  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZDRAVJE

Potovalna lekarna po meri posameznika. Razkrivamo, česa ne smete pozabiti

Ne smemo pozabiti na zalogo zdravil, ki jih redno uživamo, in veljavno zdravstveno zavarovanje.
Posebno pozornost zahtevajo zdravila, občutljiva za temperaturo. FOTO: Pyrosky/Getty Images

Posebno pozornost zahtevajo zdravila, občutljiva za temperaturo. FOTO: Pyrosky/Getty Images

Za otroke naj bodo zdravila v primerni obliki. FOTO: Mehmet Hilmi Barcin/Getty Images

Za otroke naj bodo zdravila v primerni obliki. FOTO: Mehmet Hilmi Barcin/Getty Images

Pravočasno se cepimo, če naša destinacija to zahteva. FOTO: Guido Mieth/Getty Images

Pravočasno se cepimo, če naša destinacija to zahteva. FOTO: Guido Mieth/Getty Images

Posebno pozornost zahtevajo zdravila, občutljiva za temperaturo. FOTO: Pyrosky/Getty Images
Za otroke naj bodo zdravila v primerni obliki. FOTO: Mehmet Hilmi Barcin/Getty Images
Pravočasno se cepimo, če naša destinacija to zahteva. FOTO: Guido Mieth/Getty Images
Ema Bubanj
 23. 6. 2026 | 16:41
3:55
A+A-

Potovalna lekarna naj bo vedno prilagojena destinaciji, trajanju poti, starosti potnikov in njihovemu zdravstvenemu stanju. V osnovi naj vsebuje pripomočke za prvo pomoč: sterilne gaze, povoje, obliže, razkužilo, škarje, pinceto, rokavice za enkratno uporabo in termometer, priporočljiva so tudi zdravila za zniževanje telesne temperature in lajšanje bolečin, za prehladna obolenja in zdravila za želodčne težave ter probiotiki, zdravila proti alergijam, repelenti, rehidracijska sol, medicinsko oglje, izdelki za zaščito pred soncem, sredstva za nego kože po sončenju in pripravki za oskrbo opeklin.

Za nežno kožo

Počitniško zalogo pa seveda načrtujemo po meri posameznika in okolja, v katero se odpravljamo, poudarja mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije: »Pri potovanjih na bolj tvegane destinacije so lahko koristne tudi tablete za filtracijo vode. Družinam z majhnimi otroki svetujemo zdravila v primernih oblikah, denimo svečke ali sirupe, posebno pozornost je treba nameniti zaščiti nežne otroške kože pred soncem. Najmlajši pa naj se soncu predvsem izogibajo! Sredstva za zaščito pred piki žuželk in blaženje srbečice ter mazila za odrgnine in rane so pri majhnih otrocih nadvse priporočljiva, skoraj nujna so tudi pomagala proti potovalni slabosti.«

Za otroke naj bodo zdravila v primerni obliki. FOTO: Mehmet Hilmi Barcin/Getty Images
Za otroke naj bodo zdravila v primerni obliki. FOTO: Mehmet Hilmi Barcin/Getty Images

Zdravila naj bodo shranjena v originalni embalaži z navodili.

Nikakor ne smemo pozabiti na zdravila, ki jih redno jemljemo: »Teh moramo vedno vzeti s seboj v zadostni količini, priporočljivo celo nekoliko več, kot bi jih potrebovali za predvideno trajanje dopusta. Pri potovanju z letalom naj bodo zdravila v ročni prtljagi, da so vedno dostopna in da se izognemo težavam, če se oddana prtljaga izgubi ali zamuja. Zdravila naj bodo shranjena v originalni embalaži z navodili ter zaščitena pred soncem, vlago in visokimi temperaturami. Posebno pozornost zahtevajo zdravila, občutljiva za temperaturo, na primer inzulini ali biološka zdravila, ki jih je treba hraniti skladno z navodili. Pri določenih zdravilih, ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi, je za potovanje v tujino potrebno tudi zdravniško potrdilo oziroma ustrezno dovoljenje.«

