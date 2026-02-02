Prejel kontroverzni možgansko-računalniški implantat, ki mu je spremenil življenje

Sebastian Gomez-Pena je eden prvih britanskih pacientov, ki so prejeli kontroverzni možgansko-računalniški implantat podjetja Neuralink. Nekdanji študent medicine in navdušen čelist ter igralec ragbija je pri 21 letih doživel hudo nesrečo med počitnicami, ko je skočil v plitvo vodo in si usodno poškodoval hrbtenjačo. Ta nesreča ga je pustila paraliziranega od vratu navzdol, kar je popolnoma spremenilo njegovo življenje. Po nesreči je Gomez-Pena iskal različne možnosti za izboljšanje kakovosti svojega življenja, zato se je odločil za sodelovanje v prvi klinični študiji Neuralink naprave v Združenem kraljestvu. Sebastian je zdaj eden izmed sedmih udeležencev te študije, ki poteka v sodelovanju z bolnišnico University College London Hospital.

Neuralinkova tehnologija mu je ponudila novo upanje. Implantat, ki je bil vstavljen med peturnim posegom, omogoča, da s pomočjo svojih misli nadzoruje računalnik. S preprostim razmišljanjem o premikanju roke premakne kurzor na zaslonu ali registrira klik miške. »Vsi v mojem položaju poskušamo premakniti del telesa, da vidimo, ali je možna kakršna koli oblika okrevanja, zdaj pa, ko pomislim na premikanje roke, je neverjetno videti, da se nekaj dejansko zgodi,« je dejal.

Čip, ki je trenutno v testni fazi.

Ambiciozna vizija

Neuralinkov implantat vsebuje 1024 elektrod, ki so vstavljene približno štiri milimetre globoko v možgansko tkivo, natančneje v predel, odgovoren za gibanje roke. Te ultratanke niti, ki so desetkrat tanjše od človeškega lasu, prenašajo živčne signale na majhen procesor, ki je vgrajen v lobanjo. Podatki se nato brezžično prenašajo na računalnik, kjer umetna inteligenca interpretira možgansko aktivnost. Vizija Elona Muska glede širše uporabe te tehnologije je ambiciozna, saj si predstavlja prihodnost, v kateri bi lahko uporabniki nadzorovali celotna robotska telesa in slepi znova videli s prenosom podatkov iz kamer neposredno v možganske centre za vid. Ta vizija je še vedno v zgodnji fazi razvoja, vendar obljublja revolucionarne spremembe v medicini in rehabilitaciji.