DOBRA PREBAVA

Pozor, če ste zaprti, ne počnite tega

Težave s prebavo so izjemno neprijetne, ena najpogostejših pa je prav zaprtje.
FOTO: Globalmoments/Gettyimages

FOTO: Globalmoments/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Deagreez/Gettyimages

FOTO: Deagreez/Gettyimages

FOTO: Baibaz/Gettyimages

FOTO: Baibaz/Gettyimages

FOTO: Nensuria/Gettyimages

FOTO: Nensuria/Gettyimages

FOTO: Globalmoments/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Deagreez/Gettyimages
FOTO: Baibaz/Gettyimages
FOTO: Nensuria/Gettyimages
M. Fl.
 13. 4. 2026 | 15:00
Neprijetno zaprtje pogosto nehote poslabšamo z vsakodnevnimi navadami, ki se jim je v vsakem primeru, sploh pa ob tovrstnih težavah s prebavo, treba izogibati. Katere so na prvih mestih, niza portal zadovoljna.hr.

Uživanje predelane hrane

Večina predelanih živil vsebuje snovi, ki podaljšujejo rok trajanja, a hkrati upočasnjujejo prebavo. Takšna hrana je pogosto skopa z vlakninami, ki so ključne za dobro delovanje črevesja, in ob rednem uživanju zaprtje še dodatno poslabša. Poleg tega vsebuje veliko soli, sladkorja in nezdravih maščob, ki dodatno obremenjujejo organizem. Namesto tega raje posegajte po svežem sadju, zelenjavi in polnovrednih žitih, ki spodbujajo naravno gibanje črevesja in dolgoročno izboljšujejo prebavo.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Pitje alkohola

Alkohol povzroča dehidracijo in s tem neposredno vpliva na počasnejše delovanje prebavnega sistema. Kadar telesu primanjkuje tekočine, je blato trše in težje prehaja skozi črevesje. V tem primeru je veliko boljša izbira voda ali naravni sokovi, denimo slivov. Redno pitje alkohola poruši ravnovesje v telesu in oslabi prebavne funkcije. Prav tako lahko draži črevesno sluznico in poslabša občutek nelagodja. Zato je v času zaprtja priporočljivo alkohol popolnoma opustiti.

FOTO: Deagreez/Gettyimages
FOTO: Deagreez/Gettyimages

Prekomerno uživanje mlečnih izdelkov

Mlečni izdelki lahko pri številnih povzročajo napihnjenost in nelagodje. Zaradi tega se pojavijo še vetrovi, ki dodatno obremenijo prebavni sistem. Če ste zaprti, je smiselno njihov vnos zmanjšati in opazovati odziv telesa. Nekateri težje prebavljajo laktozo, kar lahko stanje še poslabša, vodi v občutek teže in dodatno upočasni prebavo. V takih primerih je boljše poseči po rastlinskih alternativah ali lažje prebavljivih mlečnih izdelkih.

FOTO: Baibaz/Gettyimages
FOTO: Baibaz/Gettyimages

Izogibanje telesni aktivnosti

Gibanje je eden ključnih dejavnikov za dobro prebavo. Ljudje, ki se premalo gibljejo, imajo pogosteje težave z zaprtjem. Redna telesna aktivnost spodbuja delovanje črevesja in pomaga pri lažjem odvajanju. Že vsakodnevni sprehod bistveno izboljša prebavo. Telesna aktivnost pospeši metabolizem in spodbuja naravne procese v telesu. Dolgotrajno sedenje ima ravno nasproten učinek in stanje še poslabša.

FOTO: Nensuria/Gettyimages
FOTO: Nensuria/Gettyimages

Pretiravanje z odvajali

Odvajala se morda zdijo priročna rešitev, vendar ob dolgotrajni uporabi povzročijo več škode kot koristi. Prebavni sistem se lahko nanje navadi in brez njih ne deluje več normalno. Zato jih je priporočljivo uporabljati le občasno in po potrebi po posvetu z zdravnikom. Pogosta uporaba oslabi naravno delovanje črevesja, kar pomeni, da telo postane odvisno od zunanje pomoči. Bolj smiselno je težavo reševati z ustrezno prehrano, hidracijo in gibanjem.

