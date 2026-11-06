  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA ZDRAVJE

Prehlad je že zdavnaj mimo, vi pa še vedno kašljate? To morate vedeti

Po okužbi lahko vztraja še več tednov; kdaj si lahko pomagamo sami in kdaj je treba k zdravniku.
Akutni kašelj običajno izzveni v treh do štirih tednih. FOTO: Liubomyr Vorona/Getty Images

Akutni kašelj običajno izzveni v treh do štirih tednih. FOTO: Liubomyr Vorona/Getty Images

Je spremljevalec zimskih okužb dihal. FOTO: Ridofranz/gettyimages/Getty Images

Je spremljevalec zimskih okužb dihal. FOTO: Ridofranz/gettyimages/Getty Images

Blažimo ga s čajem in medom. FOTO: Natureveryday/Getty Images

Blažimo ga s čajem in medom. FOTO: Natureveryday/Getty Images

Če vztraja več kot tri tedne, obiščimo zdravnika! FOTO: Getty Images

Če vztraja več kot tri tedne, obiščimo zdravnika! FOTO: Getty Images

Akutni kašelj običajno izzveni v treh do štirih tednih. FOTO: Liubomyr Vorona/Getty Images
Je spremljevalec zimskih okužb dihal. FOTO: Ridofranz/gettyimages/Getty Images
Blažimo ga s čajem in medom. FOTO: Natureveryday/Getty Images
Če vztraja več kot tri tedne, obiščimo zdravnika! FOTO: Getty Images
Alenka Kociper
 6. 11. 2026 | 08:10
3:59
A+A-

Kašelj, ki nas prebuja sredi noči, se pojavlja med govorjenjem in ne izgine niti potem, ko smo že zdavnaj preboleli prehlad, je lahko precej nadležen. Čeprav ga pogosto povezujemo z okužbo dihal, ni nujno, da je ta še vedno prisotna. Po bolezni so dihalne poti lahko še nekaj časa razdražene in preobčutljive, zato nas h kašljanju pripravijo že hladen zrak, telesni napor, govorjenje ali smeh. Akutni kašelj običajno izzveni v od treh do štirih tednih. Po okužbi pa lahko vztraja tudi od tri do osem tednov, čeprav so drugi simptomi že minili. Postopno umirjanje je dober znak, pozorni pa moramo biti na poslabšanje ali pojav novih težav.

Je spremljevalec zimskih okužb dihal. FOTO: Ridofranz/gettyimages/Getty Images
Je spremljevalec zimskih okužb dihal. FOTO: Ridofranz/gettyimages/Getty Images

Pri blaženju si lahko pomagamo z nekaj preprostimi ukrepi. Pijemo dovolj tekočine, ki pomaga ohranjati sluznico vlažno. Pri dražečem, predvsem nočnem kašlju lahko pomaga žlička medu ali mlačen napitek z medom, vendar med ni primeren za otroke, mlajše od enega leta. Draženje v žrelu lahko začasno ublažijo tudi pastile.

Blažimo ga s čajem in medom. FOTO: Natureveryday/Getty Images
Blažimo ga s čajem in medom. FOTO: Natureveryday/Getty Images

Pomembno je izogibanje cigaretnemu dimu, prahu, močnim dišavam in drugim dražilcem. Prostore redno zračimo, skrbimo za primerno vlažnost zraka in si privoščimo dovolj počitka. Pri nočnem kašlju lahko poskusimo z nekoliko privzdignjenim vzglavjem.

Tudi pri pripravkih za blaženje kašlja ne gre pričakovati čudežev, saj je njihova učinkovitost omejena. Nekateri lahko začasno ublažijo suh, dražeč kašelj, drugi olajšajo izkašljevanje, vendar niso primerni za vse vrste kašlja in vse ljudi. O izbiri se posvetujemo s farmacevtom, zlasti ob sočasnem jemanju drugih zdravil ali kroničnih boleznih.

Od pripravkov za blaženje kašlja ne gre pričakovati čudežev.

Kdaj zahteva pregled

Vzrok dolgotrajnega kašlja ni vedno prebolela okužba. Tudi rumena ali zelena barva izmečka sama po sebi še ne pomeni bakterijske okužbe, saj se takšna sluz pojavlja tudi pri virusnih okužbah. Kašelj lahko povzročajo tudi zatekanje sluzi iz nosu v žrelo, alergije, astma ali refluks, pri katerem se želodčna vsebina vrača v požiralnik. Včasih je povezan s kajenjem, onesnaženim zrakom ali jemanjem nekaterih zdravil, denimo za zdravljenje visokega krvnega tlaka.

