Preeklampsija je resen zaplet v nosečnosti, to so opozorilni znaki

Pri preeklampsiji ima pomembno vlogo posteljica, ki ne deluje optimalno. V materin krvni obtok lahko sprošča snovi, ki dražijo žilno steno. Žile se zato slabše sproščajo, krvni tlak naraste, ledvice pa lahko začnejo prepuščati beljakovine v urin. Prizadeti so lahko tudi jetra, možgani, kri in drugi organi. Klinični znaki nastanejo zaradi snovi, ki jih posteljica izloča kot odziv na stres v posteljičnem tkivu. Opozorilni znaki niso vedno dramatični in jih včasih lahko pripišemo običajnim tegobam nosečnosti in zato spregledamo. Med simptome sodijo močan glavobol, motnje vida, bolečina v zgornjem delu trebuha, nenadno otekanje obraza ali rok, slabše počutje in povišan krvni tlak. Ti znaki pa so lahko opozorilo, da se v telesu dogaja nekaj resnejšega, in zahtevajo pregled pri zdravniku.

Preeklampsija pomeni tveganje za nosečnico in za plod. Pri plodu je tveganje povezano predvsem s slabšim delovanjem posteljice, zaradi česar lahko otrok počasneje raste, se rodi prezgodaj ali ima prenizko porodno težo. V najhujših primerih lahko pride tudi do mrtvorojenosti. Tudi za mater so lahko zapleti zelo resni, zlasti če preeklampsije ne odkrijejo in zdravijo pravočasno. Med najnevarnejšimi so eklampsija oziroma epileptični napadi, možganska kap, okvara ledvic ali jeter, motnje strjevanja krvi in sindrom HELLP, ki velja za hud zaplet nosečnosti. V redkih primerih lahko bolezen ogrozi življenje.

Plod mami skozi posteljico sporoča, da nekaj ni v redu. FOTO: Maciej Frolow/Getty Images

Večje tveganje za preeklampsijo imajo nosečnice, ki so jo že imele v prejšnji nosečnosti, ženske z večplodno nosečnostjo, kronično povišanim krvnim tlakom, sladkorno boleznijo, boleznijo ledvic ali avtoimunskimi boleznimi, kot je lupus. Tveganje je večje tudi pri prvi nosečnosti, pri starosti 35 let ali več, pri izrazito povišani telesni teži, po daljšem razmiku med nosečnostmi in pri ženskah, ki imajo preeklampsijo v družini. Strokovne smernice med dejavnike tveganja uvrščajo tudi socialno-ekonomsko ranljivost, saj lahko ta vpliva na dostop do pravočasnega spremljanja nosečnosti in splošno zdravstveno stanje.

Redni pregledi v nosečnosti so pri prepoznavi preeklampsije izjemno pomembni in najboljše varovalo. Omogočajo, da zdravniki spremembe odkrijejo zgodaj, še preden se stanje poslabša. Spremljajo krvni tlak, laboratorijske izvide in počutje nosečnice ter po potrebi ukrepajo. Pri nosečnicah z večjim tveganjem lahko zdravnik uvede preventivno zdravljenje z nizkim odmerkom acetilsalicilne kisline, vendar ga nosečnica ne sme začeti jemati sama.