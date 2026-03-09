Prepoznajmo stres, le tako ga bomo ublažili, odpravili

Odziv organizma na škodljive (zunanje) vplive, tako avtorji Frana, slovarjev Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, pojasnijo besedo stres. Ta lahko, če se z njim ne znamo dobro spopasti, na dolgi rok zelo škodi posamezniku. Negativno vpliva tako na njegovo psiho, denimo v najslabšem primeru z razvojem depresije, kot tudi na splošno telesno zdravje. Nekatere na primer boli želodec, drugi se soočajo s prebavnimi težavami, tretji ne morejo normalno zaspati, pri četrtih se lahko ob nezdravem življenjskem slogu razvijejo tudi celo hujše bolezni.

In ravno zato strokovnjaki poudarjajo, da stresa ne smemo jemati z levo roko. Najprej ga je treba seveda prepoznati. Včasih je to lahko zelo zahtevna naloga, saj stres ne nastane le zaradi denimo strahu pred izgubo službe ali pretirane skrbi zaradi otrok, v ozadju gre lahko za majhne skrbi, zaradi katerih človek začne spreminjati svoje življenje, češ da se bo prav zaradi tega izognil stresu. A v resnici zapade vanj.

Ne osamimo se, na ta način se poglabljamo v t. i. črno luknjo misli. FOTO: Tatyanagl/Getty Images

Ena od prvih stvari, ki jih posamezniki storijo, ko so pod stresom in razdražljivi, je, da se začnejo umikati v osamo. Na ta način se še bolj poglabljajo v t. i. črno luknjo misli ter so le še bolj v stresu. V takih trenutkih je tako bolje, da se obrnemo na družino in prijatelje. Obiščimo jih. Povabimo jih na pijačo. Zaupajmo se jim. Morda nam bodo pokazali morebitne rešitve, saj so se mogoče tudi sami spopadali s podobnimi. Tako bomo spoznali, da nismo sami in da obstajajo rešitve.

Če si ne znamo pomagati, ne bo nič sramotno, če poiščemo pomoč strokovnjaka.

Joga in spanec

Drugi pomemben nasvet je, da se poglobimo vase in razmislimo, kaj je tisto, kar nas tako pogosto spravlja s tira. Morda si v službi nadrejenemu ne upamo reči ne in si tako po nepotrebnem ves čas le dodajamo nove in nove službene obveznosti. Kaj pa, če je za vse skupaj kriva nesamozavest? Ali nas je ves čas strah, da nas bo ljubljena oseba, če ji ne bomo v vsem ugodili, zapustila? V vseh primerih gre pogosto za nenehne notranje boje. Te pa je vsekakor dobro čim prej razrešiti. Če vemo, kaj bi lahko bilo narobe, a si vseeno ne znamo pomagati, ne bo prav nič sramotno, če poiščemo pomoč strokovnjaka.

Veste, kaj vas spravlja v stres? FOTO: Aaronamat Getty Images

Pomagamo si lahko tudi z različnimi sprostitvenimi tehnikami. Z vrsto položajev in dihalnimi vajami je joga priljubljen antistresor, saj združuje telesne in duševne discipline, ki nam lahko pomagajo doseči mir telesa in duha. Torej, ublažijo stres in tesnobo. Pomaga tudi, če smo telesno aktivni, saj tako povečamo raven hormona sreče, posledično bodo tudi veliki problemi kar naenkrat postali lažje rešljivi. Dobro se je tudi izogibati nezdravim navadam, kot so pitje alkohola, prenajedanje in uporaba prepovedanih substanc. Kaj pa smejanje? Ne pozabimo – pregovor, da je smeh pol zdravja, ni iz trte izvit. Poskrbimo tudi za dovolj dolg in kvaliteten spanec. Na ta način si bomo napolnili baterije ter se zjutraj zbudili pripravljeni za spopad z novimi obveznostmi.