Poznate razliko med izgorelostjo in utrujenostjo?

Ste izgoreli ali le utrujeni? Bi sploh znali razločiti, kdaj bi vam lahko pomagal le kratek počitek, kdaj pa bi bilo treba že obiskati zdravnika in se o vseh težavah temeljito pogovoriti z njim?

O tem, kaj je izgorelost in kaj utrujenost, je pred kratkim na primeru lončnice dobro ponazorila kanadska psihoterapevtka Delia Petrescu. Predstavljate si, da imate doma posajeno rožo. Najprej vam lepo uspeva, a če jo kmalu začnete zanemarjati, denimo, je ne zalivate, se bo kmalu povsem povesila in v skrajnem primeru odmrla.

Pri izgorelosti smo kot roža v neustrezni zemlji, ob neprimerni svetlobi in v napačnem okolju. FOTO: Liliya Filakhtova/gettyimages

Sprehod ali film

Proces, ko rože ne zalivamo, bi lahko primerjali z vsakodnevnimi službenimi in zasebnimi obveznostmi, ki nam počasi, a vztrajno jemljejo energijo. Zato je popoldne, ko pridemo domov, razumljiv občutek izžetosti ali velike utrujenosti. Če slabo počutje odpravimo zgolj s sprehodom na svežem zraku, s filmom, zleknjeni na kavču, ali drugo obliko sprostitve, je to dokaz, da smo bili le utrujeni. »Utrujenost je kot rastlina, ki potrebuje zadostno količino vode,« je ponazorila psihoterapevtka.

Pri utrujenosti pomaga že sprehod na svežem zraku. FOTO: Gbh007/Getty Images

Skratka, ko se počutimo izčrpane, si to lahko predstavljamo tudi kot telefon, ki ima le še nekaj odstotkov ravni baterije. »Vaša produktivnost upade, ker ste predolgo uporabljali preveč aplikacij, zdaj pa se morate priklopiti in napolniti,« je še ponazorila psihoterapevtka.

Ko zalivanje ne pomaga

Kaj pa izgorelost? Lahko bi jo opisali kot tisto odmrlo rastlino, ki je samo zalivanje vode ne bo rešilo. Samo zato, ker se je mesece borila v neustrezni zemlji, ob neprimerni svetlobi in v napačnem okolju. Izgoreli se namreč ves čas počutijo prazne in celo duševno izčrpane, ne vidijo nobenega žarka upanja in postanejo apatični. Preprost počitek pač ne zadostuje. Na delovno mesto tako na primer hodijo brezvoljni, bolni, zaradi vse slabše zbranosti in koncentracije pogosteje delajo napake. Kakovost dela upada, rezultati trpijo; ko se prikrade še občutek nemoči, se posameznik znajde v začaranem krogu.

Na delovnem mestu smo brezvoljni, pogosto delamo napake. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Z izgorelostjo se lahko začnemo spopadati šele, ko jo prepoznamo: pozorni bodimo na opozorilne znake, kot so pogosti glavoboli, težave z nespečnostjo, občutek nenehne utrujenosti, nemoči, izogibanje družbi in pogosto uživanje alkohola. Gre za stanje čustvene, fizične in duševne izčrpanosti, ki nastane zaradi pretiranega in dolgotrajnega stresa.

Prav omenjene opozorilne znake zaradi obilice dela in vsakodnevne preobremenjenosti zelo hitro spregledamo. Šele ko jih prepoznamo, lahko sledi ukrepanje. A naj bo tako, da si poiščemo ustrezno strokovno pomoč in začnemo obvladovati stres. Ne pozabimo na odpornost: ves čas skrbimo za svoje telesno in čustveno stanje, le tako lahko preprečimo vrnitev v izgorelost. Preden se bomo znova počutili dobro v svoji koži, lahko mine celo nekaj let. Aleksander Brudar