Trdovraten kašelj mora še posebno skrbeti kadilce.

Pri kašlju, ki traja več kot tri, štiri tedne in se ne izboljšuje, je priporočljiv obisk osebnega zdravnika. Prav tako ne odlašamo ob ponavljajočem se kašlju brez jasnega vzroka, nepojasnjenem hujšanju, dolgotrajni hripavosti ali izraziti utrujenosti. Posebno pozornost zahtevajo napadi silovitega kašlja, ki jih spremljata siljenje na bruhanje ali bruhanje, saj so lahko znak oslovskega kašlja.

Če vztraja več kot tri tedne, obiščimo zdravnika! FOTO: Getty Images
Če vztraja več kot tri tedne, obiščimo zdravnika! FOTO: Getty Images

Hitrejše ukrepanje zahtevajo težko dihanje, bolečine v prsih, izkašljevanje krvi, visoka ali vztrajna vročina in izrazito slabšanje počutja. Tudi ob manjših sledovih krvi v izmečku se čim prej posvetujemo z zdravnikom. Ob hudi zadihanosti, močni bolečini v prsih ali večji količini izkašljane krvi je potrebna takojšnja medicinska pomoč: pokličemo številko 112.

Zdravnik bo glede na trajanje in značilnosti kašlja ter spremljajoče težave presodil, katere preiskave so potrebne. Najprej običajno posluša pljuča, po potrebi pa sledijo rentgensko slikanje prsnega koša, merjenje pljučne funkcije ali druge preiskave. Zdravljenje je odvisno od vzroka, zato inhalatorjev, ki so nam ostali od prejšnjih bolezni, ne uporabljamo na lastno pest.

O kroničnem kašlju govorimo, kadar traja več kot osem tednov. Takrat je potrebna sistematična zdravniška obravnava. Alenka Kociper

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

kašeljzdravjeprehladzdravniksluz
ZADNJE NOVICE
08:53
Novice  |  Slovenija
NOMINACIJA

Inštitut 8. marec Slovencem poslal posebno sporočilo: »Držite pesti za našo Niko!« Kaj se dogaja?

Direktorica Inštituta 8. marec je nominirana za evropsko nagrado, lani jo je prejela znana borka za človekove pravice.
6. 11. 2026 | 08:53
08:49
Novice  |  Kronika  |  Doma
NOČNI INCIDENT V KRANJU

Prebivalce Kranja sredi noči zbudila močna eksplozija! Zdaj je znano, kaj se je zgodilo

Neznani storilci so z za zdaj še neznanim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat na območju Kranja.
6. 11. 2026 | 08:49
08:40
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKI SVET

V Hollywoodu so ta film poskušali posneti kar 33 let, glavno vlogo bo prevzel Keanu Reeves

V akciji pri Netflixu bo igral namesto Alana Ritchsona. Dogajanje bo postavljeno v en sam večer katastrofe.
6. 11. 2026 | 08:40
08:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
MOŠKI OSTAJA V PRIPORU

Nove informacije o drami, v kateri je bil ustreljen policist

Če bodo obtožbe zoper njega potrjene, Martinu Aliču grozi dolgoletni zapor. Napadel in ustrelil naj bi policista ter pobegnil z ukradenim policijskim vozilom.
Aleksander Brudar6. 11. 2026 | 08:30
08:21
Novice  |  Slovenija
POSEBNO VABILO

Ganljiva gesta župnika Martina Goloba za bolnike z rakom: »V najtežjih trenutkih je dragoceno vedeti, da nismo sami«

Njegovo povabilo ni namenjeno le bolnikom, temveč tudi vsem, ki ob njih pogosto tiho bijejo svoje bitke – staršem, otrokom, partnerjem, prijateljem in tistim, ki zanje vsak dan skrbijo.
6. 11. 2026 | 08:21
08:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGIČNA PROMETNA NESREČA

Jutranja tragedija pri Celju: 37-letnik umrl na kraju prometne nesreče

Cesta je zaradi ogleda nesreče zaprta.
6. 11. 2026 | 08:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

Zakaj je kibernetska varnost pomembna za varno oskrbo pacientov?

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

»Sprva nam ta rezultat ni kaj dosti povedal« (video)

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Kdaj naj prodam naložbo in kdaj naj začnem vlagati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Se je mogoče naučiti, kako uspeti v poslu?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
JEK2

Blaž Brodnjak: »Denar ni težava. Projektov ni« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
5. 11. 2026 | 07:39
Promo
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

To ni uspelo še nobeni slovenski banki do zdaj

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Hitrejša pot do obravnave in podpora pri okrevanju

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki