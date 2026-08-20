Pravilo grdega račka: Melanom se pojavlja predvsem pri osebah svetle polti

NA ZDRAVJE

Kožna znamenja moramo redno pregledovati, če katero izstopa, obiščite zdravnika.

Ob pregledu znamenj na koži se spomnimo na dermatološko pravilo grdega račka. To pomeni, da smo še posebno pozorni na tista, ki izstopajo. V najslabšem primeru so lahko namreč prav ta najbolj nevarna oziroma so melanomi. Prvi znaki, da gre za to vrsto kožnega raka, so sprememba velikosti, oblike ali barve kožnega znamenja. Dobra preventiva zgodnjega odkrivanja melanoma je sistem ABCDE: A je asimetrija (rakasta znamenja so nepravilnih oblik), B so robovi (nejasni robovi znamenj), C je barva (več odtenkov rjave ali črne in ne le en odtenek rjave kot pri nerakastih znamenjih), D je premer ...