Proti modricam

Pri športnem, aktivnem ali adrenalinskem dopustu je potovalno lekarno smiselno dopolniti s pripomočki za oskrbo poškodb, koristne so tudi kreme ali geli proti bolečinam, na primer z ibuprofenom ali diklofenakom, ter gel proti modricam, na primer s heparinom. »Udarce hladimo z ledom ali posebnimi vrečkami za hlajenje oziroma gretje. Če dopust vključuje pohodništvo ali gibanje v naravi, je priporočljivo imeti ustrezne repelente in pribor za odstranjevanje klopov. Pri vodnih športih, kot so potapljanje, kajtanje ali smučanje na vodi, se lahko pojavi vnetje zunanjega sluhovoda, zato so koristni ušesni čepki, ki preprečujejo vstop vode v uho. Ob bolečini v ušesu sta prva ukrepa čiščenje zunanjega sluhovoda z antiseptičnimi kapljicami in protibolečinsko zdravilo,« dodaja predsednica lekarniške zbornice in sklene, da se pri oddaljenih ali tveganih destinacijah pravočasno pozanimamo o zdravstvenih razmerah v državi, obveznih in priporočenih cepljenjih in morebitni zaščiti. Najbolje se je vsaj nekaj mesecev pred odhodom obrniti na ambulante za cepljenje in potovalno medicino na območnih enotah NIJZ.

Pravočasno se cepimo, če naša destinacija to zahteva. FOTO: Guido Mieth/Getty Images
Pravočasno se cepimo, če naša destinacija to zahteva. FOTO: Guido Mieth/Getty Images

Če načrtujemo potapljanje, ne pozabimo na čepke!

Pred potjo je treba preveriti tudi veljavnost zdravstvenih kartic, ustreznost osnovnega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja za tujino, morebitna potrdila o cepljenjih ter dovoljenja za prenos določenih zdravil na recept. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

zdravilalekarnepoletjeLekarniška zbornica Slovenijepotovanjapočitnicezdravje
ZADNJE NOVICE
16:36
Novice  |  Slovenija
SEMAFORJI

Vedno poplavljeni podvozi v Ljubljani? Janković napoveduje tole rešitev

Semaforje bodo po besedah ljubljanskega župana namestili v naslednjem mesecu, »če bo vse po sreči«.
23. 6. 2026 | 16:36
16:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
UDAR STRELE

Zdaj tudi uradno potrjeno! To je razlog, da je zgorela najvišje ležeča kmetija v Sloveniji (FOTO)

V požaru je nastala ogromna materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 500.000 evrov.
23. 6. 2026 | 16:01
15:48
Novice  |  Slovenija
REVIZIJE

Janša dal to nalogo Simiču, njegova namestnica znana iz afere Litijska

Ivan Simič je tudi nekdanji direktor Finančne uprave.
23. 6. 2026 | 15:48
15:29
Novice  |  Slovenija
FORENZIČNA PSIHIATRIJA POD PRITISKOM

Od Fužin do Bavarskega dvora, to razkrivajo primeri napadov oseb z duševnimi težavami

Vodja forenzične psihiatrije UKC Maribor meni, da so obstoječi varnostni ukrepi prekratki za nekatere storilce z resnimi duševnimi motnjami in zgodovino nasilja.
23. 6. 2026 | 15:29
15:23
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZAHTEVAL SKORAJ 7000 EVROV

Grozljivo izsiljevanje: ukradel žaro s pepelom pokojne hčerke in zahteval odkupnino

Po navedbah policije je moški nekdanjo delodajalko skušal prisiliti k plačilu domnevnega dolga, pri tem pa naj bi izkoristil eno najbolj bolečih družinskih izgub.
Kaja Grozina23. 6. 2026 | 15:23
15:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
DVE NESREČI ZARADI ODLOMA SKALE

Po smrti alpinista (31) iz Šaleške doline: »Gore so nam v veliko veselje, žal postrežejo tudi z neizmerno žalostjo in tragedijami«

Slovenske Alpe so pretežno zgrajene iz apnenca, ki je pogosto krušljiv, zato kakovost skale ni vedno najboljša. Tudi zaradi tega so gore zahtevnejše in nepredvidljive, ob sobotni tragediji na območju Vršičev opozarjajo gorski reševalci.
23. 6. 2026 | 15:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki