujemo, da zahtevna in nevarna opravila prepustite usposobljenim osebam,« so po nesreči znova opozorili na policiji.

Potencialna tveganja na delovnih mestih so tudi v drugih poklicih. Med najbolj izpostavljenimi so delavci v gradbeništvu. Pred štirinajstimi dnevi je na primer z višine padel delavec na gradbišču v središču Ljubljane. »Delovna mesta na gradbiščih večinoma spadajo med delovna mesta z večjim tveganjem, saj se tam zgodi veliko nezgod. Posebnost gradbišč je tudi to, da na istem kraju dela večinoma izvaja več delodajalcev, pri čemer mora vodja del obvladovati dogajanje, saj je odgovoren tudi za izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu,« pojasnjujejo na Inšpekciji nadzora varnosti in zdravja pri delu.

Pri delu na višinah je treba biti še posebno previden. FOTO: Guliver/Getty Images
Pri delu na višinah je treba biti še posebno previden. FOTO: Guliver/Getty Images

Tako na gradbiščih kot v proizvodnih prostorih je lahko velik dejavnik tveganja hrup. »Delavci morajo imeti na voljo za uporabo osebno varovalno opremo za varovanje sluha, kadar izpostavljenost hrupu presega eno od obeh ali obe spodnji opozorilni vrednosti, ter morajo uporabljati osebno varovalno opremo za varovanje sluha takrat, kadar je izpostavljenost hrupu enaka eni od obeh zgornjih opozorilnih vrednosti ali obema ali ju presega,« spomnijo na inšpekciji. Dodajajo, da je treba pozornost nameniti tudi hrupu, ki lahko moti delo. »To je običajno splošen hrup na delovnem mestu kot posledica drugih proizvodnih virov v okolici delovnega mesta ali hrup zaradi neproizvodnih virov – prezračevanje, klimatizacija, sosednji obrati, hrup prometa.«

Nevarna poškodovana oprema

Zaposleni, ki morajo na delovnih mestih dvigovati, prenašati, spuščati ali nositi težka bremena, so med drugim dolgoročno izpostavljeni poškodbam hrbtenice. »Skupno sme delavec najhitreje v dveh urah premestiti le 1000 kilogramov najtežjih bremen in isti dan ne sme biti obremenjen z dodatnim delom premeščanja,« poudarjajo pri inšpekciji in še, da mora delodajalec, kadar je to mogoče, ročno premeščanje bremen nadomestiti s primerno delovno opremo, pripomočki in primernimi mehanskimi pomagali.

V Slovenskih novicah smo v preteklosti že pisali o tem, kako lahko zaposlenega na delovnem mestu poškoduje stroj. Še posebno če ta ni primerno vzdrževan. Za slednje mora seveda redno skrbeti delodajalec. Po drugi strani pa mora delavec napravo pravilno uporabljati, jo vzdrževati v skladu z navodili ter od delodajalca zahtevati popravilo poškodovane ali zamenjavo izrabljene delovne opreme, če ta predstavlja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare delavca ali delavcev.

Trpinčenje na delovnem mestu je eden od dejavnikov tveganja. FOTO: Littlebee80/Getty Images
Trpinčenje na delovnem mestu je eden od dejavnikov tveganja. FOTO: Littlebee80/Getty Images

Pravilo –7 ºC upoštevajmo pri uporabi klimatskih naprav.

Predvsem poleti znajo biti v marsikaterem proizvodnem obratu in tudi v pisarnah problem previsoke temperature zraka. Ta v delovnih prostorih ne sme presegati 28 stopinj Celzija »razen v tako imenovanih vročih delovnih prostorih, kjer so temperature povečane zaradi delovne opreme, na primer peči, ki jo uporablja delodajalec pri izvajanju delovnega procesa«. Uporaba klimatskih naprav je v takih primerih seveda še kako dobrodošla. A tudi tukaj ne gre brez tveganj. Tako delavci kot delodajalci bi morali upoštevati pravilo –7 stopinj Celzija, »kar pomeni, da temperatura zraka v delovnem prostoru ne bi bila več kot 7 stopinj Celzija nižja od zunanje«. Najbolj pa so, kot v primeru povišanih temperatur na delovnih mestih med drugim dodajajo na inšpekciji, učinkoviti kratki in pogosti premori v ohlajenih prostorih, »temperatura katerih pa ne sme biti tako nizka, da bi bilo zaradi nagle temperaturne spremembe ogroženo zdravje«.

Delo v gozdu je zelo nevarno. FOTO: Halfpoint/Getty Images
Delo v gozdu je zelo nevarno. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Nikakor ne gre spregledati psihosocialnih dejavnikov tveganja. »Ti dejavniki, med katerimi najdemo tudi trpinčenje, se v svoji široki paleti poznajo na vseh ravneh življenja delavca in delodajalca,« pojasnjujejo na inšpekciji in dodajajo, da tudi problemi na področju klasičnih dejavnikov tveganja, kot so hrup, ročno premeščanje bremena, lahko preidejo v psihosocialne dejavnike tveganja v primerih, ko se jih neustrezno rešuje. »Rezultati raziskave inšpektorata za delo so pokazali, da so spremembe v načinu dela povzročile povečane psihosocialne težave na slovenskih delovnih mestih. Lahko rečemo, da rezultati vzbujajo skrb.«

Psihosocialni dejavniki tveganja se v svoji široki paleti poznajo na vseh ravneh življenja delavca in delodajalca.

Več iz teme

delovna nesrečavarnost pri deludelovna mestagradbeništvodelodajalcipodjetjadelovni pogoji
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
TEMELJI

To je skrivnost močne zveze: brez tega ljubezen težko preživi

Obstaja nekaj, kar zares razplamti ogenj ljubezni, in poglobi ter ohrani intimnost,
23. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: dan, poln raziskovanja

Prisluhnimo svojim notranjim občutkom in jih uskladimo z našimi cilji.
23. 2. 2026 | 18:00
17:54
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRIMER, KI JE PRETRESEL ITALIJO

Nov šok po tragični smrti dvoletnega dečka: manjkajo pomembni deli zdravstvene dokumentacije?!

Bolnišnica, v kateri se je zdravil deček, je sicer navedla, da je dvoletnik umrl zaradi nenadnega in nepopravljivega poslabšanja zdravstvenega stanja.
23. 2. 2026 | 17:54
17:38
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HPV

Okuži se skoraj vsak, posledice lahko tudi smrtne: velika akcija cepljenja bo 4. marca

Cepljenje za študente in mlade do 26. leta starosti bo 4. marca potekalo v Ljubljani in Mariboru, Kopru, Novem mestu in Novi Gorici.
23. 2. 2026 | 17:38
17:22
Bulvar  |  Domači trači
V OBJEMU NOVE SREČE

Tanja Ribič v solzah sreče ob rojstvu vnuka: »Ime mi je babiiiiiii!«

Družina Đurić vstopa v novo poglavje, prežeto z radostjo in toplino.
23. 2. 2026 | 17:22
17:16
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Poskrbite za varnost na delovnem mestu

Tudi v službi se lahko poškodujemo, da bi tveganje zmanjšali ali preprečili, upoštevajmo navodila delodajalca; ne pozabimo na psihosocialne dejavnike tveganja.
Aleksander Brudar23. 2. 2026 | 17:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki