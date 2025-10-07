Pravilna drža je ključna za dobro počutje, privzgojimo jo že mladim

Neustrezna drža in vztrajanje v prisiljenem položaju bremenita mišice, kar lahko dolgoročno vodi v kronično bolečino predvsem v križu, vratu in ramenih. Najpogostejše težave se pojavljajo v kostno-mišičnem sistemu, drža pa lahko vpliva tudi na notranje organe in samo duševno stanje človeka, opozarja Slađana Božić, dipl. fiziot.,mag. org., pred., vodja fizioterapije v ZD Ljubljana Center: »Pravilna drža je temelj za dobro počutje. Pri pravilni drži je gibanje lažje in bolj ekonomično.«

Nepravilno dvigovanje

Pravilno držo je treba vzdrževati ne samo takrat, ko stojimo ali sedimo, ampak tudi med prenašanjem težkih bremen, v službi, med hojo in vsemi vsakodnevnimi dejavnostmi, nadaljuje sogovornica: »Glava naj bo v podaljšku hrbtenice in poravnana, pogled naravnost naprej, ramena sproščena in potisnjena rahlo nazaj, hrbtenica v nevtralnem položaju in da kolena niso čisto iztegnjena (v zaklenjenem položaju). Pri dolgotrajnem sedenju – predvsem v pisarni, je treba imeti ustrezno podporo za hrbtenico, nastaviti računalnik tako, da vrat ohranja poravnan položaj, in sedeti z obema stopaloma na tleh.«

Pri napačnem dvigovanju bremen so obremenitve na hrbtenico zelo velike.

Pravilno držo moramo privzgojiti tudi najmlajšim, in sicer predvsem skozi igro, pomembno pa je, da se zavedajo svojega telesa, kar dosežemo z veliko gibanja: »Pomembno je, da jih k temu spodbuja okolje že od majhnega. Ohlapna drža v mladostništvu lahko privede do dolgotrajnih kroničnih bolečin že zelo zgodaj. Največkrat si škodujemo tako, da se premalo gibamo, si v službi ne prilagodimo delovnega okolja in nepravilno dvigujemo bremena. Pri napačnem dvigovanju bremen so namreč obremenitve na hrbtenico zelo velike. Dodatno je zelo obremenjena med statičnimi položaji, kar lahko vodi v degeneracijo struktur in kronična obolenja lokomotornega sistema. Pogosto nepravilno držo spodbujamo z neustrezno obutvijo, nošnjo težkih torb na eni rami, slabimi spalnimi navadami in nenehnim gledanjem v telefon.«

Sedeča družba

Ob nepravilni drži se najpogosteje razvijejo kostno-mišična obolenja, ki jih pogosto spremljata bolečina v vratu, ramenih ter križu in občutek mravljinčenja. Pri mladostnikih se pojavlja tudi skolioza: »Zaradi slabe drže se v telesu zgodijo spremembe in kompenzacije – nekatere strukture v hrbtenici postanejo bolj obremenjene, zaradi česar lahko pride do hernije diska, pritiska na živčne strukture, mišičnega neravnovesja, slabše gibljivosti in slabšega počutja, na primer občutka prekomerne napetosti, stresa in anksioznosti.«

Težav, ki so posledica slabe drže, je čedalje več.

Današnja družba je precej sedeča, zato je nujna redna telesna dejavnost, najmanj 150 minut zmerne vadbe na teden v obliki sprehodov, teka in različnih oblik vadbe, ne pozabimo niti na aktivne odmore, ki so odličen način, da spodbudimo mišice in prekrvavitev.

»Pomaga že to, da vstanemo in se sprehodimo do drugega prostora in nazaj. Pravilno držo je treba ozavestiti – to je pomembno predvsem tako pri statičnih kot dinamičnih nalogah, v službi ali doma. Če imamo na voljo ogledalo, se ustavimo in popravimo držo. Tudi pri vadbi lahko uporabimo ogledalo, da vidimo, ali so naši telesni segmenti poravnani. Skozi majhna popravljanja in opominjanja bo samozavedanje ter izboljšanje drže postalo lažje in skozi čas podzavestno,« svetuje sogovornica in opozarja, da je težav, ki so posledica slabe drže, čedalje več, saj smo na držo preprosto premalo pozorni. Največ lahko torej naredimo sami: »Poudarek je na vajah z aktivacijo trebušnega steznika ter mišic trupa, pravilni ergonomiji na delovnem mestu in aktivnem preživljanju prostega časa.«

Ne pozabimo na aktivne odmore. FOTO: Daisy-daisy/Getty Images