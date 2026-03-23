  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREMIK URE

Pozor: koga najbolj ogroža prehod na poletni čas

Zadnjo nedeljo v marcu prehajamo na poletni čas.
FOTO: Stephaniefrey/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Banjongseal324/Gettyimages
M. Fl.
 23. 3. 2026 | 15:00
3:10
A+A-

Prehod na poletni čas, ki leta 2026 nastopi v noči iz zadnje sobote 28. na zadnjo nedeljo 29. marca, vsako leto znova vpliva na naše počutje. Premik ure naprej pomeni eno uro spanja manj, kar, kot že leta opozarjajo strokovnjaki medicine spanja, slabo vpliva tudi na telesno in duševno zdravje. Najočitnejši učinek ima pomanjkanje spanja. Kadar telo ne počiva dovolj, je prizadet čelni reženj možganov, ki skrbi za presojo in nadzor nad impulzi. Posledično smo bolj razdražljivi in nagnjeni k nepremišljenim odločitvam. Premik ure na zimski čas sicer prinese več spanja, a manj dnevne svetlobe, kar zmanjša tvorbo serotonina, hormona dobrega počutja. Raziskave kažejo, da se takrat pojavnost depresije poveča za približno 11 odstotkov.

Vpliv na telesno zdravje

Spomladanski premik ure poruši notranji, cirkadiani ritem, saj gremo spat pozneje in vstajamo prej. Motena je proizvodnja melatonina, ki se sprošča v temi, zato lahko pride do težav s spanjem, večje tesnobe in nihanja razpoloženja. V prvih dveh tednih po premiku se poveča tveganje za srčno-žilne bolezni, kot so srčni napadi in možganske kapi, tveganje je najvišje v prvih treh delovnih dneh. Razlogi so pomanjkanje spanja, povišan krvni tlak, hitrejši srčni utrip in več kortizola. Prehod na poletni čas vpliva še na presnovo. Pomanjkanje spanja poveča raven hormonov lakote grelina in zmanjša občutek sitosti leptina, kar lahko vodi v večji vnos hrane in težave z nadzorom telesne teže.

Vpliv na vsakdan

Zaradi utrujenosti pogosto pade produktivnost. Raziskave so takoj po spremembi časa denimo pokazale porast tako imenovanega kibernetskega lenarjenja oziroma brskanja po spletu brez pravega cilja. Manj spanja vpliva na telesno dejavnost: ljudje so manj motivirani za vadbo, hkrati povišan kortizol vodi v pridobivanje telesne teže in slabitev mišic. Opazne so spremembe v odnosih: več je razdražljivosti, komunikacija je slabša, nismo tako družabni.

Kdo je najbolj občutljiv?

  • Otroci in mladostniki težje zaspijo, saj je ob večerih še svetlo, kar vpliva na koncentracijo in razpoloženje.
  • Starejši se pogosteje soočajo z motnjami spanja in zmedenostjo glede časa, kar lahko vpliva tudi na varnost (npr. pri vožnji).
  • Ljudje s kroničnimi zdravstvenimi težavami lahko občutijo poslabšanje stanja, zlasti pri srčno-žilnih boleznih.

Kako omiliti posledice

  • Zadnji teden pred premikom ure začnite hoditi spat 15 do 20 minut prej.
  • Pred spanjem se izogibajte telefonu, kofeinu in težki hrani.
  • Poskrbite za redno gibanje in dovolj dnevne svetlobe.
  • Ohranite čas obrokov in ga postopno prilagajajte.
  • Vzemite si čas za sprostitev ali ustvarjalne dejavnosti, ki izboljšujejo razpoloženje, priporoča portal cnet.com.

PremiumPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OB SVETOVNEM DNEVU SPANJA

Zimski ali poletni: to je z vidika spanja najboljši čas

Pred svetovnim dnevom spanja, ki ga letos zaznamujemo 14. marca, smo se o pomenu nočnega počitka pogovarjali s Špelo Šorli, dr. med., specialistko psihiatrije, ki je dodatno znanje pridobila tudi s področja medicine spanja in polaga na srce: spanje, čeprav se mnogi še vedno ne bi strinjali s tem, ni izguba časa.
12. 3. 2025 | 06:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NESPEČNOST

Najboljši način za premagovanje nespečnosti

Stroka loči več kot 90 vrst motenj spanja, najpogostejša v sodobni družbi je neurejen ritem budnosti in spanja. Ta motnja ni biološkega izvora, ampak psihosocialnega. Za spanje si preprosto ne vzamemo dovolj časa. Druga najpogostejša je kronična nespečnost, ki vedno nastane iz akutne.
4. 10. 2025 | 06:45

premik urepoletni časvpliv na zdravje
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate denar na računu? Ni nujno najboljše

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki