Prehlad je že zdavnaj mimo, vi pa še vedno kašljate? To morate vedeti

Kašelj, ki nas prebuja sredi noči, se pojavlja med govorjenjem in ne izgine niti potem, ko smo že zdavnaj preboleli prehlad, je lahko precej nadležen. Čeprav ga pogosto povezujemo z okužbo dihal, ni nujno, da je ta še vedno prisotna. Po bolezni so dihalne poti lahko še nekaj časa razdražene in preobčutljive, zato nas h kašljanju pripravijo že hladen zrak, telesni napor, govorjenje ali smeh. Akutni kašelj običajno izzveni v od treh do štirih tednih. Po okužbi pa lahko vztraja tudi od tri do osem tednov, čeprav so drugi simptomi že minili. Postopno umirjanje je dober znak, pozorni pa moramo biti na poslabšanje ali pojav novih težav.

Je spremljevalec zimskih okužb dihal. FOTO: Ridofranz/gettyimages/Getty Images

Pri blaženju si lahko pomagamo z nekaj preprostimi ukrepi. Pijemo dovolj tekočine, ki pomaga ohranjati sluznico vlažno. Pri dražečem, predvsem nočnem kašlju lahko pomaga žlička medu ali mlačen napitek z medom, vendar med ni primeren za otroke, mlajše od enega leta. Draženje v žrelu lahko začasno ublažijo tudi pastile.

Blažimo ga s čajem in medom. FOTO: Natureveryday/Getty Images

Pomembno je izogibanje cigaretnemu dimu, prahu, močnim dišavam in drugim dražilcem. Prostore redno zračimo, skrbimo za primerno vlažnost zraka in si privoščimo dovolj počitka. Pri nočnem kašlju lahko poskusimo z nekoliko privzdignjenim vzglavjem.

Tudi pri pripravkih za blaženje kašlja ne gre pričakovati čudežev, saj je njihova učinkovitost omejena. Nekateri lahko začasno ublažijo suh, dražeč kašelj, drugi olajšajo izkašljevanje, vendar niso primerni za vse vrste kašlja in vse ljudi. O izbiri se posvetujemo s farmacevtom, zlasti ob sočasnem jemanju drugih zdravil ali kroničnih boleznih.

Od pripravkov za blaženje kašlja ne gre pričakovati čudežev.

Kdaj zahteva pregled

Vzrok dolgotrajnega kašlja ni vedno prebolela okužba. Tudi rumena ali zelena barva izmečka sama po sebi še ne pomeni bakterijske okužbe, saj se takšna sluz pojavlja tudi pri virusnih okužbah. Kašelj lahko povzročajo tudi zatekanje sluzi iz nosu v žrelo, alergije, astma ali refluks, pri katerem se želodčna vsebina vrača v požiralnik. Včasih je povezan s kajenjem, onesnaženim zrakom ali jemanjem nekaterih zdravil, denimo za zdravljenje visokega krvnega tlaka.

Trdovraten kašelj mora še posebno skrbeti kadilce.

Pri kašlju, ki traja več kot tri, štiri tedne in se ne izboljšuje, je priporočljiv obisk osebnega zdravnika. Prav tako ne odlašamo ob ponavljajočem se kašlju brez jasnega vzroka, nepojasnjenem hujšanju, dolgotrajni hripavosti ali izraziti utrujenosti. Posebno pozornost zahtevajo napadi silovitega kašlja, ki jih spremljata siljenje na bruhanje ali bruhanje, saj so lahko znak oslovskega kašlja.

Če vztraja več kot tri tedne, obiščimo zdravnika! FOTO: Getty Images

Hitrejše ukrepanje zahtevajo težko dihanje, bolečine v prsih, izkašljevanje krvi, visoka ali vztrajna vročina in izrazito slabšanje počutja. Tudi ob manjših sledovih krvi v izmečku se čim prej posvetujemo z zdravnikom. Ob hudi zadihanosti, močni bolečini v prsih ali večji količini izkašljane krvi je potrebna takojšnja medicinska pomoč: pokličemo številko 112.

Zdravnik bo glede na trajanje in značilnosti kašlja ter spremljajoče težave presodil, katere preiskave so potrebne. Najprej običajno posluša pljuča, po potrebi pa sledijo rentgensko slikanje prsnega koša, merjenje pljučne funkcije ali druge preiskave. Zdravljenje je odvisno od vzroka, zato inhalatorjev, ki so nam ostali od prejšnjih bolezni, ne uporabljamo na lastno pest.

O kroničnem kašlju govorimo, kadar traja več kot osem tednov. Takrat je potrebna sistematična zdravniška obravnava. Alenka Kociper