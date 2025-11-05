  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSKRBITE ZA VAŠE ZDRAVJE

Prehitite sprožilce glavobola, bolečine v glavi lahko preprečite

Bolečine v glavi lahko preprečite že s pravilno držo telesa in dovoljšnjim pitjem vode; če so zelo pogoste in vas onesposobijo, vodite njihovo evidenco.
Je kriva stresna služba? FOTO: Peopleimages/Getty Images

Je kriva stresna služba? FOTO: Peopleimages/Getty Images

Glavobol lahko povzroči pomanjkanje spanca. FOTO: Getty Images

Glavobol lahko povzroči pomanjkanje spanca. FOTO: Getty Images

Pomaga lahko že pitje dovoljšnje količine vode. FOTO: Getty Images

Pomaga lahko že pitje dovoljšnje količine vode. FOTO: Getty Images

Je kriva stresna služba? FOTO: Peopleimages/Getty Images
Glavobol lahko povzroči pomanjkanje spanca. FOTO: Getty Images
Pomaga lahko že pitje dovoljšnje količine vode. FOTO: Getty Images
Aleksander Brudar
 5. 11. 2025 | 13:10
3:37
A+A-

Glavobol je ena od tistih bolečin, ki lahko posameznika povsem onesposobijo. Včasih je k sreči dovolj že ena protibolečinska tableta. Kaj pa, če niti ta ne pomaga? V takem primeru, še posebno če se glavoboli pojavljajo zelo pogosto, proti njim pa nimamo učinkovitega zdravila, je treba najprej poiskati vzroke zanj.

Strokovnjaki svetujejo, da si beležimo, kdaj nas je začela boleti glava, koliko časa je to trajalo, kaj vse smo počeli tistega dne, denimo ali smo bili pod stresom, pod vplivom alkohola in podobno. Po večtedenskem spremljanju bomo tako odkrili krivca. Glava nas lahko začne boleti zaradi predolgega zrenja v zaslon mobilnega telefona, zategnjene mišice, izogibanja redni telesni aktivnosti, nerednih prehranjevalnih navad in stresa.

Glavobol lahko povzroči pomanjkanje spanca. FOTO: Getty Images
Glavobol lahko povzroči pomanjkanje spanca. FOTO: Getty Images

S spremembo življenjskega sloga se mu je v takem primeru lahko izogniti. Če nas glava boli zaradi neprimernega ležišča, nas bo zamenjava slednjega odrešila muk. Povsem druga zgodba je z migrenami. Te znajo biti zelo neprijetne, saj posameznika tako onesposobijo, da ne more opravljati vsakodnevnih opravil. V takih primerih brez zdravila enostavno ne bo šlo.

Če je za glavobol kriv zunanji dejavnik, govorimo o sekundarnih glavobolih. Ti se zgodijo po pitju preveč alkohola, poškodbi glave ali pretresu možganov, celo po zaužitju določenih zdravil. Med vzroki za glavobol tenzijskega tipa je najpogostejši stres, tudi telesna napetost, denimo slaba telesna drža ali škiljenje pri branju. Pomagajo sprostitvene vaje, lahkoten tek ali hitra hoja v naravi, masaža, gretje bolečih predelov in napetih mišic na glavi. Glava nas lahko začne boleti celo zaradi gnilega zoba, obisk zobozdravnika je v takih primerih nujen.

Pri lajšanju glavobola lahko pomagajo hladni obkladki.

Naravno nad glavobol

Zoper glavobole, seveda tiste občasne in kratkotrajne, se lahko borimo na več naravnih načinov. Ves čas skrbimo, da bomo popili dovolj vode, saj je lahko kriva dehidracija. Pomagal naj bi tudi magnezij, a tu je treba biti nekoliko previden, saj ima lahko ta stranske učinke. Vsekakor omejimo pitje alkohola, saj ta lahko sproži migrene pri približno tretjini tistih, ki imajo pogoste glavobole. Poskrbimo za zadosten in kakovosten spanec, izogibajmo se hrani z veliko histamina, tega najdemo v staranih sirih, fermentiranih živilih, pivu, vinu, prekajenih ribah in suhomesnih izdelkih.

Pomaga lahko že pitje dovoljšnje količine vode. FOTO: Getty Images
Pomaga lahko že pitje dovoljšnje količine vode. FOTO: Getty Images

Pri lajšanju glavobola je, glede na raziskave, koristna uporaba eterična olja poprove mete, sivke in evkaliptusa. Pa uživanje vitamina B. Pomagajo lahko tudi hladni obkladki ter sprememba prehranjevalnih navad. Študije kažejo, da lahko intoleranca za hrano pri nekaterih ljudeh sproži glavobole. Če bi želeli ugotoviti, katera hrana nam jih povzroča, poskusimo z izločilno dieto: z jedilnika za nekaj časa izločimo živila, ki so najbolj povezana z našimi glavoboli. Staran sir, alkohol, čokolada, agrumi in kava so med najpogosteje omenjanimi sprožilci pri ljudeh z migreno.

Migrene posameznika tako onesposobijo, da ne more opravljati vsakodnevnih opravil.

Več iz teme

zdravjebolečinaglavobolstres
ZADNJE NOVICE
13:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POSKRBITE ZA VAŠE ZDRAVJE

Prehitite sprožilce glavobola, bolečine v glavi lahko preprečite

Bolečine v glavi lahko preprečite že s pravilno držo telesa in dovoljšnjim pitjem vode; če so zelo pogoste in vas onesposobijo, vodite njihovo evidenco.
Aleksander Brudar5. 11. 2025 | 13:10
13:00
Bulvar  |  Suzy
PONOVNO JO JE OBUDILA

Skrita strast Vesne Nishe Dolinar: ples je njena velika ljubezen (Suzy)

Plesala je že v mladosti, najprej balet, potem jazz balet.
5. 11. 2025 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
ZA MLADE UPOKOJENCE

Najboljša vadba po 60. letu? Ne, nista hoja ali kolesarjenje

Lahko dostopna vadba se je izkazala za eno izmed najbolj zdravih za starejše.
Miroslav Cvjetičanin5. 11. 2025 | 13:00
12:55
Razno
DELOINDOM

Jeseni tega ne počnite na vrtu – večina še vedno dela to napako

Jesensko prekopavanje vrta ni vedno nujno. Odkrijte, kdaj ima smisel in kdaj je bolje pustiti naravi, da opravi svoje.
5. 11. 2025 | 12:55
12:40
Novice  |  Svet
VSE JE POD VODO

Poplave, plazovi in več kot sto žrtev: s Filipinov prihajajo apokaliptični posnetki (FOTO)

Poplavne vode, ki jih je povzročilo obilno deževja tajfuna, so v torek s seboj odnašale avtomobile, barake ob rekah in celo ogromne ladijske zabojnike.
5. 11. 2025 | 12:40
12:12
Novice  |  Slovenija
PREKINJAJO AKTIVNOSTI

Zaradi božičnice delodajalcem prekipelo, takole so vladi vrnili zaušnico

Razmišljajo celo o izstopu iz ESS.
5. 11. 2025 | 12:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki