Premalo spanja, manj želje: kako utrujenost ruši naše spolno življenje

Spanec ni le čas za počitek, ampak tudi za uravnavanje hormonov, čustev in želja. Kadar spimo premalo ali slabo, to hitro občutimo v spolnosti. Raziskave zadnjih let kažejo, da je kakovosten spanec eden ključnih dejavnikov za zdravo spolno življenje.

Hormoni

Med globokim spanjem telo proizvaja več testosterona in estrogena, hormonov, ki neposredno vplivajo na libido pri moških in ženskah. Študije ameriških klinik za spanje so pokazale, da že ena ura spanja na noč manj lahko pri ženskah zmanjša spolno željo za več kot deset odstotkov, pri moških pa vpliva na erekcijo in vzdržljivost. Kronična utrujenost povečuje tudi raven kortizola, stresnega hormona, ki zavira spolno vzburjenje.

Vloga sanj

Med fazo REM, ko najbolj intenzivno sanjamo, so možgani zelo aktivni, telo pa sprošča živčne in telesne odzive, povezane z vzburjenjem. Prav v tej fazi se pojavljajo tudi jutranje erekcije in erotične sanje, ki so povezane z delovanjem živčnega sistema. Raziskovalci ugotavljajo, da ljudje, ki redno dovolj spijo, poročajo o boljši odzivnosti, večji domišljiji in večji sproščenosti v spolnosti.