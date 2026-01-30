  • Delo d.o.o.
KAKO OSTATI FIT

Pozimi ni razloga, da bi zmanjšali telesno aktivnost

Zima prinaša krajše dneve, mrzle temperature in večjo težnjo po sedečem načinu življenja, kar lahko negativno vpliva na zdravje, še posebno pri ljudeh nad 50 let.
Kdor ne teče na smučeh, lahko krplja. FOTO: Jag_cz/Getty Images
Kdor ne teče na smučeh, lahko krplja. FOTO: Jag_cz/Getty Images
M. C.
 30. 1. 2026 | 18:16
4:35
A+A-

Telesna aktivnost vobče ni pomembna le za ohranjanje mišične mase in gibljivosti, temveč tudi za kardiovaskularno zdravje, ravnovesje, duševno počutje in preprečevanje kroničnih bolezni. Predstavili vam bomo nekaj praktičnih, strokovno podprtih nasvetov, kako ostati aktiven tudi v hladnejših mesecih. Vadbo je treba prilagoditi vremenskim razmeram. Zunanji treningi, kot so hoja, nordijska hoja, tek ali tek na smučeh, smučarsko pohodništvo, krpljanje, so odlični za srčno-žilni sistem in ohranjanje mišične moči. Vendar je pozimi treba upoštevati vremenske razmere: zimska oblačila, primerni čevlji z nedrsečim podplatom in več plasti oblačil zagotavljajo toplotno udobje in varnost. Hoja po snegu ali ledu zahteva dodatno pozornost, zato je priporočljivo izbrati urejene poti ali vaditi v parkih, kjer je površina ravna in varna.

Če vreme ne dopušča vadbe na prostem, je odlična alternativa notranja vadba. Sodobni fitnesi, športni centri, telovadnice in celo domači prostor omogočajo izvajanje vaj za moč, ravnotežje in kardio vadbo. Preprosti pripomočki, kot so elastike, manjši uteži ali stol, omogočajo varno izvajanje vaj tudi za ljudi, ki imajo omejeno gibljivost ali kronične težave s sklepi.

Vrste gibanja

Strokovnjaki poudarjajo, da je za ljudi nad 50 let ključno kombinirati kardio, vaje za moč, fleksibilnost in ravnotežje. Kardio vadba (hoja, tek na smučeh, smučarsko pohodništvo, krpljanje, plavanje) izboljšuje prekrvitev, krepi srce in pljuča ter spodbuja izgorevanje kalorij. Vaje za moč (dvigovanje uteži, vaje z lastno težo) preprečujejo izgubo mišične mase, ki se začne po 40. letu in se pospeši po 50. letu.

V slabem, hladnem vremenu prav pridejo tudi domače stopnice. FOTO: Toru Kimura/Getty Images
V slabem, hladnem vremenu prav pridejo tudi domače stopnice. FOTO: Toru Kimura/Getty Images

Vaje za fleksibilnost (raztezanje, joga, pilates) ohranjajo gibljivost sklepov in zmanjšujejo tveganje za poškodbe. Vaje za ravnotežje (stoja na eni nogi, hoja po ravni liniji) zmanjšujejo tveganje za padce, kar je pri starejših ključnega pomena. Raznolikost vadbe hkrati spodbuja motivacijo in zmanjšuje monotonost, kar je pogost razlog, da ljudje pozimi opustijo telesno aktivnost. Zimski dnevi so pogosto krajši in tema nastopi zgodaj, zato je koristno vadbo vnaprej vključiti v dnevni urnik. Optimalni čas za vadbo je odvisen od osebnih navad in biološkega ritma, a raziskave kažejo, da jutranja ali dopoldanska izboljšuje energijo in koncentracijo skozi dan.

Za ljudi, ki imajo omejen čas ali več obveznosti, je učinkovita metoda kratkih intervalnih treningov. 15 do 20 minut intenzivne, a varne vadbe, kot so hoja po stopnicah, vaje z lastno težo ali hitra hoja po hodniku, že pomembno vplivajo na srčno-žilni sistem in presnovo.

Hoja po snegu ali ledu zahteva dodatno pozornost, zato je priporočljivo izbrati urejene poti.

Motivacija, družba

Telesna aktivnost ni le fizična, ampak tudi socialna. Skupinske vadbe, sprehodi s prijatelji ali udeležba v lokalnih športnih klubih povečujejo motivacijo, saj družba zagotovi podporo in spodbudi odgovornost. Poleg tega gibanje izboljšuje razpoloženje, zmanjšuje stres in pomaga preprečevati zimsko depresijo. Uporabno je tudi postavljanje realnih ciljev: spremljanje napredka, kot je število prehojenih korakov ali minutaža vadbe, povečuje občutek dosežka in vzdržuje rutino.

Pri vadbi pozimi je ključna ustrezna regeneracija: dovolj spanja, ogrevanje pred vadbo in raztezanje po njej preprečujejo poškodbe in bolečine. Prav tako je pomembna uravnotežena prehrana, bogata z beljakovinami, vitamini in minerali, ki podpirajo mišice, sklepe in imunski sistem. Topla, lahka oblačila in hidracija med vadbo prav tako zmanjšujejo tveganje za prehlad ali podhladitev. Pozimi ni razloga, da bi zmanjšali telesno aktivnost. Redna vadba krepi telo in duha, zmanjšuje tveganje za kronične bolezni in izboljšuje kakovost življenja. Ključ je prilagoditi aktivnosti vremenskim razmeram, vključiti različne vrste vadbe, načrtovati redne rutine, ohranjati motivacijo ter poskrbeti za regeneracijo in prehrano. Telesna aktivnost v zimskih mesecih ni le preventiva, ampak naložba v zdravje za prihodnja leta.

Pozimi ni razloga, da bi zmanjšali telesno aktivnost. Redna vadba krepi telo in duha.

