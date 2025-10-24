  • Delo d.o.o.
GLAVOBOL

Pozabite na protibolečinske tablete! Ko vas boli glava, jejte to

Glavobol pomagamo pregnati naravno: dovolj pijemo, jemo z magnezijem bogata živila, pomaga tudi eterično olje poprove mete.
Obstaja veliko razlogov za pojav glavobolov. FOTO: Peopleimages/Getty Images
Obstaja veliko razlogov za pojav glavobolov. FOTO: Peopleimages/Getty Images
U. S.
 24. 10. 2025 | 07:50
3:50
A+A-

Prepir s partnerjem, časovni roki v službi, zahteven šef, lakota ... Obstaja veliko razlogov za pojav glavobolov. Bolečina, ki se pojavi, je lahko utripajoča, bliskovita, prebadajoča, pekoča ali zbadajoča ... Lahko je trajna ali občasna, redka ali pogosta, razpršena ali lokalizirana. Lahko vzamemo zdravilo proti bolečinam, se zavlečemo v temno sobo in počakamo, da mine. Ali pa si pomagamo drugače.

Tudi nekatera živila lajšajo glavobole. Na primer tista, bogata s kalijem, med katere se uvršča tudi krompir, pečen ali kuhan z lupino. Če ne pijemo dovolj, smo dehidrirani, to pa je lahko vzrok za glavobol. Privoščimo si torej kozarec ali dva vode in živila, ki so bogata z vodo; s sadjem in zelenjavo bomo zaužili tudi vitamine in minerale, kot je magnezij, ki so ključni za preprečevanje glavobolov. Jejmo jagodičevje, kumare, paradižnik in solato. Tudi mandlji vsebujejo magnezij, prav tako banane, suhe marelice, avokado, indijski oreščki, rjavi riž, stročnice in semena. Sezamova so bogata z magnezijem in kalcijem ter vitaminom E, ki lahko pomaga preprečiti migrene, ki jih povzročajo hormoni. Več raziskav kaže, da morajo imeti ljudje, ki trpijo zaradi glavobolov, vedno pri roki magnezij in ga jemati vsak dan.

Pri pomirjanju glavobolov naj bi pomagal tudi jabolčni kis: na čelo si ga nanesemo kot obkladek.

Preprečimo lakoto

Tudi neredna prehrana, izpuščanje obrokov, lahko povzroči glavobol. Zato preprečimo lakoto, poskrbimo za zdrave ogljikove hidrate, kot so tisti v polnozrnatem kruhu, ovsenih kosmičih, sadju ali koščku temne čokolade. Poleg tega lahko ogljikovi hidrati izboljšajo razpoloženje, saj telo sprosti serotonin, hormon, zaradi katerega se počutimo srečne in sproščene. Privoščimo si svež ananas: vsebuje bromelain, encim, ki pomaga razgraditi beljakovine v telesu, izboljša prebavo ter ima protivnetne in protibolečinske lastnosti.

S krompirjem bomo potešili lakoto in ublažili bolečino. FOTO: Getty Images
S krompirjem bomo potešili lakoto in ublažili bolečino. FOTO: Getty Images

Brali smo že o koristih jabolčnega kisa, tudi pri pomirjanju glavobolov pomaga: na čelo si nanesemo obkladek. Začinjena hrana naj bi pomagala: kapsaicin v čilijih je sestavina številnih naravnih zdravil za zmanjšanje občutka bolečine. Če ne maramo pekočega, začinimo obrok z origanom. Če ga ne maramo, pa uporabimo njegovo eterično olje, prav tako olje mete ali limone. Raziskave so pokazale, da lahko eterično olje poprove mete v alkoholni raztopini zmanjša tenzijski glavobol že po 15 minutah. Razredčeno eterično olje so nanašali na čelo. Lahko pa nekaj ​kapljic olja kanemo v difuzor ali v toplo vodo in vanjo potopimo noge.

Kava je že stoletja ljudsko zdravilo za glavobole.

Kava je že stoletja ljudsko zdravilo za glavobole; kofein oži krvne žile in lahko pomaga lajšati glavobole. A pri uživanju kave smo zmerni, če je popijemo preveč, lahko glavobol poslabšamo, kofein je namreč diuretik in lahko poveča dehidracijo. Ob vsaki skodelici kave tako popijemo še kozarec vode. Metin ali kamilični čaj sta osvežilna in sproščata. Obenem z njima poskrbimo še za tekočino. Če nam ta dva čaja ne prijata, poskusimo z ingverjevim, pijemo toplega ali hladnega, poleg glavobola bo pomiril tudi slabost.

