Pozabite štetje ovčk: nespečnost naj bi pregnala solata

Ljudje, ki jih muči nespečnost, so poskušali to težavo pregnati na tisoč in en mogoč način: s štetjem ovčk, pitjem čajev in požiranjem tablet. Francoski zeliščar Maurice Messegue, ki je skrivnosti zdravilnih moči rastlin podedoval od svojega očeta, ta pa od svojega, je neko obupano Američanko - pozdravil s solato.

Maurice Mességué (1921–2017) je bil francoski zeliščar in avtor knjig o zeliščnem zdravljenju ter kuhanju z zelišči. Trdil je, da je zdravil Winstona Churchilla, nemškega kanclerja Adenauerja in bodočega papeža Janeza XXIII. FOTO: messegue.fr

Z zeleno solato z vrta. Pred spanjem je morala piti sok iz solate ali pojesti večjo količino solate. Če imate radi svežo solato, si privoščite skledo, če vam ne gre, jo lahko skuhate ali spečete v pečici. Da bo učinkovala, boste morali žrtvovati kar nekaj glav solate. Med kuhanjem ali pečenjem se namreč močno zmanjša. Pripravite jo kot katero koli drugo zelenjavo - in lahko noč.