Potovalna lekarna po meri posameznika. Razkrivamo, česa ne smete pozabiti

Potovalna lekarna naj bo vedno prilagojena destinaciji, trajanju poti, starosti potnikov in njihovemu zdravstvenemu stanju. V osnovi naj vsebuje pripomočke za prvo pomoč: sterilne gaze, povoje, obliže, razkužilo, škarje, pinceto, rokavice za enkratno uporabo in termometer, priporočljiva so tudi zdravila za zniževanje telesne temperature in lajšanje bolečin, za prehladna obolenja in zdravila za želodčne težave ter probiotiki, zdravila proti alergijam, repelenti, rehidracijska sol, medicinsko oglje, izdelki za zaščito pred soncem, sredstva za nego kože po sončenju in pripravki za oskrbo opeklin.

Za nežno kožo

Počitniško zalogo pa seveda načrtujemo po meri posameznika in okolja, v katero se odpravljamo, poudarja mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije: »Pri potovanjih na bolj tvegane destinacije so lahko koristne tudi tablete za filtracijo vode. Družinam z majhnimi otroki svetujemo zdravila v primernih oblikah, denimo svečke ali sirupe, posebno pozornost je treba nameniti zaščiti nežne otroške kože pred soncem. Najmlajši pa naj se soncu predvsem izogibajo! Sredstva za zaščito pred piki žuželk in blaženje srbečice ter mazila za odrgnine in rane so pri majhnih otrocih nadvse priporočljiva, skoraj nujna so tudi pomagala proti potovalni slabosti.«

Za otroke naj bodo zdravila v primerni obliki. FOTO: Mehmet Hilmi Barcin/Getty Images

Zdravila naj bodo shranjena v originalni embalaži z navodili.

Nikakor ne smemo pozabiti na zdravila, ki jih redno jemljemo: »Teh moramo vedno vzeti s seboj v zadostni količini, priporočljivo celo nekoliko več, kot bi jih potrebovali za predvideno trajanje dopusta. Pri potovanju z letalom naj bodo zdravila v ročni prtljagi, da so vedno dostopna in da se izognemo težavam, če se oddana prtljaga izgubi ali zamuja. Zdravila naj bodo shranjena v originalni embalaži z navodili ter zaščitena pred soncem, vlago in visokimi temperaturami. Posebno pozornost zahtevajo zdravila, občutljiva za temperaturo, na primer inzulini ali biološka zdravila, ki jih je treba hraniti skladno z navodili. Pri določenih zdravilih, ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi, je za potovanje v tujino potrebno tudi zdravniško potrdilo oziroma ustrezno dovoljenje.«

Proti modricam

Pri športnem, aktivnem ali adrenalinskem dopustu je potovalno lekarno smiselno dopolniti s pripomočki za oskrbo poškodb, koristne so tudi kreme ali geli proti bolečinam, na primer z ibuprofenom ali diklofenakom, ter gel proti modricam, na primer s heparinom. »Udarce hladimo z ledom ali posebnimi vrečkami za hlajenje oziroma gretje. Če dopust vključuje pohodništvo ali gibanje v naravi, je priporočljivo imeti ustrezne repelente in pribor za odstranjevanje klopov. Pri vodnih športih, kot so potapljanje, kajtanje ali smučanje na vodi, se lahko pojavi vnetje zunanjega sluhovoda, zato so koristni ušesni čepki, ki preprečujejo vstop vode v uho. Ob bolečini v ušesu sta prva ukrepa čiščenje zunanjega sluhovoda z antiseptičnimi kapljicami in protibolečinsko zdravilo,« dodaja predsednica lekarniške zbornice in sklene, da se pri oddaljenih ali tveganih destinacijah pravočasno pozanimamo o zdravstvenih razmerah v državi, obveznih in priporočenih cepljenjih in morebitni zaščiti. Najbolje se je vsaj nekaj mesecev pred odhodom obrniti na ambulante za cepljenje in potovalno medicino na območnih enotah NIJZ.

Pravočasno se cepimo, če naša destinacija to zahteva. FOTO: Guido Mieth/Getty Images

Če načrtujemo potapljanje, ne pozabimo na čepke!

Pred potjo je treba preveriti tudi veljavnost zdravstvenih kartic, ustreznost osnovnega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja za tujino, morebitna potrdila o cepljenjih ter dovoljenja za prenos določenih zdravil na recept.