Poznate vse koristi, ki jih prinašajo limone? Ni jih malo

Limone so cenjene tako zaradi svojega osvežilnega okusa kot zdravstvenih lastnosti. Že stoletja jih uporabljamo kot naravno sredstvo za krepitev imunskega sistema, izboljšanje prebave in splošno dobro počutje. Čeprav so majhne, skrivajo v sebi izjemno koncentracijo koristnih snovi, ki lahko pomembno vplivajo na zdravje. Delujejo antiseptično, učinkovite naj bi bile pri slabokrvnosti, revmi in artritičnih bolečinah, odpravljajo stres, sproščajo mišice, krčijo žile in tkiva, pospešujejo celjenje ran, pomagajo pri mastni koži, delujejo krepilno, osvežilno, poživilno, čistilno, pospešujejo strjevanje krvi, znižujejo krvni tlak.

Delujejo antiseptično, odpravljajo stres, pospešujejo celjenje ran, pomagajo pri mastni koži, delujejo osvežilno, znižujejo holesterol. FOTO: Valentynvolkov/Getty Images

Ena najpomembnejših prednosti limone je visoka vsebnost vitamina C. Ta močni antioksidant ščiti celice pred poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali, in podpira normalno delovanje imunskega sistema. Redno uživanje vitamina C lahko skrajša trajanje prehladov, izboljša odpornost proti okužbam ter spodbuja tvorbo kolagena, ki je pomemben za zdravo kožo, lase in nohte. Ne preseneča, torej, da je limonov sok pogosto del rutine za nego kože: pomaga zmanjševati pigmentne madeže, tudi ten bo svetlejši; prerežimo jo na pol in z njo nežno potegnemo po koži, delovala naj bi kot naravni lifting.

Spodbuja naravno odpornost človeškega organizma.

Limona vsebuje številne bioaktivne spojine, vključno s polifenoli, terpeni in tanini, pravijo strokovnjaki z nacionalnega portala o hrani in prehrani prehrana.si in dodajajo, da limonin sok vsebuje skoraj dvakrat več citronske kisline kot sok grenivke in približno petkratno količino citronske kisline, kot je najdemo v pomarančnem soku. Vsebujejo flavonoide, naravne spojine z močnim protivnetnim učinkom, ki lahko pomagajo zmanjševati vnetja v telesu in s tem prispevajo k lažjemu obvladovanju kroničnih stanj, kot so bolezni srca in ožilja. Nekatere raziskave kažejo, da lahko flavonoidi pomagajo uravnavati raven holesterola, saj zmanjšujejo oksidacijo slabega LDL-holesterola, enega ključnih dejavnikov tveganja za nastanek ateroskleroze.

Za boljšo prebavo

Limone so naravni pripomoček za podporo prebavi. Pitje limoninega soka spodbudi jetra k proizvodnji žolča, ki pomaga hrano premikati skozi telo. Voda z limono lahko nekoliko pomaga pri lajšanju prebavnih težav in pomirjanju želodca. Če bi radi izgubili kak kilogram, pred vsakim obrokom popijmo kozarec vode z limonovim sokom, seveda brez sladkorja, tako bomo zavrli apetit, obenem bomo poskrbeli za hidracijo. Kislina v limoninem soku spodbuja telo, da hranljive snovi iz hrane prebavlja počasneje. Limonov sok spodbudi jetra k hitrejšemu odplavljanju škodljivih toksinov iz telesa.

Z limonado bomo poskrbeli tudi za hidracijo. FOTO: Seb_ra/Getty Images

Limona je tudi zaveznik pri uravnavanju telesne teže.

Lupina vsebuje eterična olja, najpomembnejši je limonen; ima antibakterijske in antimikrobne lastnosti, ki lahko koristijo pri dezinfekciji, tudi kot podpora dihalnim potem. Poleg tega pozitivno vpliva na razpoloženje, saj je znano, da njegov vonj zmanjšuje stres in spodbuja občutek svežine ter jasnosti. Super je, tale limona, a pri uživanju bodimo previdni, pretiravanje s sokom lahko poškoduje zobno sklenino. Limonado je zato bolje piti po slamici ali si po njej s čisto vodo splakniti zobe. Tudi želodec nam lahko pokaže zobe: preveč limonade spodbuja izločanje želodčne kisline, kar se lahko pokaže kot pekoča zgaga in vodi v druge težave. Lupine sadežev, ki niso pridelani ekološko, ne uporabljamo, saj je škropljena in povoskana.