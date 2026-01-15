  • Delo d.o.o.
Premalo spanja, manj želje: kako utrujenost ruši naše spolno življenje

Eden ključnih dejavnikov za kakovostno spolno življenje. Že ena ura spanja na noč manj lahko zmanjša spolno slo.
Ko smo spočiti, imamo večjo spolno željo. FOTO: Ilona Titova/Getty Images
Ko smo spočiti, imamo večjo spolno željo. FOTO: Ilona Titova/Getty Images
Katarina Golob
 15. 1. 2026 | 08:40
1:31
A+A-

Spanec ni le čas za počitek, ampak tudi za uravnavanje hormonov, čustev in želja. Kadar spimo premalo ali slabo, to hitro občutimo v spolnosti. Raziskave zadnjih let kažejo, da je kakovosten spanec eden ključnih dejavnikov za zdravo spolno življenje.

Hormoni

Med globokim spanjem telo proizvaja več testosterona in estrogena, hormonov, ki neposredno vplivajo na libido pri moških in ženskah. Študije ameriških klinik za spanje so pokazale, da že ena ura spanja na noč manj lahko pri ženskah zmanjša spolno željo za več kot deset odstotkov, pri moških pa vpliva na erekcijo in vzdržljivost. Kronična utrujenost povečuje tudi raven kortizola, stresnega hormona, ki zavira spolno vzburjenje.

Vloga sanj

Med fazo REM, ko najbolj intenzivno sanjamo, so možgani zelo aktivni, telo pa sprošča živčne in telesne odzive, povezane z vzburjenjem. Prav v tej fazi se pojavljajo tudi jutranje erekcije in erotične sanje, ki so povezane z delovanjem živčnega sistema. Raziskovalci ugotavljajo, da ljudje, ki redno dovolj spijo, poročajo o boljši odzivnosti, večji domišljiji in večji sproščenosti v spolnosti. 

spanjeseksnespečnostženskespalne navadeslab spanechormonisanjespolnost
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
